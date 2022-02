Rrobat e bardha do “t’ju falenderojnë”, produkti që duhet të shtoni në lavatriçe që të duken si të reja

Kur veshjet janë të bardha çelësi kryesor është që të qëndrojnë pas çdo larje si në ditën e parë.

Por rrobat e bardha mund t’i trembin njerëzit, sepse çdo papastërti ose njollë në veshjet shkëlqen si dielli.

Shikoni këto mënyra për të zbardhuar rrobat deri në përsosmëri:

Shtoni lëng limoni në larje: Ndihmoni lavateriçen tuaj duke shtuar një filxhan 1/2 lëng limoni në ujë Lijeni për të paktën disa orë dhe më pas lajini si zakonisht.

Shtoni uthull të bardhë në larje: Ky është një truk i vjetër por shumë i mirë. Thjesht hidhni në një filxhan të gjysmë filxhan uthull të bardhë të distiluar në ciklin e shpëlarjes.

Hidhni sodë bukë në lavatriçe: Përzieni 4 gota ujë me një filxhan sode buke. Lëreni rrobat e bardha për disa orë përpara se të kaloni nëpër një cikël të rregullt të larjes