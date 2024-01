Pancake me krem karamel kikiriku për mëngjes!

Receta e rekomanduar këtë mëngjes është pancake me krem karamel kikiriku. Kjo pjatë gatuhet lehtë dhe është mjaft e shijshme për gjithë familjen.

Përbërësit:

· Kikirik

· Miell

· 2 vezë

· Sheqer

· Qumësht

· Gjalpë

· Pana

· Kripë

Përgatitjet:

Fillimisht në një enë qelqi hedhim miellin, vezët, sheqerin, gjalpin dhe i rrahim, më pas i shtojmë dhe pak qumësht derisa të bëhet një masë brumi e trashë. Ndërkohë që brumi pushon pak, bëjmë pjekjen e kikirikëve dhe më pasi i bashkojmë me brumin. Më pas tek njëkohësisht përgatisim pancaket dhe krem karamelin e kripur me kikirikët. Në një tigan shtojmë brumin e pancakut për të pjekur dhe në një tenxhere hedhim sheqerin për tu shkrirë. Më pas shtojmë gjalpin, panën, kripën dhe kikirikët e pjekur. Në pjatë vendosim pancakët sipër njëri – tjetrit dhe mbi to hedhim kremin që kemi bërë më kikirikë, dhe pak sheqer pluhur. Ju bëftë mirë!