Si të përgatisni çajin e veçantë aziatik, pastrimi i trupit pas ushqimeve të festave

Herbalistja Linda Kalasa ka ndarë në “Living Room” recetën e një çaji detoks që nuk është shumë i njohur në Shqipëri. Kombucha është një lloj çaji i fermentuar.

Përbërësit:

Për 1L ujë

-2 bustina ose 10gr çaji i zi

-kërpudha e fermentimit

-50-100 gr sheqer (në varësi të stinës)

Përgatitja:

Në 1L ujë shtojmë 2 bustina ose 10gr çaji i zi. Shtojmë sheqerin dhe hedhim kërpudhën e fermentimit.

Do ta mbulojmë me një pecetë të pastër dhe e lidhim me një llastik. Në mënyrë që të mos marri pluhura, dhe gjithashtu të nxjerrë gazrta dhe të marrë oksigjen që të fermentohet.

Nëse është kohë ngrohtë, na duhet 2-4 ditë fermentim. Ndërsa në dimër do10-12ditë të fermentohet.

Pas 10 ditësh, heqim kërpudhën e kullojmë çajin dhe është gati.

Pesë përfitime të rëndësishme shëndetësore

1. Përmirësim i tretjes

Procesi i fermentimit me koloni të gjalla bakteresh dhe tharm funksionon si probiotik dhe ndihmon në mirëmbajtjen e traktit tretës dhe trajton çrregullime të ndryshme abdominale si konstipacioni e diarreja.

2. Çtoksifikimi i trupit

Kombucha përmban acid glukuronik, çtoksifikues i fuqishëm, që lidhet me toksinat duke hyrë në mëlçi dhe i eleminon përmes veshkave. Kështu pakësohet barra e pankreasit dhe rritet mirëqenia e mëlçisë.

3. Mbajtja nën kontroll e niveleve të kolesterolit

Disa studime shkencore kanë vërtetuar se kombucha ka aftësi anti lipidemike, që pakësojnë përthithjen e kolesterolit LDL dhe triglicerideve dhe rrit nivelin e HDL në trup.

4. Nivelet e energjisë dhe gjendja mendore

Vitaminat e grupit B, veçanërisht B12-a, rrisin nivelet e energjisë dhe kontribuojnë në mirëqenien e përgjithshme mendore. Hekuri e ndihmon trupin të prodhojë më shumë qeliza të kuqe, që transportojnë oksigjenin dhe vlerat ushqyese nëpër trup.

5. Efektet kundër kancerit

Në 2014-n, Universiteti i Letonisë zbuloi se konsumimi i kobucha-s lufton infeksionet dhe sëmundjet sepse “çtoksifikon, anti-oksidon, dhe energjizon imunitetin.”

Studiuesit besojnë se DSL dhe vitamina C në kombucha mbrojnë trupin nga dëmtimi i qelizave, sëmundjet inflamatore, tumoret dhe përkeqësimi i sistemit imunitar. Një studim zbuloi se prania e acidit glukarik në kombucha pakëson rrezikun e kancerit.