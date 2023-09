Raporti për UFO-t, çfarë mësuam nga studimi i UAP

Një hetim i NASA-s në qindra shikime të UFO-ve zbuloi se nuk kishte prova që alienët ishin pas fenomeneve të pashpjegueshme, por agjencia hapësinore gjithashtu nuk mund ta përjashtonte këtë mundësi.

Nëse e vërteta është atje, ky raport i shumëpritur nuk ofron asnjë provë përfundimtare.

Por ai përvijoi se si NASA do të hetojë ato që i quan UAP (Fenomene Anomali të Paidentifikuara) me teknologji të përmirësuar dhe inteligjencë artificiale.

Administratori i NASA-s, Bill Nelson, tha se agjencia hapësinore amerikane jo vetëm që do të marrë drejtimin në hulumtimin e incidenteve të mundshme të UAP, por do të ndajë të dhënat me më shumë transparencë.

Raporti është 36 faqe me vëzhgime mjaft teknike dhe shkencore, kështu që këtu janë disa nga pikat kryesore.

Nuk ka asnjë provë që alienët ekzistojnë, por mund të jenëFaqja e fundit e raportit thoshte se “nuk ka asnjë arsye për të konkluduar” se burimet jashtëtokësore qëndrojnë pas qindra pamjeve të UAP që ka hetuar NASA.

“Megjithatë, nëse e pranojmë këtë si një mundësi, atëherë ato objekte duhet të kenë udhëtuar nëpër sistemin tonë diellor për të arritur këtu”, thuhet në raport.

Megjithëse raporti nuk arriti në përfundimin se ekziston jeta jashtëtokësore, NASA nuk e mohoi mundësinë e “teknologjisë së panjohur të alienëve të mundshëm që vepron në atmosferën e Tokës”.

Sasi e kufizuar e të dhënave UAP

Nicola Fox, administratori i asociuar për Drejtorinë e Misionit Shkencës të NASA-s, tha: “UAP janë një nga misteret më të mëdha të planetit tonë” dhe kjo është kryesisht për shkak të mungesës së të dhënave me cilësi të lartë.

Pavarësisht pamjeve të shumta të raportuara të UAP, Fox tha se zakonisht nuk ka të dhëna të mjaftueshme që “mund të përdoren për të bërë përfundime përfundimtare shkencore rreth natyrës dhe origjinës së UAP”.

Fox njoftoi se NASA ka emëruar një drejtor të ri të kërkimit UAP për të “krijuar një bazë të dhënash të fuqishme për vlerësimin e të dhënave të ardhshme”.

Drejtori do të përdorë AI dhe mësimin e makinerive në procesin e mbledhjes dhe analizës së të dhënave.

NASA mëshon mbi fotot virale të ‘alienëve’ nga Meksika

Gazetari i BBC-së, Sam Cabral, pyeti panelin e NASA-s për një seri fotografish të supozuara jashtëtokësore që iu prezantuan autoriteteve meksikane në fillim të kësaj jave.

Një ekspert i vetëshpallur i UFO-ve, Jaime Maussan, solli në një seancë dëgjimore në Kongres atë që ai paraqiti si dy kufoma të lashta “jo-njerëzore” të alienëve. Ai pretendoi se trupat ishin gjetur në Cusco, Peru, në vitin 2017 dhe se testimi i radiokarbonit daton që objektet ishin deri në 1800 vjet të vjetra.

Autenticiteti i ekzemplarëve është përshëndetur me skepticizëm të madh në qarqet shkencore, dhe vetë zoti Maussan ka bërë më parë pretendime për jetë jashtëtokësore, të cilat u kundërshtuan.

Shkencëtari i NASA-s Dr David Spergel i tha BBC-së: “Vërini mostrat në dispozicion të komunitetit shkencor botëror dhe ne do të shohim se çfarë ka”.

Identiteti i shefit të ri të UFO-ve mbetet një mister për shkak të kërcënimeve

Do të ketë një drejtor të ri të NASA-s të kërkimit UAP – por identiteti i tyre mbetet një mister.

Detajet e rolit dhe sa do të paguhen ata u lanë çuditërisht të paqarta gjatë konferencës së të enjtes, duke pasur parasysh se NASA është zotuar të jetë më transparente me kërkimin e saj UAP.

Një arsye për këtë mund të jetë mbrojtja e drejtorit të ri nga çdo ngacmim i mundshëm publik.

Dr Daniel Evans, Ndihmës Zëvendës Administratori i Asociuar i NASA-s për Kërkime, tha se anëtarët e panelit të kërkimit UAP kishin marrë “kërcënime aktuale”.

Ai tha se NASA e merr sigurinë dhe sigurinë e ekipit “jashtëzakonisht seriozisht” dhe se kërcënimet kishin luajtur një rol në vendimin për të mos publikuar emrin e drejtorit të kërkimit të UAP.

NASA rekomandon përdorimin e mjeteve të AI

Inteligjenca artificiale dhe mësimi i makinerive janë “mjete thelbësore” për identifikimin e UAP-ve, thuhet në raport.

Publiku konsiderohet gjithashtu një “aspekt kritik i të kuptuarit të UAP”.

NASA, e cila ka thënë se një nga sfidat e saj më të mëdha për të kuptuar më mirë dhe identifikim të UAP-ve është mungesa e të dhënave, synon ta mbyllë këtë boshllëk përmes teknikave të burimeve të njerëzve.

Kjo përfshin “aplikacionet me burim të hapur të bazuar në smartphone” dhe të dhëna të tjera meta të smartfonëve nga “vëzhguesit e shumtë qytetarë në mbarë botën”.

Aktualisht nuk ka një sistem të standardizuar për grumbullimin dhe organizimin e raporteve civile të UAP, thuhet në raport, “duke rezultuar në të dhëna të rralla dhe jo të plota”./ BBC