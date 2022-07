Pse kastraveci është i mirë për ditët e nxehta të verës?

Kastraveci përmban shumë lëngje, ndaj është i mirë për ditët e nxehta të verës. Në vend që të derdhni ujë mbi veten tuaj, kastraveci do t’ju ndihmojë të qëndroni të hidratuar.

Kastraveci i mban veshkat tuaja të shëndetshme. Për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit, kastraveci është diuretik dhe në këtë mënyrë ndihmon në çlirimin e toksinave nga trupi. Kjo mund të parandalojë formimin e gurëve në veshka, por edhe të ndihmojë në largimin e atyre ekzistues nëpërmjet urinimit. Gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e nivelit të acidit urik në trup, i cili ndihmon për të mbajtur të shëndetshëm këtë dhe organet e tjera të traktit urinar, shkruan albeu.com

Promovon shëndetin e kockave, lëkurës dhe thonjve. Kastraveci përmban kalcium, vitaminë K, magnez dhe vitaminë C, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit të kockave. Këto vitamina dhe minerale i nevojiten trupit për të ruajtur densitetin e kockave dhe për të shëruar frakturat. Përveç këtyre, kastraveci përmban edhe sasi të vogla të silikonit mineral, i cili lehtëson dhimbjet e shkaktuara nga artriti dhe forcon indet lidhëse si flokët dhe thonjtë. Flokët do të jenë elastikë dhe nuk do të thyhen lehtë.

Parandalon erën e keqe të gojës dhe prishjen e dhëmbëve. Në vend që të përtypni çamçakëz, nëse keni erë të keqe, merrni një fetë kastravec. Përqendrimi i lartë i ujit në këtë ushqim parandalon tharjen e gojës, dhe struktura e tij krokante ndihmon në largimin e baktereve nga zgavra e gojës që shkaktojnë aromat e pakëndshme dhe stimulon prodhimin e pështymës.

Kastraveci rregullon diabetin. Ka një indeks të ulët glicemik (ka një indeks 15 në shkallë dhe çdo gjë nën 55 konsiderohet e ulët), që do të thotë se nuk shkakton kërcime në nivelin e glukozës në gjak. Përmbajtja e lartë e fibrave gjithashtu ngadalëson tretjen e karbohidrateve dhe sheqerit, gjë që ul nivelin e glukozës në gjak. Përmbajtja e lartë e ujit ndihmon në parandalimin e dehidrimit, duke e bërë këtë ushqim një zgjedhje të shkëlqyer për njerëzit me diabet.

Nëse këto arsye nuk ju mjaftojnë për të bërë një sallatë me gështenja, mund t’ju ndihmojë të humbni peshë dhe të përmirësoni tretjen. /albeu.com/