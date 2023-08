Po ju paralajmërojmë, këto 3 shenja Horoskopi janë të çuditshme në shtrat

Natyrisht, se sa i pajtueshëm jeni romantikisht dhe seksualisht me dikë varet nga shumë më tepër sesa thjesht astrologjia dhe është shumë e mundur të përputheni me dikë në këtë fushë edhe nëse shenjat tuaja janë të papajtueshme. Sigurisht, disa shenja të zodiakut e kanë të vështirë t’ju japin kënaqësi në shtrat pasi nuk është prioriteti i tyre absolut. Me fjalë të tjera, disa shenja të zodiakut janë më të larguar nga seksi. Sigurisht, ky nuk është një rregull, por një trend. Ju informojmë që të keni mendjen.

Luani

Luani e do veten shumë, kërkon vëmendjen e të gjithëve dhe nuk mund të ndajë lehtësisht ndjenjat. E ka të vështirë të shprehet se kujdeset për tjetrin dhe kjo rezulton në kimi të dobët seksuale. Ai së pari kujdeset që ai të kalojë mirë dhe injoron “dëshirat” e partnerit të tij. Pikërisht këtë bën në seks dhe me të drejtë e meriton titullin e të huajit. Keqardhje, pa keqardhje.

Virgjëresha

Këtu vetëkënaqja dhe disiplina janë në nivele të tjera dhe kjo nënkupton seksin e keq. Ai vazhdimisht kërkon konfirmim dhe kjo e lodh partnerin ndërkohë që ai nuk është i hapur për eksperimente. Ai lodhet lehtë dhe preferon përsëritjen në vend që të provojë diçka të re që do të emocionojë partnerin e tij.

Binjakët

Binjakët para seksit preferojnë përqafimet dhe puthjet. Zakonisht thonë shumë dhe bëjnë pak, gjë që ju e quani problem në seks. Është natyra e Binjakëve që të premtojnë shumë, por në fund mërziten duke i dhënë ato. Ata gjithmonë kanë nevojë për një histori dashurie që do t’i zgjojë emocione të reja dhe kur bëhet fjalë për seksin padyshim që nuk është në prioritetet e tyre.