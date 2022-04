Po humbisni dëgjimin? Ky test i shpejtë do ju ndihmon të zgjidhni dilemat

Veshi i njeriut mund t’ia bëjë zili edhe inxhinierit me të sofistikuar akustik. Në një moment apo në një pausë të vogël, ju mund të bëni dallimin mes tingullit të një violine dhe klarinete; mund të thoni nëse një zë vjen nga e majta juaj ose drejt, nëse është e largët ose e afërt.

Por pothuajse të gjithë, në një moment të jetës, kemi pasur një përvojë jo të këndshme me dëgjimin. Shkaqet përfshijnë: ndërtimin e dyllit në vesh, infeksionet e veshit, ndryshimin e presionit të ajrit kur keni udhëtuar me aeroplan etj.

Një shkallë e butë e humbjes së dëgjimit të përhershëm është pjesë e pashmangshme e procesit të plakjes. Për fat të keq, humbja e dëgjimit që e bën komunikimin e vështirë, bëhet më e zakonshme me rritjen e moshës, sidomos pas moshës 65 vjeç.

Si mund të dini nëse keni nevojë për një test dëgjimi?

*Nëse i përgjigjeni me “Po” ndonjërës prej pyetjeve të mëposhtme, bisedoni me mjekun tuaj për të bërë testin e dëgjimit.

A keni nevojë që ta ngrini gjithmonë deri në maksimum volumin e televizorit apo radios?

A qëndroni i strukur, larg nga situatat sociale duke iu shmangur takimit me njerëzit e rinj, sepse jeni të shqetësuar në lidhje me të kuptuarit e tyre?

A ndiheni të hutuar apo jashtë bisedës në darka me miqtë?

A u kërkoni njerëzve që të përsërisin veten e tyre sa herë flasin?

A ju ndodh t’i humbisni thirrjet telefonike apo të mos e dëgjoni marrësin gjatë një komunikim në telefon?

A ankohen njerëzit rreth jush se asnjëherë nuk i dëgjoni (madje edhe kur jeni vërtet duke u përpjekur)?

Ju gjithashtu mund të kërkoni një mik për të provuar pëshpëritjen e një seri fjalësh ose numrash. Pas gjithë kësaj, nëse mendoni se keni probleme me dëgjimin, duhet të bëni një test.