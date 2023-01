Përse është i domosdoshëm konsumi i proteinave në mëngjes?

Trupit i duhet më shumë kohë për të zbërthyer proteinat dhe prandaj një mëngjes i pasur me proteina mund t’ju mbajë të ngopur për më gjatë.

Nëse zgjidhni të mos konsumoni ushqime me proteina ju mund të ndiheni të uritur dhe më të lodhur gjatë ditës.

Konsumi i proteinave në mëngjes ka treguar se mund të ndihmojë edhe me stabilizimin e sheqerit në gjak dhe për rrjedhojë të rrisë nivelet e energjisë. Edhe njerëzit që tashmë janë diagnostikuar me sheqer të lartë në gjak, mund të përfitojnë nga konsumi i tyre në këtë kohë të ditës.

Për më tepër, këto makronutrientë ndikojnë në hormonet që ndihmojnë në kontrollin e oreksit dhe promovojnë ndjenjën e kënaqësisë dhe të ngopjes nga vaktet.

Hulumtimet kanë treguar gjithashtu se mëngjeset e pasura me proteina mund të ulin shpeshtësinë e ngrënies gjatë natës në krahasim me mëngjeset me më pak ose pa proteina.

Cila është sasia ideale e proteinave që duhet të konsumoni në mëngjes?

Kjo varet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë moshën, madhësinë e trupit, fazën e jetës, nivelet e aktivitetit fizik dhe sëmundjet ekzistuese mjekësore. Mënyra më e mirë për të përcaktuar se sa proteina keni nevojë në mëngjes është të vlerësoni nevojat tuaja ditore dhe t’i ndani ato në mënyrë të barabartë midis vakteve dhe ushqimeve tuaja të ditës.

Një metodë e shpejtë për ta bërë këtë është të përpjestoni peshën tuaj në dy dhe të synoni të konsumoni aq gram proteina në ditë. Për shembull, një person me peshë 150 kilogramë mund të ketë nevojë për rreth 75 gram proteina në ditë, ose rreth 25 gram proteina në secilin nga tre vaktet e tij kryesore. Sigurisht, që llogatijta duhet bazuar edhe në gjendjen tuaj shëndetësore, qëllimet dhe aktivitetin fizik që kryeni.

Por duhet të dini se nëse po përpiqeni të ndërtoni muskuj, do t’ju duhen më shumë proteina sesa numri që do të merrni nga ky ekuacion. Për këtë qëllim, ju mund të konsultoheni me një dietolog.

A mund ta teproni me proteinat?

Po, kjo është e mundur. Për një individ me probleme me veshkat, rreziqet e konsumimit të një sasie të tepërt proteiansh mund të rriten.

Proteina është vetëm një pjesë e mënyrës së shëndetshme së të ushqyerit. Prandaj këshillohet të kombinoni të gjithë makronutrientët si proteinat, karbohidratet cilësore dhe yndyrnat e shëndetshme në një vakt. /AgroWeb.org