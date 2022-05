Përdoreni për 10-15 ditë, quhet shurupi i pranverës dhe përgatitet për të luftuar sëmundjen e përhapur

Lulet e luleradhiqes përdoren për të bërë një shurup që trajton ftohjet, bronkitin dhe gingivitin (pezmatimin e mishit të dhëmbëve). Mjekësia popullore njeh shumë receta që përfshijnë luleradhiqen, dhe gjithashtu mund të shërbejë si një shtesë dietike.

Mjalti i luleradhiqes thuhet se është produkti më i popullarizuar që bëhet ende nga gjyshet tona. Pra, kjo recetë dhe produkt përcillet nga brezi në brez. Mjalti i luleradhiqes është një produkt i shëndetshëm dhe luleradhiqja është e lehtë për tu marrë, sepse është kudo, veçanërisht rreth nesh në pranverë.

Luleradhiqja ka origjinën nga Evropa, por është një bimë që rritet kudo dhe mund të gjendet në fusha e parqe.

Lulet e saj janë lehtësisht të disponueshme, kështu që nuk do të jetë e vështirë për ju të merrni përbërësit që ju nevojiten për të përgatitur mjaltin luleradhiqe.

Lexoni më tej për të zbuluar pse mjalti i luleradhiqes është i mirë për shëndetin tuaj, si ta trajtoni bronkitin dhe si përgatitet.

Si të bëni mjaltë luleradhiqe

Ju duhet të përgatisni 200 lule lule luleradhiqe, 2 limona të shtrydhur, 2 litra ujë dhe rreth 2 kg sheqer. Së pari, luleradhiqja lahet mirë, pastaj kur të kullohet, shtoni dy litra ujë dhe gatuajeni për 20 minuta derisa të vlojë e para. Kur të vlojë kullojeni përmbajtjen e tenxheres.

Tani vendosni 2 kg sheqer në lëngun që shtrydhni dhe vendoseni përsëri në zjarr dhe përzieni derisa sasia të zvogëlohet përgjysmë. Pastaj shtoni limonin dhe vazhdoni të trazoni.

Kini kujdes që të mos digjni sheqerin në pjesën e poshtme, prandaj përzieni vazhdimisht derisa të merrni një dendësi mjalti. Kur të arrini dendësinë e duhur, atëherë ruajeni përzierjen e nxehtë në kavanoza dhe mjalti është gati.

Përveç këtij varianti ku kërkohet gatimi për përgatitjen e mjaltit, ekziston edhe një tjetër që është më i thjeshtë dhe ku nuk ka gatim. Zgjidhni lulet e luleradhiqes që do t’i ktheni përmbys me lulen dhe rregulloni ato në një kavanoz, pastaj spërkatini me sheqer. Për një kavanoz do t’ju duhet rreth 250 g sheqer.

Gjithmonë përfundoni me sheqer dhe shtoni 20 g limontus të tjerë sipër. Ju mund të pastroni lulet dhe të përdorni vetëm petalet. Mbuloni hapjen e kavanozit me garzë dhe vendoseni kavanozin në diell. Ky proces zgjat pak më shumë derisa të shkrihet sheqeri dhe luleradhiqja (procesi zgjat 10 deri në 15 ditë).

Kur përzierja të bashkohet dhe të kthehet në mjaltë, kullojeni atë përmes garzë dhe ruajeni në një kavanoz tjetër të ste rilizuar. Kjo përzierje është e shkëlqyeshme për trajtimin e dhimbjeve të stomakut