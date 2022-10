Pastrimi i veshëve mund të na shkaktojë më shumë probleme nga çfarë kishim menduar

Disa duan ta bëjnë pastrimin e veshëve direkt pas dushit ose larjes. Për të tjerët është një zakon i këndshëm dhe disa do ta përsërisin atë për të siguruar pastërtinë e tyre. Arsyeja, natyrisht, është pastrimi i veshëve , një proces që zakonisht kërkon materiale pambuku, pajisje të posaçme pastrimi ose çdo gjë tjetër që është në dispozicion në çdo moment, nga piskatore dhe kapëse flokësh deri te kapakët e stilolapsave dhe çelësat.

Por duket se shumë nuk janë të vetëdijshëm se rreziqet e pastrimit të veshit, si shtytja e dyllit (alveolës) përsëri në kanalin e veshit, dëmtimi i daulles së veshit ose inflamacioni , mund të çojnë në humbje të dëgjimit . Disa mund të mos kenë probleme për vite me radhë . Ka edhe shumë njerëz që mendojnë se duhet të pastrojnë veshët për t’i mbajtur ata të shëndetshëm dhe të pastër, gjë që nuk është kështu,” vëren Dr. Jason A. Brant, profesor i Otolaringologjisë – Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës në Shkollën e Mjekësisë Perelman të Universitetit të Pensilvanës. Siç theksohet nga Akademia Amerikane e Otolaringologjisë dhe Fondacioni për Kirurgjinë e Kokës dhe Qafës, për sa kohë që dëgjimi funksionon siç duhet, njeriu nuk duhet të shqetësojë veshët.

“Prania e dyllit në vesh nuk do të thotë se është i ndotur ”, thekson doktor Brant dhe shpjegon se ai lind natyrshëm nga funksioni i kanaleve të dëgjimit. Falë dyllit ruhet pastërtia e veshit, pasi bllokon hyrjen e insekteve, baktereve dhe ujit.

Edhe nëse prodhimi i dyllit është problem ose nuk duket normal, doktor Brant thekson se do të jetë e nevojshme një vizitë mjekësore. Veçanërisht:

• personat që kanë nevojë për pastrim të rregullt duhet të vizitojnë një otolaringolog (otolaringolog) dhe të mos e bëjnë vetë duke e vënë veten në rrezik lëndimi.

• në rast dhimbjeje, humbje të dëgjimit ose sekrecione alarmante – dyll i thatë ose ngjitës ose i shoqëruar me gjak ose qelb – është e nevojshme ndihma mjekësore.

• personat me infeksione të mëparshme të veshit , kirurgji ose shpim të daulles së veshit duhet të konsultohen me një ORL përpara se të shpojnë veshët me ndonjë gjë ose të përdorin pika veshi pa recetë.

“Dhe kur uji futet në vesh?”do të pyesin disa . Në këtë rast, sipas ekspertit, mund të përdoret një peshqir ose leckë tjetër për të pastruar veshët dhe nëse problemi vazhdon, një ORL ose farmacist mund të rekomandojë pika të veçanta pa recetë.