Një person i tretë ka hyrë mes jush? Si ta kuptoni në bazë të shenjës së partnerit në Horoskop

Çështja e besimit është një përbërës kyç në një marrëdhënie të suksesshme. Sigurisht, nëse partneri ynë është besnik dhe nëse besojmë se nuk do të ketë sy për një person të tretë, është një pjesë e rëndësishme e besimit.

Për të ditur pak më mirë se çfarë po ndodh me ju, shenjat e horoskopit tregojnë se si ta kuptoni që një person i tretë ka hyrë në marrëdhënien tuaj.

Dashi

Ajo e do dhe është e prirur për aventura. Ai e ndjek konfirmimin e tij edhe në vende që nuk e merr. Ajo pretendon zemrën e personit që kujdeset, edhe nëse ai e di se mund të fejohet. Djaloshi dikur i zhurmshëm, do ta shihni që për një kohë të gjatë është i izoluar në mendimet e tij, apo në hapësirën e tij. Ai ju flet prerë, ndërsa gjithnjë e më shpesh flet për njerëz të rinj, kryesisht miq që mund të kenë hyrë së fundi në jetën e tij. Ju mund të dëgjoni miqtë dhe të dashurit që ankohen për mungesën e tij. Për t’ju pyetur se çfarë mund të ndodhë. Ai kërkon aventura edhe nëse humbet marrëdhënien e tij të qëndrueshme, ai zakonisht pendohet. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, ushqeni atë me xhelozi dhe ai nuk do t’ju marrë si të mirëqenë.

Demi

Rrallëherë një Dem shikon nga dritarja e marrëdhënies së tij. Megjithatë, nëse e bën, ai ka pak më shumë justifikime se të tjerët. Në fillim që kjo të ndodhë, ai duket se ka dalluar interesin e një krijese tjetër për personin e tij. E tërhoqi kujdesi që i tregonte, nëse është mirë, si ndihet nëse është i kënaqur me jetën e tij, përditshmërinë, njerëzit që e rrethojnë. Sepse ai përqafoi ankthet e tij. Sepse ai ishte në gjendje të largonte ankthet dhe frikën e tij përmes një përqafimi. Një Demi kërkon siguri emocionale në sytë e një personi të tretë. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, ushqeni emocionet. Tregojini atij interesin tuaj për veprimet e vogla dhe të përditshme.

Binjakët

Gjithçka për një Binjak, duket si një lojë pa fund. Kontaktet dhe arsyet e tij të shumta e bëjnë atë një nga personazhet më socialë të Horoskopit. Në përgjithësi, brenda tij qëndron një ndjenjë e pakënaqur, të cilën ai e kërkon përmes njerëzve të tjerë. Ai mund dhe flet të gjitha gjuhët në të gjitha disponimet. Ai flirton në mënyrë të pakontrolluar, pa kuptimin se ka rënë në dashuri. Nuk ka energji të qëllimshme, është thjesht fëminore. Ndoshta nga një moshë e tutje, atij nuk i pëlqen të rritet, të plaket dhe të kërkojë aventura në një krijesë më të re. Ai nuk ka mbrojtje të fortë dhe rezistencë ndaj tundimeve kalimtare. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, ndoshta duhet ta keni atë në punë.

Gaforrja

Një djalë i tillë tradicional, vështirë se prish shtëpinë e tij, ose shkatërron marrëdhënien e tij në emër të një aventure të përkohshme. Por nëse kjo ndodh, atëherë arsyet që e shtynë atë të bëjë këtë, mbartin shumë ndjenja të pakëndshme. Ashtu si ai mund të jetë lënduar vazhdimisht nga sjellja e partneres së tij. Ai kërkon dashuri dhe kujdes, sepse merr indiferencë. Se njeriu që është me të e injoron atë. Ai injoron “dëshirat” e tij. Se ajo e konsideron atë thjesht një të dhënë pranë tij. Një burrë si Gaforrja, do të jetë e çuditshme të shohësh se nuk i intereson nëse do të gjesh një pjatë me ushqim të mirë, ose një rrobë të pastër për të veshur. Ai do të ndalojë së ankuari dhe protesta për çështje që dikur e lëndonin botën.

Luani

I prirur ndaj lajkave, ai e sheh pothuajse normale të rrethohet emocionalisht dhe të përpiqet ta pushtojë, edhe nëse është tashmë në një marrëdhënie tjetër, formale apo joformale. Por një Luan, aq sa di ta pëlqejë, vështirë se heq dorë nga partneri për sytë e një tundimi kalimtar. Në vend të kësaj, ai kërkon stabilitetin e jetës së tij personale dhe romantike. Por atij i pëlqen të dëgjojë se sa i veçantë është. I pëlqen që partneri ta bëjë atë. Respektojeni dhe konsiderojeni të veçantë. Për ta treguar atë në mjedis lëvizin si çift. Nëse intimiteti shkon përtej fazës së çmitizimit, atëherë Luani do të kërkojë edhe kënaqësinë e mitit të tij diku tjetër. Diçka e rrallë por jo e pazakontë.

Virgjëresha

Ashtu si një punë, ai e lë për një punë tjetër më të mirë, për një vend që do të kënaqë synimet dhe ambiciet e tij, ndaj trajton marrëdhëniet e tij. Një marrëdhënie emocionale e lë atë, për një tjetër më të mirë, ku personi i tretë, krahasuar, është superior në shumë aspekte ndaj ish-partnerit të saj. Në fakt është mbresëlënëse se sa shumë i ftohtë dhe specifik mund të jetë ai ndaj njeriut që ishte me të deri dje. Tregojini atij saktësisht se çfarë e lëndoi atë në marrëdhënien e tyre. Është gjithashtu e rrallë t’i japësh personit që kërkon një shans të dytë mundësinë e një ribashkimi emocional. Së fundi, është e vështirë të bashkëjetosh për një kohë të gjatë, në një marrëdhënie paralele. Domethënë të ndash në dy përqafime.

Peshorja

Tingëllon pak si shaka, të besosh se një Peshore, është një kontratë shpirtërore e besnikërisë absolute. Jo, nuk ka lindur për pabesi, por është aq i lënduar sa boshllëkun që i krijon marrëdhënia e tij e kërkon në konfirmimin që merr nga njerëzit e tjerë. Ai nuk e duron dot dhunën dhe tensionin në karakterin e njeriut që i qëndron pranë. Ai nuk e toleron një intimitet të tillë, që shkel edhe ato kufij respekti. Fatkeqësisht, një Peshore nuk do t’ju tregojë kurrë se çfarë shkoi keq në marrëdhënien tuaj. Por ai do të mbajë lidhje me dashuritë dhe simpatitë e dikurshme që i janë krijuar gjatë jetës së tij. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, thjesht shikoni fjalët dhe sjelljen tuaj, sepse nuk e dini kurrë se çfarë mund ta ketë lënduar atë.

Akrepi

Për një pasion, mund të prishë një lidhje prej vitesh. Një lidhje që nuk i ushqente emocionet. Një Akrep dëshiron të jetojë dhe të prekë ekstremet emocionale. Vazhdimisht i kujdesshëm ndaj ndershmërisë që partneri mund t’i tregojë, ai së shpejti zhvillon një pasiguri të jashtëzakonshme. Pra, funksionon në mënyrë posesive. Ndonjëherë manipuluese. Ai është krenar dhe nuk do që t’i jepet një detyrim, ose sepse kështu thotë kontrata shoqërore. Ai e kërkon frymëzimin përmes dëshirës dhe ndjenjës së pretendimit që i jep një person. Vështirë se do ta kuptoni nëse në jetën e tij ka hyrë një person i tretë. Ata janë mjaft të fshehtë dhe vetëm me sulme të papritura ku lëvizin do ta kuptoni nëse ka dikë tjetër përreth.

Shigjetari

Ai është si një fëmijë i vogël, që kërkon të gjejë mundësinë për të vjedhur ëmbëlsirën, përmes tasit. Për të kërkuar aventurën romantike, ku njerëzit dhe kontratat shoqërore do të thonë “jo”, ose “e ndaluar”. Nuk duron dot të jetojë në një marrëdhënie të tjetërsuar nga gjithçka që ka sjellë përditshmëria me kalimin e kohës. Natyrisht, nëse ai kërkon të gjejë kënaqësi trupore, ai nuk do të hezitojë të sfidojë pasurinë e tij. Por ai nuk do të prishë marrëdhënien e tij të përhershme, të cilën ai u përpoq ta ruante. Një Shigjetar është si një libër i hapur që kur personi i tretë gjen rrugën e tij, para se të ndodhë fatalja mes tyre, ai ju ka thënë, ose ju ka treguar se çfarë mund ta shqetësojë nga marrëdhënia juaj. Nëse e kuptoni me kohë, gjithçka rregullohet.

Bricjapi

Nuk do ta kuptoni kurrë se ky personazh i përsosur mund të mbajë një lidhje paralele për vite me rradhë. Sigurisht që për një person të tillë është bërë e qartë në ndërgjegjen e tij se një gjë do të thotë dashuri dhe një tjetër kënaqësi trupore. Ai është i shtypur çdo ditë me kaq shumë çështje, ka marrë përsipër përgjegjësi të pabesueshme dhe e konsideron thuajse të drejtën e tij, të kërkojë arratisje, përmes një përqafimi që do ta bëjë të harrojë, gjithçka që i është ngarkuar. Pra, personi i tretë do të luajë rolin e arratisjes së tij. Pushim i shkurtër pikant nga shtypja e vogël e jetës së përditshme. Ndjenjat kalimtare, por kumulative të fajit ndaj vetes, e bëjnë që në moshë më të madhe të rebelohet dhe të thyejë profilin e tij konservator, imazhin që ai projektonte prej vitesh në shoqëri.

Ujori

Atij i pëlqen të kërkojë kënaqësinë në sytë e audiencës së tij. Nga njerëzit që ai njeh, të cilët magjepsin me shpirtin, fjalën dhe prezantimin e tij. Ai rrethon sytë që e joshin tepër lehtë dhe mërzitet aq lehtë, deri në atë pikë sa të tjerët e konsiderojnë të papërshtatshëm, ose të paparashikueshëm. Po, një personazh kaq i palëkundur në jetën e tij personale dhe romantike do të futet në procesin e flirtimit dhe do të shkojë më shumë sesa thjesht flirtimi. Do ta kuptoni, nga mungesat që bën në jetën tuaj të përbashkët. Orët që ha para kompjuterit, duke folur me fansat, apo me admiruesit e tij. Me sjelljen e tij të beftë dhe të ashpër, nëse ai ndjen se do ta kontrolloni.

Peshqit

Si personazh i Horoskopit, ai do të kërkojë pasurinë e tij në rrugë të fshehta, vetëm për të ndjerë rritjen e adrenalinës mbi nivelet normale. Po, ai ka pak mbrojtje kundër tundimeve të jetës së tij. Nëse një person i tretë hyn ndonjëherë në jetën e tij, do ta kuptoni nga shumë shenja. Ashtu si kur të flet, nuk do të të shohë në sy. Ai do të shmanget dhe fjalimi i tij nuk do të ketë një rrjedhë normale. Por para se të ndodhë kjo, ju arrini ta ndaloni atë. Jepini atij kujdes dhe një përqafim. Pranimi i ëndrrave dhe utopive të tij. Shmangni ta kritikoni sado pak. Kujdesuni ose përpiquni të gjeni gjuhën e përbashkët për të bërë së bashku. Bëjini atij skena përrallash. Flisni me të në përralla, ai nuk do të protestojë.