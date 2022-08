Nga ananasi te rrushi i thatë, pesë frutat më të pasura me karbohidrate

Përveç vitaminave, mineraleve, fibrave dhe antioksidantëve, frutat gjithashtu përmbajnë sheqer (fruktoza), i cili është një karbohidrat i thjeshtë, kështu që nuk është e përshtatshme të abuzoni (por jo ta kufizoni atë shumë).

Një dietë e shëndetshme dhe e ekuilibruar duhet të ofrojë sasinë e duhur të frutave, që i siguron trupit ushqyesit (vitaminat, mineralet dhe fibrat) që i nevojiten, pa harruar polifenolet, funksioni antikancer i të cilit është vërtetuar shkencërisht nga shumë studime. Megjithatë, është gjithashtu mirë të theksohet se frutat përmbajnë sheqer (fruktoza), e cili natyrisht rrit përmbajtjen e karbohidrateve.

“Unë kisha shumë pacientë që konsumonin shumë fruta, të bindur se nuk ishte një gjë e rëndësishme, sepse bëhej fjalë pikërisht për fruta, – shpjegon dietisti Bonnie Taub-Dix, autor i librit ‘Read It Before You Eat It’, – por, në të vërtetë edhe frutat llogariten, sidomos nëse jeni diabetik ose ju duhet të mbani nën kontroll nivelet e sheqerit në gjak”.

Natyrisht, kjo nuk do të thotë se frutat më të pasura me karbohidrate, si pijet që do të paraqesim më poshtë, duhet të hiqen nga dieta: përkundrazi, ato mund të bëhen një depo e shkëlqyer e para-aktivitetit fizik, sepse ato ju ndihmojnë të qëndroni të ngopur, si dhe një koncesion i ëmbël (të gjitha natyrale) për t’u konsumuar gjatë ditës.

Ananasi