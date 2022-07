Nëse nuk flini më shumë se 5 orë në ditë, nuk mund të ankoheni për këto probleme shëndetësore

Gjumi cilësor është thelbësor për imunitetin tonë. Gjumi cilësor mund të bëjë shumë për të mbajtur sistemin tuaj imunitar të fortë dhe të shëndetshëm. Gjumi i dobët, nga ana tjetër, mund të jetë i dëmshëm për sistemin tuaj imunitar, duke ju bërë më të prirur ndaj sëmundjeve.

Studimet vlerësojnë se gjumi pesë orë ose më pak në natë rrit rrezikun e problemeve shëndetësore me 15 për qind. Gjatë orëve të zgjimit, truri dhe trupi ynë përdorin lajmëtarë të veçantë kimikë të njohur si neurotransmetues për të “komunikuar”, duke dërguar informacion nga sistemi nervor në sistemin imunitar.

Gjumi ndihmon për të rimbushur “furnizimet e këtyre kimikateve”. Kur një person ka cilësi të dobët të gjumit ose nuk fle mjaftueshëm, do të krijohen më pak molekula neurotransmetuese. Kjo do të thotë se shumë funksione të trupit, duke përfshirë sistemin imunitar, nuk do të funksionojnë në mënyrë optimale.

Ndërsa ne flemë, trupi ynë prodhon më shumë qeliza të bardha të gjakut dhe citokina, të cilat veprojnë si lajmëtarë të sistemit imunitar dhe ndihmojnë në luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve. Prandaj, gjumi i dobët shkakton një ulje të të dy këtyre luftëtarëve të infeksionit, duke vënë në rrezik shëndetin.

Nëse jeni të ekspozuar ndaj të ftohtit ose gripit të zakonshëm, studimet kanë zbuluar se cilësia e dobët e gjumit dhe kohëzgjatja më e shkurtër e gjumit në javët para këtij ekspozimi mund t’ju bëjnë më të prirur ta merrni atë.

“Mungesa e gjumit e bën një person më të ndjeshëm ndaj ftohjes së zakonshme”, pohon Viktorija Glas, MD dhe studiuese mjekësore, raporton Real Simple.

Gjumi është edhe më i rëndësishëm kur jeni të sëmurë

Nga ana tjetër, të bësh një gjumë të mirë gjatë natës kur je i sëmurë mund të ndihmojë në ruajtjen e një lidhjeje të shëndetshme midis sistemit tuaj imunitar dhe ciklit tuaj të gjumit. Gjumi mund të ndihmojë trupin tuaj të shërohet më shpejt.