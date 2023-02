Ndarje në ditën e të dashuruarëve? Si pritet Shën Valentini për secilën shenjë të Horoskopit

Ka shumë mënyra për të kaluar ditën e Shën Valentinit. Me miqtë, me partnerin, vetëm, me familjen ose thjesht duke i injoruar ata.

Ndërsa asnjëra mënyrë nuk është më e mirë se tjetra, ju mund t’i hidhni një sy yjeve për një sugjerim të vogël të asaj që do të ndodhë në atë që është konsideruar si “dita më romantike e vitit”.

Sipas astrologëve, dashuria do të jetë në ajër për të gjitha shenjat më 14 shkurt, dhe të nesërmen, Afërdita, planeti i dashurisë dhe marrëdhënieve, takohet me Neptunin dhe iluzionin e fokusuar në lidhje. Ky bashkim ndodh në shenjën e Peshqve, e cila fokusohet tek ëndrrat dhe dashuria e pakushtëzuar. Rezultati? Një lidhje e pabesueshme dhe intensive. A jeni gati ta përjetoni atë? Lexoni për të parë se si do ta kalojnë të gjitha shenjat e zodiakut ditën e Shën Valentinit.

Dashi

Pak kohë për veten është ajo që po kërkoni më 14 shkurt 2023. E kuptoni se kjo kohë do t’ju ndihmojë të mendoni saktësisht se çfarë dëshironi nga një lidhje, e cila mund të mos vonojë shumë pasi një admirues i fshehtë ka shumë të ngjarë. per te shprehur interes. Nëse jeni në një lidhje, mos u habitni nga shprehja e dashurisë që partneri juaj do të bëjë. Kjo është dita ideale për të ndarë ndjenjat tuaja. Përfitoni prej saj.

Demi

Për shkak se njerëzit tuaj janë shumë të rëndësishëm për ju, kaloni pak kohë me miqtë para se t’i kushtoni gjithë mbrëmjen partnerit tuaj. Kur ta gjeni veten me gjysmën tjetër, mos hezitoni të eksperimentoni me intimitetin seksual që ofron kjo festë.

Binjakët

Kërkoni horizonte të reja dhe zgjeroni të menduarit tuaj. Zakonisht, ju jetoni në të tashmen dhe shmangni situatat shumë serioze, por më 14 shkurt mendja juaj është e mbushur me mendime që lidhen me angazhimet dhe martesën. Tani është koha për të qenë të sinqertë me atë që ndjeni dhe dëshironi. Energjia e guximshme e ditës ju ndihmon.

Gaforrja

Ditët ju ndihmojnë të mendoni, kuptoni dhe shprehni saktësisht atë që dëshironi në një marrëdhënie. Mund t’ju duhet t’i tregoni partnerit tuaj më shumë dashuri këtë festë të Shën Valentinit. Përdoreni atë në avantazhin tuaj.

Luani

Ndjenjat e ngrohta dhe intime lindin në këtë ditë për Luanët. Pasioni dhe dashuria e karakterizojnë atë që seksi është i sigurt (si pothuajse çdo ditë për ju). Këtë herë mund të ndodhë edhe një ndryshim për të cilin keni menduar prej kohësh, si p.sh., zgjerimi i marrëdhënies suaj.

Virgjëresha

Virgjëresha e organizuar gjithmonë do të përballet me një vërshim emocionesh më 14 shkurt. Romanca dhe dashuria do ta karakterizojnë, nëse ka një lidhje. Megjithatë, nëse nuk e kuptoni se çfarë saktësisht po kërkoni në një lidhje është ajo që do të ndodhë.

Peshorja

Ditët janë shumë romantike dhe do ndiheni se pasioni është mbizotërues. Në ditën e të dashuruarve jeni të vendosur të kaloni mirë pavarësisht nëse jeni vetëm apo jo. Ju shprehni dashurinë tuaj respektivisht partnerit dhe vetes suaj. Mos u habitni nëse vijnë disa ndryshime shumë të këndshme.

Akrepi

Në 14 shkurt do të merrni nisma befasuese. Do të shijoni dashurinë dhe pasionin me partnerin tuaj, megjithatë, vetëm nëse hiqni dorë nga ankthi dhe posesiviteti. “Afrohu” me dëshirat e zemrës dhe nuk do të pendoheni.

Shigjetari

Shigjetarët punojnë më shumë me veprime dhe më pak me fjalë. Këtë ditë të Shën Valentinit, është koha që të merrni në konsideratë fjalët tuaja dhe t’i tregoni partnerit tuaj se çfarë kuptimi kanë ato për ju. Duhet të mbani mend se ndonjëherë, fjalët nuk janë të tepërta.

Bricjapi

Dita e Shën Valentinit do jetë tejet romantike dhe sensuale dhe do ja kaloni bukur kudo që të jeni. Megjithatë, duhet të lini mënjanë xhelozitë dhe të shijoni dashurinë tuaj. Ana juaj romantike do të zgjohet dhe lëreni të shpaloset.

Ujori

Për Ujorin, Dita e Shën Valentinit sjell vetëdije dhe besim. Tani, ju e kuptoni fazën në të cilën është marrëdhënia juaj dhe keni ide shumë origjinale për ta festuar atë. Lërini mënjanë posesivitetin dhe kokëfortësinë dhe do ja kaloni shumë mirë. Nëse nuk jeni në një lidhje, patjetër do të kuptoni se çfarë keni nevojë për atë të radhës, që po vjen.

Peshqit

Vëmendja është e përqendruar tek ju dhe ju merrni vëmendje veçanërisht intensive. Kjo është koha e duhur për të folur për romancën tuaj. Në fund të fundit, zyrtarizimi i një marrëdhënieje është brenda parashikimeve. Nëse nuk jeni në një lidhje, është koha të dilni, të argëtoheni dhe të shoqëroheni.