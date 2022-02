Mund të vihet re kur urinoni, studiuesit zbulojnë simptomën e re të kancerit të pankreasit

Simptomat e kancerit janë të gjera dhe të keq përcaktuara, gjë që mund të komplikojë procedurat e referimit për ofruesit e kujdesit shëndetësor.

Natyrisht, simptomat ndryshojnë shumë nga kanceri në kancer, por disa shenja mbivendosen në forma të ndryshme. Kanceri i pankreasit , i cili vazhdimisht është numëruar ndër më pak të mbijetuarit, lidhet fort me verdhëzën dhe dhimbjet e stomakut.

Në një studim të fundit, studiuesit kanë lidhur dy simptoma të reja me sëmundjen, njëra prej të cilave mund të dallohet kur shkoni në tualet.

Gjetjet, të publikuara nga Instituti Kombëtar i Kërkimeve të Kancerit në vitin 2021, konfirmuan gjithsej 21 simptoma të kancerit të pankreasit, të cilat u shfaqën deri në një vit përpara se sëmundja të diagnostikohej.

Sëmundja shfaqet kur qelizat malinje shumohen brenda pankreasit, organi që prodhon lëngjet e tretjes. Cancer Research UK deklaron se vetëm 25% e pacientëve me kancer pankreatik i mbijetojnë sëmundjes për një ose më shumë vite pasi janë diagnostikuar.

Në vitin 2021, studiuesit në Universitetin e Oksfordit analizuan të dhënat nga më shumë se 24,236 pacientë me kancer pankreatik, për të krahasuar simptomat e tyre. Koha e simptomave u ekzaminua gjithashtu për të ndihmuar në përcaktimin se cila ofroi treguesin më të hershëm të sëmundjes. Dy simptomat më serioze të identifikuara ishin zverdhja e lëkurës dhe gjakderdhja në stomak ose zorrë.

Përveç kësaj, studiuesit identifikuan etjen dhe urinën e errët si simptoma të panjohura më parë, sipas Science Daily. Disa nga simptomat tjera të gjetura ishin gjakderdhje në stomak ose zorrë, probleme me gëlltitjen, diarre, ndryshim në zakonet e zorrëve, të vjella, dispepsi, dhimbje barku, humbje peshe, kapsllëk, masë barku, dhimbje barku, kapsllëk, fryrje, urth, ethe, lodhje, humbje oreksi, kruajtje, dhimbje shpine dhe etje.

Studiuesit zbuluan se pacientët e diagnostikuar me këtë sëmundje kishin një shans më të lartë për të përjetuar simptoma jo specifike një vit para diagnozës. Një mangësi e studimit ishte se të dhënat më të vjetra të përfshira nuk ofronin ndonjë tregues të fazës në të cilën u diagnostikua kanceri. Kjo do të thotë se studiuesit nuk ishin në gjendje të përcaktonin se cilat simptoma ishin të lidhura me sëmundjen e lidhur në fazën e hershme dhe sëmundjen në fazën e vonë.

Megjithatë, kërkime të mëtejshme po ndërmerren për të krahasuar gjetjet me të dhënat e simptomave nga grupe të tjera pacientësh.