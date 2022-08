Mjeku ju a ndalon, në këtë kohë nuk duhet kurrësesi të konsumoni çajin

Padyshim që çaji është një nga pijet më të preferuara dhe konsumohet pafund në çdo cep të botës. Çajra të ndryshëm kanë shumë dobi për trupin tonë.

Por një studim nga “Journal of Food Composition and Analysis” ka treguar se qeset e çajit me aromë frutash përmbajnë 30 herë më shumë nivele plumbi dhe alumini. Këta dy përbërës ndikojnë shumë negativisht në organet tona, para së gjithash, në veshka dhe zemër.

Pra, nëse e doni çajin me limon, bëjeni atë çajin e zakonshëm të gjelbër duke i shtoni lëvore limoni të pa spërkatur, në vend që ta blini atë me shije të agrumeve të parapëlqyera. Kurrë bashkë me ushqim.

Duhet ditur edhe se çaji përke qëson absorbimin e hekurit, pra kjo pije nuk rekomandohet të merret pas racionit. Lejoni trupit që normalisht ta tresë ushqimin, dhe vetëm pastaj pini çaj.

Pirja e çajit menjëherë pas racionit përkeqëson gjendjen e lëkurës, flokëve dhe thonjve, kështu që nutricionistët këshillojnë të pini çaj vetëm pas 40 deri 50 minutave pas ushqimit.

Si ndikon keq?

Shumica e njerëzve mendojnë që çaji nuk ndikon në cilësinë e gjumit dhe duke u frikësuar nga pasojat e kafes së pirë, para shkuarjes në gjumë, pinë çaj. Mirëpo pa dobi.

Mjekët theksojnë që çaji zgjon sistemin nervor, madje edhe nëse flini pa problem, gjumi do të jetë i sipërfaqshëm, ndërkaq në mëngjes do të zgjoheni të dërrmuar. Prandaj, para se të shkoni në shtrat, në vend të çajit më me dëshirë pini një filxhan qumësht.