Mjekja nga Harvardi: Truri ka nevojë për mish, lufton depresionin dhe ankthin

Mishi është i nevojshëm për mbrojtjen kundër depresionit dhe ankthit, pohon dietologia dhe psikiatria nga Harvard, Dr. Georgia Ede.

Pavarësisht nga numri në rritje i vegjetarianëve dhe veganëve vitet e fundit, ajo argumenton se heqja dorë nga mishi mund të jetë e dëmshme për shëndetin mendor.

“Truri ka nevojë për mish. Dëgjojmë se mishi është i rrezikshëm për shëndetin tonë të përgjithshëm, duke përfshirë trurin. Bimët vërtet ushqejnë dhe mbrojnë trurin, por e vërteta është se ne kemi nevojë edhe për mish,” tha ajo.

Mjekja thotë se rëndësia e mishit nuk lidhet vetëm me përmbajtjen e tij të proteinave.

“Të gjithë lëndët ushqyese të tjera që gjenden në mish janë shumë më të rëndësishme. Ju mund të plotësoni nevojat tuaja për proteina me ushqime të tjera që gjenden në një dietë vegjetariane ose vegane, por shumë lëndë ushqyese të tjera thelbësore janë të vështira, ndonjëherë të pamundura, për t’u marrë nga bimët”, u shpreh ajo.

Proteina përbëhet nga kimikate të quajtura aminoacide që ndërtojnë dhe riparojnë muskujt dhe kockat. Megjithëse produktet shtazore si vezët, mishi, djathi dhe kosi grek janë të pasura me proteina, ato mund të gjenden gjithashtu në opsionet vegane si thjerrëzat dhe brokoli.

Ajo vuri në dukje se mishi është “ushqimi i vetëm që përmban të gjitha lëndët ushqyese që na nevojiten në formën e duhur dhe është gjithashtu ushqimi më i sigurt për nivelin e sheqerit në gjak dhe insulinës”.

Këto lëndë ushqyese përfshijnë vitaminën B12, acidet yndyrore omega-3, zinkun, kolinën, hekurin dhe jodin.

Vitamina B12, për shembull, ndihmon në krijimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe ADN-së të pasur me oksigjen. Megjithatë, ajo është gjithashtu e lidhur me rregullimin e serotoninës që rrit humorin dhe nivelet e ulëta të serotoninës shoqërohen me një rrezik të shtuar të depresionit dhe ankthit.

Një studim i vitit 2019 sugjeron se mungesa e vitaminës B12, e cila është më e zakonshme tek veganët, mund të rrisë rrezikun e goditjes në tru. Mungesa e tij pengon largimin e proteinave nga qarkullimi i gjakut, duke çuar në inflamacion, i cili nga ana tjetër rrit mundësinë e dëmtimit të enëve të gjakut. Ky është një faktor kryesor rreziku për goditje në tru, raporton Daily Mail.

Të rriturit kanë nevojë për rreth 2.4 mg vitaminë B12 në ditë për të funksionuar normalisht, sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO).