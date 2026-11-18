Në TikTok po përhapet një teori që pretendon se njerëzit ngjajnë më shumë me minj ose me bretkosa. Sipas kirurgut estetik Julian De Silva, krahasimi lidhet me ndryshime në përmasat dhe proporcionet e fytyrës, por nuk përbën klasifikim shkencor.
Fytyrë e gjatë dhe e ngushtë, apo më e gjerë, me nofull të dallueshme? Trendi viral propozon që tiparet të vendosen në njërën prej dy grupeve: “mi” ose “bretkosë”. Një përdorues shkruan se të gjithë duken si njërin ose tjetrin dhe se askush nuk do t’ia ndryshojë mendjen. Një tjetër tregon me shaka se tani i kategorizon kështu kalimtarët.
Të lidhura
None found
De Silva, kirurg estetik i fytyrës në Londër, shpjegon se emërtimet janë një mënyrë e thjeshtuar për të folur mbi proporcionet e ndryshme të fytyrës, të cilat merren parasysh edhe në kirurgjinë estetike. Kjo, megjithatë, nuk vërteton se fytyrat mund të ndahen shkencërisht vetëm në dy kategori.
Sipas tij, grupi “mi” përfshin fytyra të zgjatura e të ngushta, me mollëza të larta, nofull dhe mjekër të holla, si dhe tipare më të dala përpara. Në këtë kategori ai vendos formën e diamantit, me Megan Fox-in si shembull; formën e zemrës, si te Scarlett Johansson dhe Reese Witherspoon; dhe fytyrat e zgjatura, si ato të Gisele Bündchen dhe Victoria Beckham.
Ndërsa fytyrat e quajtura “bretkosë” janë më të gjera, me sy më të larguar nga njëri-tjetri, gojë më të madhe dhe nofull të theksuar. De Silva përmend fytyrën e rrumbullakët të Kate Moss-it dhe fytyrat katrore të Angelina Jolie-t, Keira Knightley-t e David Beckham-it. Në këtë grup përfshihet edhe fytyra në formë dardhe, ku nofulla është më e gjerë se balli.
Fytyra ovale, sipas kirurgut, ndodhet mes dy skajeve. Rihanna shërben si shembull i një forme të tillë të ekuilibruar.
Kur flet për kërkesat që dëgjon në klinikën e tij, De Silva thotë se gratë kërkojnë më shpesh tipare të fytyrës në formë diamanti: mollëza të larta, pamje të hollë dhe nofull e mjekër të ngushtë. Edhe forma e zemrës është mjaft e kërkuar. Burrat, nga ana tjetër, sipas tij, synojnë shpesh nofull të fortë e katrore, si ajo e David Beckham-it.
Këto janë vëzhgime të bazuara në kërkesat e pacientëve të klinikës së tij dhe nuk tregojnë domosdoshmërisht se çfarë preferojnë të gjithë. De Silva nënvizon se bukuria nuk ka një model të vetëm.
Ai shpjegon se fytyrat më të gjera shpesh plaken mirë, pasi mollëzat e forta dhe nofulla e gjerë ofrojnë më shumë mbështetje për indet e buta. Si shembull se standardet estetike mund të ndryshojnë, kirurgu përmend Gisele Bündchen-in: fytyra e zgjatur shihej si mangësi në disa tekste të vjetra, por ajo u bë një nga modelet më të suksesshme në botë.
Disa përdorues të TikTok-ut e kanë shtrirë teorinë edhe te çiftet, duke sugjeruar se partnerët zakonisht i përkasin kategorive të kundërta. De Silva sjell si shembull David dhe Victoria Beckham-in: ai ka fytyrë katrore dhe nofull të fortë, ndërsa ajo ka fytyrë të gjatë e të ngushtë.
Sipas kirurgut, kontrasti mes tipareve mund të krijojë ekuilibër në fotografi, por kjo mbetet një pikëpamje estetike dhe nuk është provë se të kundërtat tërhiqen apo se një lidhje do të zgjasë më shumë. Ai vëren se disa studime, përkundrazi, sugjerojnë se njerëzit mund të tërhiqen edhe nga fytyrat që u ngjajnë.
“Plot ‘minj’ martohen me ‘minj’”, thotë ai me humor. Trendi mund të shërbejë si lojë për të vënë re ndryshimet mes tipareve, por fytyrat njerëzore janë shumë më të larmishme nga sa mund të përshkruajnë dy etiketa virale.