Mary Mattingly, 35 vjeçe, ka pranuar në gjykatë se ka kryer veprime seksuale me një nxënës 16-vjeçar në shtetin amerikan të Kentuckyt. Ajo pranoi gjithashtu fajësinë për mbajtjen e materialeve që dokumentonin abuzimin seksual të të miturit.
Pranimi i fajësisë u bë në seancën e së premtes. Mattingly kishte punuar në një shkollë të mesme si mësuese zëvendësuese dhe ndihmëstrajnere e ekipit të futbollit.
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Çështja nisi të hetohej pasi drejtuesve të shkollës u mbërriti një letër pa emër, ku ngriheshin dyshime për sjellje të papërshtatshme mes saj dhe nxënësit. Arrestimi i Mattingly u bë në mars.
I mituri ka dëshmuar se marrëdhënia e tyre u afrua më shumë pas një bisede në një aktivitet futbolli të shkollës. Më tej, ata vijuan të komunikonin në Snapchat.
Sipas raportimeve mbi dokumentet e çështjes, veprimet seksuale ndodhën nga 1 marsi deri më 31 korrik 2025.
Mediat amerikane raportojnë se marrëveshja me prokurorinë parashikon pesë vjet burg, ndërsa vendimi përfundimtar mbi dënimin i takon gjykatës. Prokuroria ka kërkuar që ajo të kryejë të paktën 85 për qind të dënimit përpara se të shqyrtohet mundësia e lirimit me kusht. Marrëveshja kërkon edhe regjistrimin e Mattingly në regjistrin e personave të dënuar për vepra penale seksuale.