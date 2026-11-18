Shqipëria U-21 barazoi pa gola me Spanjën U-21 në “Air Albania”, në takimin e vlefshëm për kualifikueset e Euro 2027. Pas ndeshjes, trajneri Alban Bushi vlerësoi para mediave angazhimin e futbollistëve, shpjegoi paraqitjen e tyre dhe foli për atë që pret nga skuadra në vazhdim.
Bushi ua kushtoi falënderimet lojtarëve për kilometrat e përshkuar dhe luftën në fushë, por edhe stafit e publikut. Ai theksoi se tifozët kishin qenë të shumtë dhe e kishin mbështetur ekipin gjatë përballjes.
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Sipas trajnerit, përballë një kundërshtari si Spanja kërkohet vrapim i pandërprerë dhe shpenzimi i çdo pike djerse. Shqipëria pati mundësi për ta goditur kundërshtarin, por nuk i shfrytëzoi. Në vlerësimin e tij, lodhja nga takimi me Luksemburgun ndikoi disi, veçanërisht te sulmuesit, të cilët mund të kishin reaguar më shpejt ndaj hapësirave të krijuara. Megjithatë, Bushi nënvizoi se lojtarët dhanë gjithçka dhe realizuan me përpikmëri të plotë atë që kishin përgatitur në stërvitje.
Duke u ndalur te mbrojtja, ai tha se, përjashtuar një rast të Spanjës, skuadra nuk i lejoi kundërshtarit mundësi shënimi. Bushi theksoi gjithashtu se spanjollët nuk arritën të hynin në zonë, ndonëse njihen për kombinimet e tyre shumë të mira. Për këtë paraqitje, ai u shprehu mirënjohjen futbollistëve.
Trajneri e cilësoi këtë një grup shumë të mirë, të vetëdijshëm për kufijtë e tij dhe për faktin se ata nuk mund të krahasohen me nivelin e Spanjës. Ai pranoi epërsinë e kundërshtarit, por shpjegoi se Shqipëria mund të dalë më e fortë në fushë përmes përkushtimit maksimal, sakrificës dhe luftës për shokun e skuadrës, duke arritur kështu një rezultat pozitiv.
Bushi shprehu bindjen se grupi do ta ruajë këtë dëshirë, pasion dhe zemër në çdo përballje, pasi angazhimi nuk duhet të kufizohet te ndeshja me Spanjën. Ai kujtoi se skuadra kishte luajtur shumë mirë edhe kundër Italisë, pavarësisht humbjes 1-0, ndërsa ndaj Gjermanisë kishte treguar kompaktësi dhe paraqitje të mirë, megjithëse ishte mundur 2-0. Sipas tij, Zoti e shpërblen punën, ndërsa në këtë rast përgatitja në stërvitje ishte zbatuar në mënyrë të përsosur gjatë lojës.
Kënaqësia për futbollistët, siç shpjegoi trajneri, shoqërohej edhe me keqardhje për sforcimin e tyre, pasi kishin vrapuar deri në shterimin e forcave. Pas takimit, rreth 4-5 lojtarë i kishin raportuar ngërçe në pjesën e pasme, ndërsa të tjerë kishin pësuar tërheqje. Bushi tha se përballjet me Spanjën të çojnë në këtë gjendje dhe se vetëm me një sakrificë të tillë mund t’u bësh ballë ekipeve të mëdha.
Për të, ky takim sjell motivim dhe shpresë, me kusht që skuadra të vazhdojë në të njëjtën mënyrë, me disiplinë të lartë dhe zemër. Ai paralajmëroi se mungesa e disiplinës ose mosshfrytëzimi i të gjitha forcave që lojtarët kanë sjell shumë vështirësi.
Në fund, Bushi vlerësoi atmosferën shumë të mirë dhe tha se të luash në “Air Albania” është kënaqësi, duke veçuar praninë e madhe të tifozëve dhe mbështetjen e tyre kundër Spanjës. Ai shprehu shpresën që edhe takimet e marsit të zhvillohen në këtë stadium dhe skuadra të arrijë sa më shumë fitore.