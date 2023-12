Mërkuri në retrogradë për herë të fundit këtë vit: 3 shenjat që duhet të përgatiten për sfida

Muaji i fundit i 2023-ës nuk na lë shumë të qetë, pasi që nga nesër fillon ecuria retrograde e Mërkurit në shenjën e Bricjapit dhe më pas te Shigjetari. Si gjithmonë, komunikimet, marrëveshjet dhe lëvizjet shkojnë në akull, ndërsa me Mërkurin retrogradë nuk mungojnë keqkuptimet, vonesat, shtyrjet dhe rikthimet nga e kaluara.

Me Merkurin retrogradë në Bricjap, do të thotë se do të hasim vështirësi në jetën tonë të përditshme profesionale dhe në arritjen e qëllimeve tona. Do të jetë më e vështirë të bëjmë fillimet e reja që duam ose të bëjmë një lëvizje në karrierë. Në fazën e dytë të kursit të tij retrogradë te Shigjetari do të na krijojë më shumë konfuzion sepse do të formojë një katror të vazhdueshëm me Neptunin deri më 01.02.2024 në të njëjtën periudhë që do të kemi edhe kuadratin Mars -Neptun. Kështu që ne mund të krijojmë zemërim sepse gjërat nuk do të shkojnë ashtu siç duam.

Binjakët

Planeti juaj sundues ndryshon në retrogradë, ju vë në një proces kërkimi pak më shumë për gjërat që ju bllokojnë në nivel emocional dhe romantik, por edhe në çështjet tuaja financiare. Ju keni një mundësi për më shumë psikoanalizë, por edhe për një hetim të mënyrave se si mund të rrisni të ardhurat tuaja. Sepse në të njëjtën kohë do të keni edhe Marsin në kundërshtim me shenjën tuaj në fund të vitit, mund të zemëroheni më lehtë ose të keni shpërthime.

Peshorja

Për ju Peshoret, Mërkuri retrogradë ju vë në një fazë veçanërisht emocionale me çështje që mund të dalin në sipërfaqe nga e kaluara dhe t’ju bëjnë të vështirë. Por në vend që të bini në depresion, kërkoni zgjidhje përmes një eksperti si psikologu ose një miku juaj i mirë. Është një kohë e veçantë me shumë introspeksion, dhe nëse e vlerësoni siç duhet, do të ndërtoni një themel shumë të fortë për atë që ju

Bricjapët

Retrogradi i fundit i Mërkurit ndodh në shenjën tuaj dhe ndikon në të menduarit tuaj, në mënyrën se si shpreheni, si dhe në mënyrën se si komunikoni. Është një ndikim që mund të jetë disi taktik mendërisht, pasi do të keni shumë për të thënë dhe bërë, por do të ketë edhe shumë që mund të vonohen, shtyhen ose në një gjendje konfuzioni. Preferoni të mos merrni vendime të rëndësishme apo të bëni fillime të reja gjatë kësaj kohe. Gjithashtu shmangni blerjet e shtrenjta dhe jini të vetëdijshëm për çdo kthim nga njerëzit nga e kaluara.