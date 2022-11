Nuk duhet t’i hani kurrë, këto pjesë të mishit të pulës janë plot me baktere dhe parazitë

Dhe pse janë të shijshme, duhet të hiqni dorë nga disa pjesë të mishit të pulës

Janë të paktë ata të cilët nuk e duan mishin e pulës mund të gatuhet në mënyra të shumta dhe në kombinime të shumta sepse ka shije të mirë, por edhe është më i lirë se cilido qoftë tjetër.

Përgjithësisht, mishi i pulës është i pasur me materie të ndryshme ushqyese, të dobishme për shëndetin e organizmit, por ka disa pjesë të tij të cilat kurrë nuk duhet t’i hani.

Ato pjesë që janë të dëmshme, fatkeqësisht të gjithë i pëlqejnë prandaj është rekomandimi që të mos konsumohet lëkura e mishit të pulës, sepse ajo përbëhet në tërësi nga yndyra dhe mund të përmbajë një numër të madh bakteresh.

Këshillohet që të mos hahet as koka, sepse në atë pjesë pulat akumulojnë të gjitha materiet e dëmshme të cilat i ha kafsha.

Assesi nuk do të duhej të hahen as mushkëritë, të cilat sërish ndokush i do shumë, sepse përpunimi i tyre edhe në temperaturë të lartë nuk garanton eliminimin e të gjithë parazitëve.

Cila është pjesa juaj e preferuar e pulës – a është një nga jo-të e mëdha?