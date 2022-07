Këto shenja të Horoskopit nuk duhet t’i zgjidhni kurrë për të kaluar pushimet

Dëshironi të shkoni me pushime për të kaluar sa më mirë, për të pushuar dhe për të qetësuar mendjen tuaj dhe për të mos dëgjuar… rënkimet dhe murmuritjet e këtyre shenjave? Ne do t’ju tregojmë pak më poshtë se cilat shenja të horoskopit duhet të shmangni me çdo kusht gjatë pushimeve tuaja verore në mënyrë që të keni qetësi dhe sigurisht t’i shijoni ato.

VIRGJËRESHA

Sigurisht, Virgjëresha është e para në listën tonë. Dhe ne jemi të sigurt që keni pritur të shihni figurën e saj në krye. Por është shenja më e turpshme. Ajo kurrë nuk është e kënaqur. Gjithçka e tharton dhe nuk i plotëson… specifikat e saj. Ajo kurrë nuk do t’ju japë një fjalë të mirë dhe gjithçka do të jetë jashtë pritshmërive të saj. Ajo do të humbasë besimin tek ju sepse dëshiron të ndjekë një orar të caktuar dhe nuk dëshiron të devijojë kurrë prej tij.

GAFORRJA

Shenja që meriton të konkurrojë me Virgjëreshën në rënkime dhe mërzi, nuk është askush tjetër veçse Gaforrja. Fjala është për një person që gjatë pushimeve do të ketë një ankesë të përhershme në gojë. Atij nuk do t’i pëlqejë asgjë dhe gjithçka do të duket… disi. Mendoni përsëri përpara se të vendosni të shkoni me të për pushime. Nuk do të jetë e qetë dhe as nuk do të mund të relaksoheni ashtu siç dëshironi. Më mirë qëndroni në shtëpi…

BINJAKËT

Binjakët nuk do të vënë gjuhën në pushimet tuaja. Dhe nuk do të jetë mirë… Dije se ai është mjaft ters dhe i mjerë për orë të tëra. Sidomos kur nuk i shkon sipas dëshirës ose kur i prish planet. Ai nga njëra anë mund të jetë një kafshe, por nga ana tjetër mund t’ju shqyejë shpirtin me kërkesat e tij ose faktin që ndryshon vazhdimisht mendje. Mos prisni një pushim përgjithësisht të qetë me Binjakët.

PESHQIT

Duhet ta dini që Peshqit janë një person…mos më prekni. Ai nuk mund të bëjë shumë gjëra. Ai nuk dëshiron të lodhet. Gjithçka i duket… disi dhe e dëshiron sa më komode dhe relaksuese. Ai dëshiron të flejë mjaftueshëm dhe të jetë i freskët. Nuk është për të gjithë natën dhe për vuajtje në përgjithësi. Nëse e ngacmoni, ai do të fillojë një biri-biri të tillë që do t’ju marrë veshët dhe do të dëshironi t’i lini një rrënim në shkretëtirë./abcnews.al