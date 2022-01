LISTA/ 7 arsye pse duhet të lexojmë sa më shumë

Nuk është gjithmonë e qartë pse duhet të lexojmë libra në radhë të parë ose nëse ka ndonjë përdorim praktik prej tyre.

Por do t’ju tregojmë pse leximi është i mirë për ju dhe pse letërsia artistike duhet të jetë kategoria juaj e përzgjedhjes.

Leximi përmirëson ndjeshmërinë

Njerëzit që lexojnë trillime letrare tregojnë një aftësi më të mirë për të kuptuar ndjenjat dhe emocionet e njerëzve të tjerë. E vërteta është se leximi i këtyre librave zhvillon aftësitë për të ndërtuar dhe mbështetur lidhjet shoqërore. Sipas shkencëtarëve, njerëzit që lexojnë shumë letërsi artistike kanë aftësi më të mira komunikuese.

Leximi përmirëson fjalorin tuaj

Shkencëtarët zbuluan se nxënësit e shkollave që lexojnë shumë zhvillojnë fjalor më të mirë. Dhe vetë fjalori ka një ndikim pozitiv në shkrim-leximin e studentëve. Dhe anasjelltas, një fjalor i keq ngadalëson procesin e të mësuarit. Kështu thuhet në raportin e Universitetit të Oksfordit. Ai gjithashtu thekson se leximi i rregullt dhe diskutimi i përmbajtjes së librit me mësuesit, prindërit dhe bashkëmoshatarët mund të ndihmojë.

Leximi na bën më të hapur dhe krijues

Në jetën reale, shpesh na duhet të marrim vendime të shpejta, kështu që nuk kemi kohë të mjaftueshme për të përpunuar informacione të reja ose për të menduar për opsione të tjera. Kur lexojmë trillime letrare, bëhemi më të hapur ndaj përvojave të reja.

Ky është përfundimi në të cilin kanë arritur shkencëtarët e Universitetit të Torontos. Disa subjekteve iu kërkua të lexonin një histori fiktive dhe të tjerëve iu kërkua të lexonin të njëjtën histori që ishte shkruar si dokumentar. Pas kësaj, subjektet plotësuan pyetësorë për të vlerësuar nivelin e aftësive të tyre njohëse. Rezultoi se ata që lexonin letërsi artistike ishin më fleksibël dhe krijues se ata që lexonin llojet e tjera të teksteve. Efekti ishte më i dukshëm tek njerëzit që lexonin rregullisht.

Leximi zhvillon personalitetin tonë

Leximi i trillimeve letrare mund të ndryshojë dhe zhvillojë personalitetin tonë. Gjatë një studimi tjetër në Universitetin e Torontos, shkencëtarët u kërkuan subjekteve të plotësonin pyetësorë rreth emocioneve dhe veçorive kryesore të personalitetit të tyre.

Më pas, 50% e tyre lexuan “Zonja me qenin” të Çehovit për një burrë të martuar që shkoi në një resort dhe pati një lidhje me një grua të martuar. 50% e tjerë e subjekteve e lexuan historinë si një dokumentar. Pas leximit, ata plotësuan përsëri pyetësorët dhe përgjigjet e njerëzve që lexuan historinë e trilluar ndryshuan.

Kur lexonin një histori të përvojës së jetës së dikujt tjetër, ata e shikonin veten nga një kënd tjetër. Por njerëzit që lexuan versionin dokumentar nuk treguan ndonjë rezultat të ndryshëm.

Imagjinimi i përvojave të reja të jetës krijon një hapësirë ​​ku lexuesit mund të rriten dhe ndryshojnë. Keith Oatley, një psikolog i Universitetit të Torontos tha: “Ndërsa identifikohesh me një person tjetër, një protagonist në histori, hyn në një pjesë të jetës që përndryshe nuk do ta kishit njohur. Ju keni emocione ose rrethana që nuk do t’i kuptonit ndryshe.”

Leximi parandalon ndryshimet që lidhen me moshën

Instituti Kombëtar i Plakjes rekomandon leximin e librave dhe revistave për të mbajtur mendjen aktive. Sipas NIA, mund të zvogëlojë rrezikun e çrregullimeve njohëse dhe demencës. Përveç kësaj, ky aktivitet mund të mbrojë trurin duke e ndihmuar atë të përshtatet më mirë për të kompensuar ndryshimet shëndetësore të lidhura me moshën.

Leximi ul stresin

Në vitin 2009, një grup shkencëtarësh nga Universiteti Seton Hall studiuan ndikimin e jogës, humorit dhe leximit në nivelet e stresit të studentëve. Studimi tregoi se 30 minuta lexim ul presionin e gjakut arterial, rrahjet e zemrës dhe stresin psikologjik po aq efektivisht sa joga dhe humori. Autorët e studimit pohojnë se është e lehtë të gjesh 30 minuta kohë për të lexuar çdo ditë për të ulur nivelin e stresit pa u shkëputur shumë nga studimet.

Leximi e bën jetën tuaj më të gjatë

Shkencëtarët në Universitetin Yale po vëzhgonin jetën e 3635 njerëzve të moshës 50 vjeç e lart, për 12 vjet. Ata zbuluan se ata që lexonin libra për 30 minuta në ditë jetonin mesatarisht 4 muaj më shumë se ata që nuk lexonin fare ose lexonin vetëm revista.

Shkencëtarët thonë se leximi rrit nivelin e përfshirjes dhe ndërveprimit kognitiv. Leximi na bën të mendojmë për tema të ndryshme, stimulon imagjinatën, përmirëson përqendrimin dhe zhvillon inteligjencën emocionale dhe aftësitë e të menduarit kritik. Sipas shkencëtarëve, këto gjëra kanë të bëjnë shumë me një jetëgjatësi më të gjatë.