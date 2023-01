Leku letër! Këto 3 shenja horoskopi do të bëhen të pasura këtë vit

Përveç zodiakut të njohur, ekziston edhe astrologjia kineze.(ZBULONI NE FUND TE ARTIKULLIT CILES SHENJE I PERKISNI) Emri i secilës shenjë nuk ka të bëjë fare me ata që i njohim të gjithë ne, pasi ato kanë emra kafshësh.

Disa nga këta emra janë: tigri, dragoi, gjarpri e të tjerë. Çdo cikël fillon gjithmonë me miun dhe përfundon me derrin dhe 2023 sipas astrologjisë kineze është viti i lepurit.

Çfarë simbolizon viti i lepurit:

Lepuri fsheh fatin dhe durimin si dhe përshpejtimin e disa ngjarjeve dhe rrugëzimin e rasteve që menduam se ishin vonuar. Kështu, viti 2023 parashikohet të jetë shumë pozitiv për shenja të ndryshme dhe të jetë veçanërisht shpresëdhënës dhe optimist për sa i përket hapave të biznesit. Megjithatë, tre do të jenë ata që do të jenë më të favorizuar nga viti i lepurit.

Shikoni më poshtë nëse i përkisni një prej këtyre 3 shenjave:

Lepuri

Lepujt do kenë një vit shumë të mbarë dhe madje do mund të hapen profesionalisht dhe të krijojnë njohje të reja të cilat do u sjellin më shumë të ardhura. Fitimet nuk do të vijnë në tremujorin e parë, por do të ketë shenja pozitive nga fillimi i vitit dhe pas muajit mars do të shohin kuletat e tyre duke u mbushur.

Dhia

Dhia dhe lepuri janë personazhe të ngjashëm dhe në vitin 2023 i përkasin shenjave të zodiakut kinez që do të përfitojnë edhe nga viti i lepurit. Në mënyrë të veçantë, ata do të jenë në gjendje të stabilizojnë sektorin e tyre financiar në gjysmën e parë të vitit dhe të mbyllin vrimat e viteve të mëparshme, ndërsa nga gjashtëmujori i dytë e në vazhdim do të shohin rritje të madhe të fitimeve të tyre.

Qeni

Qeni gjithashtu i përket shenjave të zodiakut që janë jashtëzakonisht të pajtueshëm me lepurin dhe do të përfitojnë veçanërisht nga viti i lepurit. Viti 2022 ishte një vit që i shqetësoi mjaftueshëm dhe kështu në vitin 2023 do të mund të marrin frymën që u duhej. Në veçanti, ata do të mund të parashtrojnë plane në lidhje me karrierën e tyre për të cilën kanë menduar prej kohësh, si dhe ka shumë mundësi që t’u vijnë para të papritura që ata vetë nuk i kanë llogaritur.

Horoskopi Kinez bazohet në një cikël 12 vjeçar ku çdo vit në atë cikël lidhet me një shenjë kafshe. Shenjat e horoskopit kinez përcaktohen nga viti i lindjes. /albeu.com/

Në vija të përgjithshme këto janë shenjat.

Qeni: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922, dhe 1910

Gjeli: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921, dhe 1909

Majmuni: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920, dhe 1908

Dhia: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919, dhe 1907

Kali: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918, dhe 1906

Gjarpri: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917, dhe 1905

Dragoi: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916, dhe 1904

Lepuri: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915, dhe 1903

Tigri: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914, dhe 1902

Bualli: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913, dhe 1901

Miu: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912, dhe 1900

Derri: 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923, 1911, dhe 1899