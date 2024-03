Këto qytete amerikane do t’ju paguajnë mijëra dollarë nëse shkoni të jetoni atje

Jeta në Shtetet e Bashkuara po bëhet mjaft e shtrenjte. Midis inflacionit në dukje të përjetshëm, normave të larta të interesit dhe kostos së tepruar të kujdesit shëndetësor, shkruan CNN, shumë amerikanë po kërkojnë mënyra për të fituar më shumë dollarë.

Një opsion janë ‘paketat e zhvendosjes’ të ofruara nga disa qytete dhe qyteza më të vogla të SHBA-së për të tërhequr banorë të rinj.

Të njohura gjithashtu si programe nxitëse për zhvendosjen e punëtorëve, këto ‘oferta’ joshni punëtorët që kanë fleksibilitet gjeografik me stimuj financiarë dhe përfitime të tjera. Numri i qyteteve që ofrojnë stimuj të tillë është dyfishuar në vitet e fundit. Pandemia solli një ndryshim sizmik në kulturën e punës dhe, në vitin 2023, më shumë se 50,000 njerëz aplikuan për programe në të gjithë vendin.

Këto janë qytetet që ofrojnë këto shpërblime sipas CNN:

Tulsa, Oklahoma

Kur u lançua në 2018, Tulsa Remote u bë programi i parë i këtij lloji duke u ofruar punëtorëve dhe sipërmarrësve në distancë 10,000 dollarë për të lëvizur në qytetin jug-qendror të SHBA-së për një vit.

Virxhinia Perëndimore

Me pesë komunitete, Ascend West Virginia është një iniciativë publike-private me një origjinë mbresëlënëse: Themeluesit e saj janë nga Virxhinia Perëndimore Brad D. Smith, ish-CEO i kompanisë softuerike Intuit dhe gruaja e tij Alys. Programi u ofron përfituesve të kualifikuar, një stimul prej 12,000 dollarësh në para (10,000 dollarë vitin e parë, 2,000 dollarë shtesë në të dytin), si dhe përfitime në natyrë si kalime falas për ngjitje shkëmbi, ziplining dhe golf. Paketa e plotë e zhvendosjes vlerësohet në më shumë se 20,000 dollarë dhe deri më sot, sipas një zëdhënësi, janë pranuar më shumë se 42,500 aplikime.

Indiana

Indiana ka qenë një nga shtetet më ambicioze kur bëhet fjalë për të joshur një valë të re punëtorësh me paketa dhe përfitime të zhvendosjes financiare. Dhjetra qytete dhe rajone kanë një paketë nxitëse, sipas MakeMyMove, dhe që nga viti 2023, rreth 340 familje janë zhvendosur në Indiana përmes platformës. Një paketë me vlerë 15,000 dollarë në Noblesville, një periferi të Indianapolis, përfshin një grant prej 5,000 dollarësh për zhvendosje, një sezon golfi falas në dy fusha dhe kafe me kryetarin e bashkisë. Ndërkohë, në Evansville , aplikantët e kualifikuar mund të përfitojnë nga një nxitje prej 7200 dollarësh që përfshin 5000 dollarë para në dorë, leje muzeu dhe një anëtarësim njëvjeçar në pyllin më të vjetër urban në SHBA.

Topeka, Kansas

‘Choose Topeka’ filloi në vitin 2019, duke u ofruar aplikantëve deri në 15,000 dollarë stimuj nëpërmjet financimit të ndeshjes së punëdhënësit. Që atëherë, më shumë se 6,000 njerëz kanë aplikuar, me afro 150 të ardhur me fat të zgjedhur për t’u transferuar në shtetin Sunflower. Ndryshe nga disa programe nxitëse, Choose Topeka nuk fokusohet vetëm te punëtorët në distancë. Veteranët në tranzicion, njerëzit që kanë lënë kohët e fundit shërbimin ushtarak dhe “Boomerangët” – ish-banorë të zonës Topeka që kërkojnë të kthehen në Shawnee County – të gjithë kanë të drejtë për 5,000 dollarë si stimuj të drejtpërdrejtë nëse pranojnë një ofertë pune në Topeka me një pagë minimale prej 50,000 dollarë.

Kentaki

Nëse po mendoni të transferoheni në shtetin Bluegrass, keni shumë vende për të zgjedhur: Sipas MakeMyMove , aktualisht janë tetë qytete dhe qyteza që rekrutohen për punëtorë të rinj. Paketa prej 8,800 dollarësh për t’u zhvendosur në Mayfield dhe Graves County përfshin 5,000 dollarë para në dorë, si dhe shumë përfitime të tjera (50% ulje për kujdesin e fëmijëve pas shkollës, drekë me kryetarin etj). Disa qytete përfshijnë gjithashtu një bonus prej 2,500 dollarësh mbi 5,000 dollarë të holla për punëtorët që sjellin një bashkëshort që do të punojë në vend në kujdesin shëndetësor ose arsim.

The Shoals, Alabama

Dëshironi një dozë mikpritjeje jugore për kapitullin tuaj të ardhshëm të jetës? Në një zonë të njohur si Shoals, e cila përfshin katër qytete kryesore dhe dy qarqe në të gjithë rajonin veriperëndimor të Alabamës, një program i quajtur Remote Shoals u ofron punëtorëve të kualifikuar deri në 10,000 dollarë. Programi filloi në qershor 2019 dhe mori raundin e katërt të financimit në 2022 për një total prej 1 milion dollarësh investim. Që nga shkurti 2022, ajo kishte marrë 2,300 aplikime nga të 50 shtetet, si dhe disa nga jashtë, me pjesëmarrës që vinin nga 22 shtete të ndryshme. Aplikantët e kualifikuar duhet të jenë të vetëpunësuar ose punonjës me kohë të plotë në distancë jashtë qarqeve Colbert dhe Lauderdale, të bëjnë 52,000 dollarë ose më shumë në vit dhe të zhvendosen në zonën e Shoals brenda gjashtë muajve nga përzgjedhja.

Rochester, Nju Jork

Rochester ka program i cili ofron 10,000 dollarë grante dhe stimuj (plus 9,000 dollarë të tjera për grantet për blerjen e shtëpive). Programi, i cili u modelua sipas programit të Tulsa-s dhe të tjerëve, mirëpriti marrësit e tij të parë në prill 2022. Qëllimi është të sjellë rreth 600 pjesëmarrës (pa përfshirë anëtarët e familjes) për tre vjet. Për t’u kualifikuar, aplikantët duhet të jetojnë më shumë se 300 milje nga qendra e Rochester ose në çdo shtet tjetër përveç Nju Jorkut, të kenë një punë plotësisht të largët dhe të jenë 18 vjeç ose më të vjetër. Aplikantët që kanë intervistuar gjithashtu kanë të drejtë të vizitojnë Rochester personalisht, me shpenzime deri në 500 dollarë (dhe 750 dollarë për një çift) të rimbursueshme.

Alaska

Është shteti më pak i populluar në SHBA, me popullsinë e tretë më të vogël, që rri pezull në rreth 700,000 për dekadën e fundit. Por në vend të stimujve të varur në para për banorët e mundshëm jashtë shtetit, Alaska në vend të kësaj u siguron atyre që tashmë janë brenda kufijve të saj një shumë vjetore nga Dividenti i Fondit të Përhershëm të saj, ose PFD. Shuma është e ndryshueshme çdo vit, në varësi të asaj që ofron qeveria. Por në vitin 2022, çdo banor mori 3,284 dollarë – shuma më e lartë deri më tani sipas programit. Sidoqoftë, në 2023 dhe 2024 kjo shifër ra në 1,312 dollarë. Për t’u kualifikuar për PFD, duhet të jetoni në Alaskë për një vit të tërë kalendarik përpara se të aplikoni. Për më tepër, duhet të planifikoni të qëndroni atje për një kohë të pacaktuar. Gjithashtu zbatohen kritere të tjera kualifikuese. Aplikimet janë të hapura nga data 1 janar deri më 31 mars.

Michigan

Përafërsisht 350 bursa dhe praktika janë në dispozicion në programin The Michigander Scholars, i cili është krijuar për të tërhequr talente për industrinë e automjeteve elektrike, lëvizshmërisë dhe gjysmëpërçuesve në zhvillim të shtetit. Programi i vjetër jep bursa që variojnë nga $5,000 në $10,000 për marrësit kualifikues që përfundojnë një stazh dhe/ose pranojnë një pozicion me kohë të plotë në industri duke përfshirë informatikë, elektronikë, zhvillimin e softuerit ose inxhinierinë e proceseve. Sigurisht, ka disa përcaktime: Puna ose stazhi duhet të vijë përmes një kompanie pjesëmarrëse dhe marrësit duhet të angazhohen të qëndrojnë në Michigan për të paktën 12 muaj.