Këshilla për ta ndryshuar ankthin tuaj përgjithmonë

Shkoni drejt një jete më të lumtur dhe më të shëndetshme me këto strategji qetësuese.

Ju mund të lexoni të gjitha këshillat anti-ankth në botë, por asnjë nga këto nuk ka rëndësi nëse nuk veproni. Në mënyrë që të ndihesh më i relaksuar, të flesh gjumë natën dhe të vendosësh energji në atë që ka rëndësi, duhet të ndalosh së humburi kohë në detyra që nuk kanë rëndësi.

Deri në fund të këtij artikulli, jeta juaj mund të bëhet pafundësisht më produktive. Pjesa juaj është që të angazhoheni në 15-60 minuta në ditë dhe të merreni me disa nga 22 pikat në vijim.

Sa më shumë që kryeni, aq më mirë do të ndiheni.

Ju ndoshta jeni njohur me disa prej këtyre strategjive të ankthit. Por nëse ju përjetoni mendime garimesh, shtrëngimi në gjoks dhe gulçim, nuk i keni bërë të gjitha.

Anti ankthi #1: Filloni Të merrni frymë thellë

Nëse nuk jeni të fokusuar në mënyrën se si të qetësoni trupin tuaj nëpërmjet frymëmarrjes së ngadalshme dhe të qëllimshme të barkut, jeni duke humbur. Frymëmarrja e thellë është falas, veprim i pavarur dhe i lehtë për t’u zbatuar.

Uluni me sytë mbyllur dhe kthejeni vëmendjen tuaj në frymëmarrjen tuaj. Merrni frymë natyrshëm, mundësisht përmes hundës, pa u përpjekur për të kontrolluar frymën tuaj.

Jini të vetëdijshëm për ndjesinë e frymëmarrjes teksa hyn dhe i lë vrimat e hundës. Vendosni një dorë në bark dhe tjetra në gjoks. Dora në barkun tënd duhet të futet ashtu si thithni, dhe lëvizni jashtë si nxirrni.

Përqendrohuni në frymën tuaj dhe harroni gjithçka tjetër. Mendja juaj do të jetë shumë e zënë dhe mund të mendoni se meditimi po e bën mendjen tuaj më të zellshme, por realiteti është se po bëheni më të vetëdijshëm se sa e zënë është mendja juaj.

Rezistojini tundimin për të ndjekur mendimet e ndryshme kur ata lindin dhe përqendrohen në ndjesinë e frymës. Nëse zbuloni se mendja juaj ka humbur dhe po ndjek mendimet tuaja, menjëherë kthejeni atë në frymëmarrje.

Përsëriteni këtë sa herë që është e nevojshme derisa mendja juaj të vendoset në frymëmarrje.

Mos prisni për të filluar frymëmarrjen e barkut. Sa më shpejt ta bëni këtë një zakon të përditshëm, aq më shpejt do të ndiheni të relaksuar.

Kur të zbatosh frymëmarrjen e barkut, fillon dita nga fillimi. Më mirë akoma, nuk po humbisni kohë duke u shqetësuar për të ardhmen, ose duke përjetuar të kaluarën.

Anti ankthi #2: Meditoni në vend që të mjekoheni

Qetësia është një punë e brendshme. Jepini vetes dhuratën e qetësisë dhe filloni ditën me dhjetë minuta vetmi dhe energji pozitive. Mendoni të qetë, të matur dhe të hapur, dhe aktivitetet tuaja të përditshme do të korrespondojnë.

Anti ankthi #3: Praktikimi i vetëkujdesit

Bëni një masazh, një mani-pedi, ose një prerje flokësh. Asgjë nuk është më e mirë se një trup i mirëmbajtur si një shkëlqim seksi dhe i shëndetshëm.

Nëse paratë janë të pakta, kërkoni një sallon zbritjeje ose një shkollë stërvitore, e cila ofron shërbime cilësore për njerëzit me buxhet. Pra, ata nuk e shërbejnë çajin me karamele menteje në një tabaka argjendi – mbyllni sytë tuaj dhe imagjinoni shërbimin me pesë yje ndërsa ju merrni kujdesin që ju meritoni.

Anti ankthi #4: Eliminimi i sodas

Nëse jeni mësuar të pini soda në 3:00 pasdite, ndërrojeni atë me një çaj jeshil qetësues. Jo vetëm që kafeina ngre sistemin qendror nervor, gjithashtu shton vitamina dhe minerale në dietën tuaj dhe bën kërdi në buzëqeshjen tuaj. Dhëmbët bëhen të ndjeshëm ndaj dëmtimit kur niveli i acidit të pështymës tuaj bie nën një pikë të caktuar.

Nëse pini sodë tërë ditën, shtresat e jashtme të dhëmbëve tuaj fillojnë të humbasin mineralet dhe formulat e kavitetit. Shumë plane dentare nuk mbulojnë kanalet rrënjësore, plus që do të përfundoni me një faturë të madhe. Meqë ra fjala:

Anti ankthi #5: Hiqni “yndyrën” nga buxheti juaj

Stresi financiar është një arsye e zakonshme që njerëzit më kontaktojnë për psikoterapi. Borxhi do t’ju mbajë zgjuar gjatë natës dhe do të kontribuojë në ndjenjat e vetëbesimit dhe mungesës së shpresës.

Merreni përgjegjësinë për financat tuaja dhe ndaloni shpenzimet për gjërat jo-thelbësore.

Ndiqni shpenzimet e përditshme për një javë ose dy dhe vendosni se ku mund të shkurtoheni. Vini re artikujt që grumbulloni pa ndonjë qëllim të caktuar.

Të eleminuarit e mundshëm:

Fikni TV tuaj kabllor për Netflix;

Kontaktoni kompaninë tuaj të sigurimit të makinës, kompaninë tuaj të pajisjes celulare, ose kompaninë tuaj të kartës së kreditit dhe pyetni nëse ata do të reduktojnë faturën tuaj;

Anuloni shpërndarjen tuaj të gazetave gjatë javës dhe zgjidhni fletën e së dielës, ose një shërbim online, në vend të kësaj.

Anti ankthi #6: Largohuni nga rrëmuja

A keni menduar ndonjëherë se sa kohë është e humbur kur ju nuk mund të gjeni çelësat e makinës suaj, apo atë kutinë Epson 400 të bojës?

Shanset janë që ju keni shumë gjëra të cilat bllokojnë hapësirën tuaj të jetesës.

Provoni këtë truk organizimi të shpejtë:

Zgjidhni një sirtar, kabinet ose dollap;

Kategorizoni gjërat që nuk i përdorni;

Bëni tre shtylla për a) Sendet për të hedhur, b) Artikujt për të dhuruar, dhe c) Artikujt për të shitur;

Mbajeni një inventar të shitjeve dhe përdorni paratë për të.

Anti ankthi #7: Planifikoni një udhëtim ditor

Kur kaloni kohë në natyrë, ju i jepni mendjes dhe trupit tuaj një ndërprerje shumë të nevojshme nga rutina që ju bën të kërkoni gjëra në Google si ‘Si të shpëtoheni nga ankthi’ në radhë të parë.

Shanset nuk janë të rëndësishme se ku jetoni, brenda një çasti ka një vend të qetë, interesant dhe simpatik.

Anti ankthi #8: Shkoni herët në shtrat

Kjo mund të tingëllojë e pamundur nëse ju jeni mësuar të qëndroni deri vonë për të kapur listen e gjërave që janë për t’u bërë. Por kjo është diçka që DUHET bërë.

Privimi i gjumit është një shkaktar i madh ankthi. Gjumi i parehatshëm mund të përforcojë reagimet paraprake të trurit, duke rritur nivelin e përgjithshëm të ankthit, sipas hulumtimit.

“Ne të gjithë kemi ankth paraprirës,” shpjegon studiuesi Fugen Neziroglu. “Duke pasur nivele të moderuara të ankthit për të bërë mirë është e rëndësishme, por mund të jetë shkatërruese kur fillon të ndërhyjë në jetën tuaj”. Është e pamundur të kemi një funksionim të shëndetshëm emocional pa gjumë të mjaftueshëm.

Mos e lini gjumin e mesnatës me shpresën për ta kompensuar deri në fundjavë. Minuta e papërdorur e gjumit nuk rikuperohet.

Anti ankthi #9 Zgjohuni 15 minuta më herët

Ashtu si shumica e njerëzve të shqetësuar, ju ndoshta po nxitoni në mëngjes dhe duke bërtitur te të gjithë familjarët tuaj, “Nxitoni! Do të bëhemi vonë!”

Zgjohuni ngadalë dhe përgatiteni veten për një ditë të relaksuar përpara. Nëse filloni të shqetësoheni për listën e detyrave, merrni frymë thellë dhe mendoni, Ka mjaft kohë.

Anti ankthi #10: Vëreni lavenderin tuaj!

Vaji lavender ka shumë veti shëruese dhe mund të përdoret si një ilaç natyral për të reduktuar ankthin dhe kushtet e tjera nervore. Ka shumë mënyra për të inkorporuar livando në paketën tuaj të mjeteve të qetësisë:

Shto vaj esencial livando në ujin tuaj të banjos për një banjë qetësuese. Përdorni ujë të mbushur me gjethe livando për të zbutur nyjet e dhimbshme dhe muskujt;

Bini në gjumë më shpejt kur të shtoni disa pika në një ind dhe vendin nën jastëkun tuaj;

Përdorni livando në një shpërbërës vaj për të ndihmuar me pagjumësinë. Era e ëmbël pyjore e vajit të livandës ju ndihmon të bini në gjumë dhe të qëndroni në gjumë;

Për dhimbje koke, përdorni vaj livando në një top pambuku ose majat e gishtave tuaj dhe masazhoni ngadalë në tëmthat tuaj. Era do t’ju qetësojë ndërsa vaji lehtëson dhimbjen tuaj;

Lavenderi përdoret në masazh aromaterapeutik si relaksues i muskujve. Si vaj masazhi në lëkurë dhe në nyjet e muskujve pasëm dhe për të zvogëluar spazmat;

Lavender mund të përdoret si një ekpektorant. Ajo thyen mukozën nga bllokimet e hundës dhe gjoksit që sjell një e ftohur;

Aplikoni vaj livando për të ndihmuar me menaxhimin e dhimbjes, sidomos pas një stërvitje, një sesion terapie, ose kirurgji.

Anti ankthi #11: Ulja e kafeinës, sheqerit dhe ushqimeve të përpunuara nga dieta juaj

Kafeina mund të shkaktojë palpitacione në zemër nëse pihet shumë. Kafeina gjithashtu mund të shkaktojë sulme paniku ose ankthi, veçanërisht nëse keni një çrregullim ankthi. Hipoglikemia, ose sheqeri i ulët i gjakut, gjithashtu mund të shkaktojnë palpitacione.

Sheqeri vepron si stimulues i veshkave dhe mund të shkaktojë ankth ose madje edhe sulme paniku. Ushqime të tjera përfshijnë ato që përmbajnë produkte të miellit të rafinuar dhe madje edhe grurë pasi që kjo shkakton inflamacion.

Përveç kafeinës dhe sheqerit, alergjitë e ushqimit janë një faktor i madh kontribues në sistemin tuaj nervor tepër aktiv. Bëni këtë hap së bashku me: # 12 …

Anti ankthi #12: Forca jeshilja!

Ushqimi ndikon në ankth. Një gotë në mëngjes me lëng jeshil mund të të çojë në qetësi shpirtërore

Për një mënyrë të ndryshme dhe të shijshme për të marrë perimet tuaja të përditshme provoni këtë recetë: Kombinoje një banane ose mollë jeshile, një grusht kale, xhenxhefil , feta kastraveci, disa kube akulli dhe një gotë uji në një shtrydhëse frutash e perimesh. Për proteinat e shtuara, shtoni një vezë, kos, arra, ose pluhur proteinash.

Anti ankthi # 13: Dije se ndjenjat nuk janë fakte

Një nga punët më të vështira të një psikoterapisti është të bindësh klientin tuaj të shqetësuar që ndjenjat e vetëvlerësimit të ulët, fajit dhe turpit nuk janë të sakta. Mendimet negative shkaktojnë ndjenja negative. Kjo është e ndërlikuar për shkak se shumë nga mendimet tona negative janë automatike, thellësisht internalizuar dhe rrënjosur në nënvetëdije.

Bëni këtë së bashku me # 14 …

Anti ankthi #14: Sfida negative e besimeve thelbësore

Mos harroni se mendimet paraprijnë ndjenjat. Mendimet negative çojnë në emocione negative, të cilat çojnë në sjellje negative. Për shembull:

Jocelyn zgjohet dhe menjëherë mendon, unë do e lë pa bërë prezantimin në PowerPoint sot. Dua të qëndroj në shtrat gjithë ditën;

Ajo ndihet e pamotivuar, nervoze dhe e ngadaltë;

Ajo acarohet me fëmijët e saj kur nuk vishen aq shpejt sa duhet.

Si ta sfidoni gjendjen tuaj negative:

Shënoni mendimet tuaja periodikisht. Kushtoni vëmendje kur ndjeheni të stresuar;

Shkruani ndjenjat që shoqërojnë mendimet. Mendoni si përgjigje me një fjalë si të frustruar, të zemëruar, të pavlerë dhe të mundur, etj;

Sfidoni realitetin. Kjo është e vështirë sepse ne synojmë të mos kemi objektivitet për të vërtetën. A ka prova që nuk e meritoni atë promovim të punës? A jeni shkarkuar për shkak të performancës së ulët të punës?

Nëse angazhoheni për të regjistruar mendimet dhe ndjenjat tuaja të përditshme, së bashku me testimin e realitetit, do të shihni se shumë nga ndjenjat tuaja negative janë krijuar në mendjen tuaj dhe jo në realitet.

Lajm i mirë është që ju keni krijuar mendimin negativ dhe mund ta shkatërroni atë.

Anti ankthi # 15: Praktikoni mirënjohjen

Sado e keqe është situata juaj, gjithmonë është dikush në një situatë më të vështirë.

Lexoni një kapitull të kërkimit të njeriut për kuptimin nga Viktor Frankl, ose shikoni titullin e gazetës ditore. Ji mirënjohës që jeta juaj nuk është tregimi i ditës.

Bëni një shënim mendor për gjërat pozitive në jetën tuaj. Mos harroni se gjithçka në jetë është e përkohshme – e mira, e keqja dhe e shëmtuara.

Anti ankthi #16: Merrni disa përgjegjësi

Nëse jeni mik/e me Neli Nervozen ose Alen Ankthin, vendosni energjinë tuaj për përdorim të mirë. Premtoni të punoni në mënyra më të shëndetshme për të përballuar ndjenjën e stresit.

Si të merrni llogaridhënien tuaj:

Ndani këtë burim me një mik;

Zgjidh disa strategji që rezonojnë me të dy;

Bëni një plan për të thirrur njëri-tjetrin kur jeni larguar;

Lëvdoni kur bëni ndryshime pozitive;

Hapeni një grup në Facebook dhe vendosni këshilla të rregullta për të ulur stresin dhe ankthin;

Anti ankthi #17: Merrni pjesë në një mbledhje sociale (edhe nëse nuk doni)

Nëse jeni të prirur për ankthin social, është e rëndësishme të bëni kohë për socializim. Është e ftohtë të jesh introvert, por e dimë se jetojmë në një univers që sillet rreth lidhjes me të tjerët.

Anti ankthi #18: Programoni një provim fizik për të përjashtuar një gjendje mjekësore për ankthin tuaj

Nëse ankthi juaj ka rënë kohët e fundit, ose nëse keni qenë më parë në gjendje të përballeni me jetën, dhe tani jo aq shumë, mjeku juaj mund të përcaktojë nëse ka një gjendje mjekësore përgjegjëse për ankthin tuaj. Kërkoni një panel gjaku dhe jini të ndershëm në lidhje me simptomat tuaja.

Anti ankthi #19: Programoni një vizitë me një terapist

Askush nuk meriton të ndihet keq. Një profesionist i kualifikuar i shëndetit mendor është betoni juaj më i mirë nëse ankthi juaj është i padurueshëm.

Kërkojuni një shoku ose kolegut të besueshëm për një referim, ose përdorni drejtoritë e Psikologjisë Sot për një terapist në zonën tuaj.

Anti ankthi #20: Ushtrime, ushtrime, ushtrime!

Ushtrimi është mjeti anti-ankth i natyrës. Përveç pastrimit të mendjes, duke gjuajtur endorfinë dhe duke ju ndihmuar të flini mirë gjatë natës, studiuesit kanë gjetur se individët që ushtrohen energjikisht dhe rregullisht kanë qenë 25 për qind më pak gjasa për të zhvilluar një çrregullim ankthi brenda pesë vjetësh.

Anti ankthi #21: Pranoni ankthin tuaj

Nëse keni trashëguar “genin e ankthit” nga prindërit tuaj, ose stili i jetës tuaj, ose të dyja, pranoni ankthin tuaj në vend që ta luftoni atë.

Nuk ka të bëjë me rrotullimin dhe heqjen dorë. Kuptoni se duhet të punoni shumë çdo ditë për të sjellë qetësi në mjedisin tuaj.

Mbani mend se ka gjithmonë opsione në jetë, dhe ekzistojnë më shumë fatkeqësi sesa të jeni të ndjeshëm ndaj ankthit.

Anti ankthi #22: Kontrolloni këtë burim online

“Shërimi holistik për ankthin” është një kurs dixhital 28-ditor me video, meditime në Mp3, printime PDF të shkarkueshme dhe burime të tjera të lehtësimit të ankthit.

*****Çelësi për të bërë veprimet e mësipërme është konsistenca. Ju jeni eksperti i jetës suaj. Zgjidhni ato që punojnë më mirë për ju dhe bëni një tentativë.