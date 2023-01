Katër arsye përse vazhdoni të ngriheni në mes të natës, çfarë duhet të bëni një orë para gjumit

Të zgjohesh në mes të natës është mëse normale sipas Jose Colon, autor i librit: The Sleep Diet dhe themelues i Paradise Sleep. Por nëse ju vazhdoni të zgjoheni thuajse çdo natë më shumë se katër herë, atëherë ka diçka për t’u shqetësuar. Në fakt, Jose Colon thotë se edhe 4 deri në 6 zgjime natën konsiderohen normale, por nëse këto të fundit zgjasin për shumë pak minuta dhe njerëzit janë të aftë sërish të flenë.

Nevoja për urinim

Nëse pak para gjumit ju pini ujë për të qëndruar të hidratuar, ajo që duhet të bëni është t’i shtoni një majë luge kripë gotës së ujit. Në këtë mënyrë nuk do të zgjoheni nga gjumi për shkak të nevojës për të urinuar. Trupat tanë përpiqen të mbajnë një ekuilibër të brendshëm midis ujit dhe elektroliteve. Shumë ujë dhe pak kripë bën që trupi ta eleminojë ujin e tepërt nga organizmi.

Mbinxehtësia

Sipas National Sleep Foundation ndjensia e nxehtësisë mund të shkaktojë jo pak probleme me gjumin.

Temperatura e dhomës nuk duhet ta kalojë 20 gradë Celsius.

Përdorimi i telefonave dhe pajisjeve të tjera

Drita blu që emetohet nga ekravet e pajisjeve të ndryshme ndalon prodhimin e hormonit melatoninë, hormoni përgjegjës i gjumit.

Alkooli

Pirja e një gote alkool pak para se të shtriheni do të krijojë shqetësime me gjumin, pasi alkooli do t’ju hidratojë në nivel qelizor. Për këtë arsye ora biologjike do t’ju zgjojë për të pirë ujë