Kanceri, anemi dhe 6 sëmundje të tjera që vijnë pa shenja, si t’i dalloni në kohë

Sëmundjet e heshtura janë ato që vështirë se prodhojnë simptoma dhe mund të kalojnë pa u vënë re. Në disa raste, shenjat që shfaqen janë shumë të përgjithshme. Problemi është se shumica e këtyre sëmundjeve të heshtura, me kalimin e kohës zhvillojnë komplikime serioze. Gjithashtu, për shkak se njerëzit nuk ndihen të sëmurë, ata priren të braktisin trajtimin ose të mos e fillojnë fare.

Kjo për shkak se medikamentet mund të shkaktojnë efekte anësore. Megjithatë, është thelbësore që ato të diagnostikohen dhe trajtohen herët për të shmangur pasojat e tyre. Prandaj, shpjegojmë cilat janë sëmundjet e heshtura më të shpeshta.

1. Diabeti

Diabeti është një sëmundje kronike që shfaqet sepse trupi nuk mund të prodhojë mjaftueshëm insulinë ose ta përdorë atë siç duhet. Insulina është çelësi që lejon glukozën të hyjë në qelizat e trupit.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në vitin 2014 kishte 422 milionë të rritur në mbarë botën me këtë patologji. Në përgjithësi, thuhet se ka dy lloje diabetesh: 1 dhe 2. Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme të theksohet diabeti gestacional (shfaqet gjatë shtatzënisë).

Diabeti i tipit 1 është ai në të cilin pankreasi nuk mund të prodhojë insulinë. Zakonisht shfaqet tek të rinjtë. Edhe pse kjo patologji konsiderohet si një nga sëmundjet më të shpeshta të heshtura, ajo ka tendencë të zhvillojë simptoma. Për shembull, mund të ketë një ndjenjë etjeje, një dëshirë të shtuar për të urinuar dhe lodhje.

Lloji 2 është më i shpeshti. Ndodh kur indet janë rezistente ndaj veprimit të insulinës. Ajo lidhet me obezitetin dhe incidenca e saj është në rritje. Kjo shpesh kalon pa u vënë re. Diabeti është një nga sëmundjet e heshtura me më shumë ndërlikime. Mund të çojë në verbëri, probleme kardiovaskulare, çrregullime të veshkave dhe nervave.

Për ta diagnostikuar atë, mjafton të maten nivelet e sheqerit në gjak. Aktualisht ekzistojnë lloje të shumta trajtimesh që përmirësojnë këtë patologji dhe shmangin komplikimet e saj. Megjithatë, është thelbësore që ajo të diagnostikohet herët.

2. Hepatiti

Hepatiti është një sëmundje që konsiston në inflamacion të mëlçisë. Shumica e rasteve shkaktohen nga viruset e familjes së hepatitit. Brenda këtij grupi gjejmë tipat A, B, C, D dhe E. Megjithatë, mund të lidhet edhe me alkoolin, sëmundjet autoimune dhe barnat.

Siç shpjegohet nga specialistët, duke qenë se nuk jep simptoma, është i nëndiagnostikuar. Problemi është se mund të bëhet kronik. Në planin afatgjatë dëmtimi i mëlçisë është më i madh.

Për shembull, hepatiti i shkaktuar nga virusi i tipit C shoqërohet me një rrezik të shtuar të cirrozës së mëlçisë dhe kancerit. Kjo shprehet në studime të shumta, siç sqarohet nga Shoqata Amerikane e Kancerit.

Viruset e hepatitit mund të zbulohen duke kryer serologji nga një test gjaku. Përveç kësaj, ka edhe vaksina të përfshira në kalendar për një pjesë të tyre.

3. Hipertensioni

Një tjetër nga sëmundjet e heshtura më të përhapura në vendet e zhvilluara është hipertensioni. Përkufizohet si rritja e tensionit në muret e enëve të gjakut. Kjo bën që zemra të punojë më shumë për të shtyrë gjakun në inde.

Siç shpjegohet nga Fondacioni Spanjoll i Zemrës, një pjesë e konsiderueshme e popullsisë nuk e di nëse janë me hipertension. Kjo patologji rrit ndjeshëm rrezikun e goditjes në tru. Në mënyrë të ngjashme, vlerësohet se mundësia për të vuajtur nga demenca vaskulare ose dëmtim kognitiv rritet me 70% te pacientët me hipertension.

Shifrat e presionit të gjakut mund të maten shumë lehtë. Për shembull, përmes pajisjeve elektronike, në farmaci apo edhe në konsulta mjekësore. Në fakt është një nga parametrat që vlerësohet gjithmonë në çdo ekzaminim klinik.

4. Anemia

Në kuadër të sëmundjeve të heshtura mund të flitet edhe për anemi. Ndodh kur përqendrimi i hemoglobinës ose rruazave të kuqe në gjak ulet.

Është një situatë shumë e zakonshme që ndryshon aftësinë për të transportuar oksigjen në inde. Mund të jetë për shkak të problemeve dietike, humbjes së gjakut (për shembull, te gratë me perioda të rënda) ose sëmundjeve të tretjes.

E vërteta është se, megjithëse zakonisht konsiderohet si një nga sëmundjet e heshtura, shumë njerëz përjetojnë shenja. Mund të ketë lodhje, dobësi, lëkurë të zbehtë ose palpitacione.

Ashtu si patologjitë e tjera që përmendëm, diagnoza është shumë e thjeshtë. Një test gjaku zakonisht zbulon këtë problem. Megjithatë, ka shumë lloje të paraqitjes dhe origjinës, kështu që arritja në shkakun e saktë është më komplekse.

Shumica e rasteve të anemisë janë për shkak të mungesës së hekurit. Prandaj, trajtimi zakonisht bazohet në dhënien e hekurit nga goja për disa muaj.

5. Kanceri

Për fat të keq, shumë lloje të kancerit janë sëmundje të heshtura për mjaft kohë. Derisa të avancojnë mjaftueshëm për të komprometuar indet përreth, çdo lloj simptomatologjie mund të mos shfaqet.

Kanceri është një proces në të cilin qelizat e trupit transformohen për shkak të mutacioneve gjenetike. Ajo që ndodh është se ato fillojnë të shumohen në mënyrë të pakontrolluar. Kjo bën që indet normale të dëmtohen.

Një nga kanceret që përfshihet më shumë në sëmundjet e heshtura është ai i pankreasit. Kjo neoplazi nuk jep pothuajse asnjë shenjë derisa dëmtimi është shumë i avancuar. Në atë moment ka pak trajtime efektive.

Megjithatë, neoplazitë e tjera mund të shoqërohen me shenja jo specifike. Për shembull, djersitje, ethe të pashpjegueshme, humbje peshe, gunga. Prandaj, është gjithmonë thelbësore që të konsultoheni me një mjek në rast të çdo lloj shqetësimi të vazhdueshëm.

Në të njëjtën mënyrë dhe për fat të mirë, aktualisht ekzistojnë shumë metoda depistuese që lejojnë diagnostikimin e hershëm të disa llojeve të kancerit. Për shembull, kolonoskopia për kancerin kolorektal ose citologjia për kancerin e qafës së mitrës.

6. Mëlçia e dhjamosur

Mëlçia është një nga organet themelore për funksionimin e organizmit. Në të zhvillohen reaksione të shumta enzimatike. Përveç kësaj, është një nga organet përgjegjës për pastrimin e toksinave.

Mëlçia e dhjamosur është një sëmundje e karakterizuar nga grumbullimi i acideve yndyrore dhe triglicerideve në këtë organ. Kjo shkakton një reaksion inflamator.

Është e lidhur ngushtë me konsumimin e alkoolit dhe dietën. Shumë herë mund të shihet se mëlçia është zmadhuar. Nëse nuk kryhet asnjë lloj trajtimi ose ndryshimi i zakoneve, ai mund të evoluojë në cirrozë.

7. Alzheimer

Alzheimer është një nga llojet më të zakonshme të demencës. Siç shpjegohet nga specialistët, kjo patologji shkakton përkeqësim të mendimit, ndikon në sjelljen, kujtesën dhe aftësitë sociale të atyre që vuajnë prej saj.

Në fillim, simptomat mund të kalojnë pa u vënë re. Incidenca e saj rritet me moshën. Është e zakonshme që fillon të paraqitet si harresë ose pakujdesi e vogël. Megjithatë, në fazat përfundimtare, personi humb pavarësinë dhe aftësinë për të kryer aktivitetet e përditshme.

8. Skleroza e shumëfishtë

Një nga sëmundjet më të përhapura të heshtura është skleroza e shumëfishtë. Në fakt, përfshirja në këtë lloj është shumë relative. Është e vërtetë që në fillim shenjat dhe simptomat mund të mos jenë shumë të dukshme. Megjithatë, shumica e njerëzve përjetojnë ndryshime ose ngjarje të rëndësishme.

Skleroza e shumëfishtë është një sëmundje neurodegjenerative. Shkakton dëmtim të mielinës, e cila është substanca që mbulon fibrat nervore. Zakonisht prek më shumë femrat dhe merr formën e shpërthimeve.

Këto shpërthime karakterizohen nga simptoma të tilla si humbja e forcës ose një ndjesi shpimi gjilpërash në disa pjesë të trupit. Shfaqet edhe lodhja me ndryshimet në shikim. Nuk ka kurë për patologjinë. Megjithatë, trajtimet aktuale lejojnë modifikimin e kursit dhe përmirësimin e cilësisë dhe jetëgjatësisë.