Kaloni gjithë ditën në zyrë? 7 këshilla për një ambient më komod dhe efikas

Orët e gjata në zyrë mund të ndikojnë në përqendrimin, nivelin e energjisë dhe ritmin me të cilin përfundoni angazhimet e ditës.
Megjithatë, disa ndryshime të thjeshta në hapësirën e punës dhe në mënyrën si organizoni rutinën mund ta bëjnë ditën më të lehtë dhe më produktive.
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1. Sistemoni tavolinën
Dokumentet e grumbulluara, gotat dhe objektet që nuk ju duhen mund t’ju shpërqendrojnë dhe t’ju vështirësojnë gjetjen e sendeve të rëndësishme. Mbani pranë vetëm ato që përdorni shpesh dhe shfrytëzoni pak minuta në fund të ditës për të rregulluar tavolinën.
2. Siguroni ndriçim të përshtatshëm
Një ndriçim i mirë është veçanërisht i nevojshëm kur punoni për një kohë të gjatë para kompjuterit. Nëse mundeni, vendoseni tavolinën pranë dritës natyrale, por kujdesuni që ajo të mos krijojë pasqyrime të forta në ekran.
3. Ndërprisni qëndrimin ulur
Qëndrimi pa lëvizur për shumë orë mund të sjellë lodhje dhe parehati fizike. Çohuni herë pas here, bëni një ecje të shkurtër ose kryeni disa lëvizje të lehta për të ndryshuar pozicionin dhe për t’i dhënë trupit pak çlodhje.
4. Vendosni një shishe uji pranë vetes
Angazhimi me detyrat e punës mund t’ju bëjë të harroni hidratimin. Nëse mbani një shishe uji në tavolinë, do ta keni më të lehtë ta bëni pirjen e ujit pjesë të rregullt të ditës.
5. Përcaktoni detyrat sipas rëndësisë
Kur përpiqeni të merreni me çdo punë në të njëjtën kohë, organizimi bëhet më i vështirë. Përgatitni një listë dhe veçoni detyrat më urgjente, në mënyrë që të kuptoni më qartë çfarë duhet bërë dhe të përdorni më mirë kohën.
6. Rregulloni karrigen dhe pozicionin e ekranit
Karrigia duhet t’ju mbështesë mirë shpinën, ndërsa këmbët duhet të qëndrojnë në dysheme ose mbi një mbështetëse. Ekrani duhet vendosur në një lartësi që ju lejon të shikoni drejt, pa e përkulur vazhdimisht qafën.
7. Përfundoni ditën me një rutinë të qartë
Para se të largoheni nga zyra, rishikoni punët e kryera, shënoni detyrat që do të vazhdoni ditën tjetër dhe lini tavolinën të sistemuar. Një veprim i tillë ju ndihmon ta nisni mëngjesin pasues me më shumë qartësi dhe organizim.
Për ta përmirësuar ambientin e punës nuk janë të domosdoshme shpenzime të mëdha apo ndryshime të ndërlikuara. Në shumë raste, zakonet e vogla që përsëriten çdo ditë e bëjnë punën më të menaxhueshme dhe zyrën më të këndshme.