“Ju presin sfida …”, Horoskopi i ditës së premte, 8 Shtator 2023

Dashi:

Jeni duke kërkuar mundësinë e duhur për të sfiduar veten dhe, si rezultat, po e gjeni veten në pozicionin që duhet të përballeni me sfida të reja pavarësisht nga ajo që është arritur në javët e fundit.

Demi:

Këtë të premte do ta gjeni veten në një gjendje energjike, në sajë edhe të pranisë së Hënës në shenjën tuaj të zodiakut. Nëse diçka nuk shkon mirë, mos hezitoni të flisni.

Binjakët:

Jeni të detyruar të pranoni një kusht që nuk ju përshtatet. Të kesh Saturnin në opozitë ju ka sjellë disavantazhe për një kohë të gjatë dhe gjithashtu jeni dorëzuar pak nga kjo tendencë luhatëse.

Gaforrja:

E premtja nuk do të jetë një ditë e lehtë për ndjenjat dhe mënyra juaj e të bërit të gjërave mund të mos pranohet nga gjysma juaj më e mirë. Është e lehtë për të ndezur debate dhe konflikte, ndaj shmangni ngacmimet me dhe nga ata që ju rrethojnë.

Luani:

Mos hezitoni të përfshiheni dhe të përpiqeni të krijoni njohje të reja. Ju keni një gjendje shumë pozitive astrologjike, e cila ju jep energji të madhe.

Virgjëresha:

Qëndrimi juaj është shumë më ndryshe se në të kaluarën. Jeni më pak mikpritës dhe nga ana tjetër po përvishni mëngët në përpjekje për të marrë atë që dëshironi. Mos qëndroni mënjanë nëse diçka nuk ju shkon mirë, ka ardhur koha që të flisni qartë dhe të tregoni atë që nuk ju pëlqen.

Peshorja:

Ka nga ata që do të përpiqen të frenojnë ambiciet tuaja dhe një shenjë zodiakale e ndjeshme si e juaja nuk mund të qëndrojë indiferente ndaj kësaj lloj pengese. Nëse dikush po ju bezdis, do t’ia demonstroni, por më pas do të ndiheni keq për këtë.

Akrepi:

Jeni duke përjetuar një situatë problematike dhe mjaft të veçantë për t’u menaxhuar. Në fakt, ka një konfuzion të madh brenda jush dhe duhet të gjeni përsëri veten, për të kuptuar se cilat janë prioritetet tuaja reale dhe çfarë doni të ndiqni.

Shigjetari:

Do t’ju duhet të keni pranë jush një njeri të fortë dhe të kuptueshëm. Ka sprova dhe vështirësi që duhet të kapërceni, prandaj keni nevojë për mbështetje.

Bricjapi:

Forca dhe vendosmëria juaj e madhe mund ta kthejnë çdo vështirësi në një mundësi për të provuar vlerën tuaj. Ju pret një rikuperim i mirë, pikërisht tani që po bëni disa ndryshime të mëdha në jetën tuaj.

Ujori:

Lodhja e bën veten dhe ndjehet. Ndaj për këtë arsye mund t’ju duhet të përballeni me disa ngadalësime dhe vonesa. Kur nuk ndiheni mirë me veten, nuk mund të vazhdoni me angazhimet tuaja.

Peshqit:

Nuk është një muaj i lehtë, por së shpejti do të ndjeheni mirë. Këto janë javë të dobishme për t’u përgatitur dhe për të planifikuar për të ardhmen tuaj. Në dashuri, ata që janë lënduar për shkak të një ndarjeje apo një zhgënjimi tani ndihen më mirë.