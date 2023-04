Ju merren mendtë sa herë ngriheni papritur? Mund të jeni në rrezik ndaj kësaj sëmundje të rëndë

Marramendja e papritur që disa njerëz ndiejnë kur ngrihen papritur nga një pozicion ulur mund të duhet të merren më seriozisht, sipas një studimi të fundit. Konkretisht, hipotensioni ortostatik, siç quhet gjendja e mësipërme, ndodh kur presioni i gjakut i një personi bie ndjeshëm dhe papritmas pasi kalon në një pozicion të drejtë, duke treguar ndoshta një rritje të rrezikut të demencës në të ardhmen, sipas një studimi të ri.

Studimi, i botuar në revistën Neurology, revista mjekësore e Akademisë Amerikane të Neurologjisë, zbuloi një lidhje midis sindromës së vonimit mendor vetëm në njerëzit që kishin një rënie të presionit të gjakut sistolik dhe jo në ata që kishin një rënie të presionit arterial ose arterial vetëm. presion në përgjithësi.

Presioni sistolik është numri i parë në matjen e presionit të gjakut dhe hipotensioni ortostatik sistolik u përcaktua si ulja e të paktën 15 mmHg pas kalimit nga pozicioni ulur.

Në studim u përfshinë 2.131 persona me moshë mesatare 73 vjeç dhe pa çmenduri nga historia e tyre mjekësore. Matjet e presionit të gjakut u kryen në fillim të studimit dhe pas një, tre dhe pesë vjetësh. Në total, 15% e mostrës tregoi hipotension ortostatik, 9% hipotension ortostatik sistolik dhe 6% hipotension ortostatik diastolik.

Gjatë 12 viteve të ardhshme, vlerësimi shëndetësor i pjesëmarrësve tregoi se 462 njerëz (22% e totalit) zhvilluan çmenduri .

Njerëzit me hipotension ortostatik sistolik kishin pothuajse 40% më shumë gjasa të zhvillonin çmenduri. Konkretisht, 50 nga 192 me hipotension ortostatik sistolik (26%) zhvilluan sëmundjen, ndërsa nga 1,939 persona pa këtë hipotension, demenca zhvilloi 412 (21%). Kur studiuesit përfshinë faktorë të tjerë që mund të rrisin shanset e çmendurisë, të tilla si diabeti, pirja e duhanit dhe konsumimi i alkoolit, shanset e zhvillimit të sëmundjes u rritën me 37% në ata me hipotension ortostatik sistolik.

Një zbulim i dytë i rëndësishëm tregoi se ndryshimet më të mëdha në presionin e gjakut sistolik me kalimin e kohës gjithashtu rritën shanset e çmendurisë .

Studiuesit arritën në përfundimin se pas ndarjes së pjesëmarrësve sipas vlerave të tyre të presionit të gjakut gjatë ngjarjes së hipotensionit dhe monitorimit të tyre: 24% e njerëzve në grup me më shumë luhatje në vlerat sistolike zhvilluan çmenduri, krahasuar me 19% të individëve në grupin me variacionet më të vogla. Shtimi i faktorëve të tretë të rrezikut të demencës e rriti normën në 35% për grupin e parë.

Sipas udhëheqësit të hulumtimit Laure Rouch, Pharm.D., Ph.D., nga Universiteti i Kalifornisë, Matja dhe kontrolli i vlerave gjatë hipotensionit ortostatik mund të duket se veprojnë në mënyrë parandaluese dhe mbrojtëse për funksionin mendor, megjithatë ky është një studim i thjeshtë vëzhgimi që nuk bën dallimin midis sëmundjeve vaskulare ose sëmundjes së Alzheimerit.