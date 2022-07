Ja pse duhet konsumuar uji me limon, si ndikon te fshikëza urinare

Uji të cilit i është shtuar limoni është zgjedhja e parë e përditshme pasi zgjojnë një numër të madh njerëzish dhe ata e pinë atë si pjesë e rutinës së tyre të përditshme.

Shija e mprehtë dhe e thartë e ujit me limon do të rrisë nivelin tuaj të energjisë dhe do t’ju ndihmojë të ndiheni më vigjilentë.

“Shumë njerëz theksojnë përfitimet që kanë pasi pinë ujë me limon me stomakun bosh”, tha urologu Justin Houman. “Ata mendojnë se i freskon dhe u jep energji dhe sigurisht që shuan etjen”, thotë ai.

Megjithatë, ka përfitime të tjera që uji me limon mund të ketë në trupin tuaj, veçanërisht në fshikëzën tuaj.

Uji me limon mund të funksionojë së bashku me zakonet e tjera të jetës dhe të ushqyerit për të mbështetur shëndetin e fshikëzës tuaj dhe kjo është arsye e mjaftueshme për ta pirë atë gjatë gjithë ditës. Po ashtu mund të ndihmojë në parandalimin e zhvillimit të gurëve në veshka ose të përsëritura me kalimin e kohës.

Pavarësisht këtyre përfitimeve, disa njerëz mund të kenë efekte anësore ose të ndjejnë siklet në fshikëzën e shkaktuar nga formimi i acidit. Në këto situata, është mirë të zëvendësoni limonin me sasi të përshtatshme të ujit të thjeshtë.

“Te disa pacientë, uji me limon mund të irritojë fshikëzën, duke ju bërë të ndjeni se keni nevojë të urinoni më shpesh se zakonisht”, thotë doktor Houman, duke i këshilluar këta pacientë të shmangin ushqimet që përmbajnë limon, portokall, agrume dhe domate.