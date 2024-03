Ja cilat janë shenjat më të pasjellshme të Horoskopit

Dashi

Dashi është një nga shenjat më kokëforta, impulsive dhe agresive të Horoskopit. Nuk po themi se Dashi është i keq, por nëse zemërohesh me Dashin, dije se do të humbasësh në një mosmarrëveshje me të. Ata e humbasin kollaj ekuilibrin, dhe ndonjë nga fjalët tuaja të pakujdesshme mund t’i bëjë të zemërohen. Ndonëse Dashi ndershmërisht përpiqet të kontrollojë zemërimin, nëse ju me dashje bëni atë që nuk i pëlqen, nuk do të jeni në gjendje t’i ikni zemërimit të tyre. Kjo shenjë e Zodiakut nuk është shumë e durueshme, kështu që në konflikt i përgjigjet gjithmonë agresionit. Nga ana tjetër, nëse jeni besnik ndaj tyre, ata do të jenë miqtë tuaj më të mirë për gjithë jetën.

Luani

Ata që kanë lindur nën shenjën e Luanit janë të vendosur, të shoqërueshëm dhe të sigurt. Luanit nuk i pëlqen të kërcënohet, dhe nëse papritmas mendoni për një sfidë, ai nuk do të tërhiqet derisa t’ju bëjë të pendoheni për vendimin tuaj. Asnjëherë mos debatoni me Luanët! Mbreti i kafshëve është i ngrohtë nga natyra, dhe është shumë e vështirë për të që të jetë me gjak të ftohtë. Dhe kur ai zemërohet ose thjesht nuk pajtohet me ju, ka një regjim luftarak dhe është gati të sulmojë menjëherë. Nëse pasionet ndizen, çdo gjë e vogël mund t’i largojë. Kjo shenjë e Zodiakut është e pamëshirshme dhe fjalët që do t’ju thonë në një sulm të tërbuar mund të jenë shumë të pasjellshme. Megjithatë, nëse keni kohë për të kërkuar falje përpara se gjithçka të shkojë shumë larg, mund të jeni në gjendje të shmangni probleme të mëdha.

Akrepi

Akrepi është një shenjë e furishme, e thellë dhe këmbëngulëse e Horoskopit, me të cilën është më mirë të mos shahesh. Akrepat nuk e duan shumë kur diçka nuk shkon ashtu si e kanë konceptuar dhe janë të aftë për mizorinë më të madhe.

Jo, ata nuk janë përfaqësuesit më agresivë të Zodiakut, por është shumë e vështirë t’i falësh dhe të mos i kushtosh vëmendje asaj, që të tjerët nuk do ta kishin vënë re. Kjo do të thotë një gjë: nëse keni ofenduar Akrepin, mos mendoni se e ka harruar, edhe nëse të buzëqesh. E gjithë kjo do të të kthehet si bumerang, dhe ka shumë të ngjarë të vijë atëherë kur më pak e prisni. Në zemërim, akrepat janë të aftë për veprime destruktive. Herën tjetër, kushtoji më shumë vëmendje kur i vini në provë.

Shigjetari

Shigjetari duket i shoqërueshëm dhe i gëzuar. Sidoqoftë, kjo shenjë e Zodiakut ndonjëherë tejkalon çdo kufi dhe, në zemërim e sipër, është në gjendje t’ju thotë absolutisht çdo gjë dhe në formën më të pamëshirshme. Edhe pse Shigjetarët nuk duan të lëndojnë ndjenjat e të tjerëve, vetëbesimi i tyre mund të çojë në fjalë të paarsyeshme, në një mënyrë apo në një tjetër, për të lënduar një person. Me këtë shenjë të Zodiakut është e vështirë të diskutohet, sepse kërkojnë çdo lloj argumenti logjik për të fituar. Mos harroni se fjalët fyese që fluturojnë nga goja e tyre nuk fliten me zemërim, por më tepër për shkak të padurimit dhe natyrës impulsive të Shigjetarit.

Bricjapi

Bricjapët janë shumë kokëfortë, nuk dinë si të falin dhe marrin seriozisht dallimet e njerëzve. Duhet të lodheni që të nxirrni Bricjapin nga vetja, sepse janë shumë të qetë dhe të balancuar. Sidoqoftë, në qoftë se i zemëron, do pendohesh.

Nëse do të debatoni me Bricjapin, do t’ju duhet një forcë e madhe, pasi kjo shenjë nuk heq dorë dhe shkon deri në fund, derisa të dorëzoheni vullnetarisht. Nëse ata kanë vendosur diçka, nuk do të lëvizin dhe të gjitha këshillat tuaja nuk do të kenë efekt mbi ta. Gjatë një grindje, Bricjapi beson se gjithmonë ka të drejtë dhe mund të jetë shumë mizor me fjalët.