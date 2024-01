Ja cilat janë shenjat e horoskopit që nuk do jua lëshojnë dorën kurrë

Luani

Luani është posesiv dhe dominues. Ai nuk do ta lëshojë dorën e personit që do, sepse ndjen përgjegjësinë e dashurisë ndaj atij personi. Luani është shumë i ndërgjegjshëm kur bëhet fjalë për dashurinë.

Gaforrja

Është shumë e vështirë për një Gaforre që t’ia lëshojë dorën personit që dashuron (mos mendoni vetëm për dashuritë romantike, po flasim për të gjitha llojet e dashurive). Më e mira e saj është të ndiejë afër personin që do dhe do të japë jetën për ta mbrojtur atë.

Bricjapi

Bricjapi di të dashurojë dhe kur dashuron jep 10000% të vetes. Ai do të të qëndrojë pranë dhe nuk do të bëjë asgjë për t’ju mërzitur, e lëre më të të braktisë. Ai nuk do ta bëjë kurrë dhe përkundrazi do t’ju mbrojë, me të gjitha fuqitë e tij.

Demi

Nga shenjat që kur dashurojnë ngrijnë aty ku janë, asgjë dhe askush nuk i lëviz. Demi është besnik dhe nuk i pëlqen ndryshimet e papritura. Ai është shumë i duruar, praktik dhe konkret.

Akrepi

Akrepi i jep shumë rëndësi marrëdhënieve të tij dhe gjithmonë do dalë edhe nga rruga e tij për t’ju ndihmuar. Ai i shikon gjërat nga këndvështrimi i të gjithëve, gjë që e bën një njeri shumë të kujdesshëm.