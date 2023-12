Horoskopi në 2024: Nga paratë, te dashuria dhe shëndeti, mësoni se çfarë surprizash kanë rezervuar yjet për ju vitin që vjen

Viti 2024 do të sjellë surpriza të shumta për të 12-të shenjat e Horoskopit. Plutoni do të lëvizë sërish në Ujor, por më 2 shtator do të bëjë retrogradën e tij në shkallën e fundit të Bricjapit dhe përfundimisht do ta lërë atë më 19 nëntor.

Saturni vazhdon të jetë në kundërshtim me Peshqit, megjithëse këtë vit ai do të lëvizë në mënyrë retrograde nga qershori. Jupiteri do të jetë në Dem edhe për pesë muaj të tjerë dhe të gjitha shenjat do të fitojnë gjithnjë e më shumë. Urani qëndron i vendosur në Dem, dhe Neptuni në shenjën e Peshqve.

Tre nga katër eklipset e vitit do të ndodhin në aksin Dash-Peshore, me një disonancë unike në Eklipsin Hënor të shtatorit, i cili ndodh në Peshqit. Marsi këtë vit do të kthehet në retrogradë më 12 korrik te Luani dhe do të vazhdojë deri në fillim të vitit të ri. Mërkuri do të jetë sërish në retrogradë tek Shigjetari në fillim të 2024, por kthehet në kursin e duhur, më 01 shkurt. Sërish Mërkuri do të jetë retrograde te Dashi nga data 05-25 prill, ndërsa retrogradi i tij veror do të fillojë nga shkallët e para të Virgjëreshës, por do të përfundojë në Luan dhe do të zgjasë nga data 05-29 gusht. Retrogradi i tij i fundit do të jetë sërish te Shigjetari.

Por çfarë kanë rezervuar shenjat e juaja për vitin 2024?

Dashi

Tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në boshtin tuaj. Më konkretisht, eklipsi hënor në Peshore në datën 25 mars do të ndikojë te ju, nëse keni lindur në mes të dekadës së parë, ndërsa eklipsi i Diellit, gjithashtu në shenjën e Peshores më 02 tetor, nëse jeni në fund të dekadës së parë me fillimet e 2-të. Dielli që do të hyjë në shenjën tuaj më 08 prill do ju sjelli ankth në këtë periudhë. Prandaj, barrën këtë vit do ta mbajnë marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja, pasi më e pritshmja është që të bëhen sqarime dhe nëse jeni përgatitur vazhdimisht për të marrë vendime të vështira, ngjarjet do t’ju bëjnë që të merrni një vendim.. Mund të prisni ndryshime në jetën tuaj profesionale, por edhe në atë familjare. Megjithatë, mos e përjashtoni aspak mundësinë që në fushat e mësipërme të vijë diçka krejtësisht e re. Eklipsi hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju ndikojë më shumë psikologjikisht, por do t’ju bëjë të hiqni barrën e së shkuarës, në mënyrë që të shihni më shumë të ardhmen tuaj optimiste në një këndvështrim tjetër.

Plutoni do t’ju lërë të qetë për të bërë punën tuaj dhe për të ndërtuar karrierën tuaj, pa shumë apo drama serioze nga data 21 janar kur do të kthehet tek Ujori. Megjithatë, gjithçka që ka të bëjë me marrëdhëniet tuaja miqësore do të ndryshojë. Disa do të përfundojnë dhe të tjera do të rinisin.

Gjatë gjithë vitit 2024, Saturni do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 12-të , duke ju testuar në aspektin e shëndetit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Do të ndjeheni të lodhur si dhe do të izoloheni.

Jupiteri ju ofron me bujari mundësi dhe fat në financat tuaja deri më 25 maj kur do të jetë në Dem. Nga data 26 maj, kur kalon te Binjakët, do të takoni vazhdimisht njerëz të rinj dhe do të merrni informacione të rëndësishme dhe të dobishme në lidhje me punën tuaj. Gjithashtu, ju mund të bëni shumë udhëtime dhe më në fund të merrni mjetin e transportit që dëshironi.

Sundimtari juaj, Marsi, do të jetë në favorin tuaj nga data 30 prill deri më 06 shtator, duke ju dhënë doza të bollshme dinamizmi, vetëbesimi, guximi, por edhe kurajo për të marrë rreziqe.

Afërdita nga data 23 janar deri më 15 shkurt, e cila do të jetë në Bricjap, do t’ju mbështesë në zhvillimin tuaj profesional dhe në karrierë. Kalimi i saj përmes shenjës suaj dhe Peshores, do ju sjell zhvillime të këndshme në jetën tuaj të dashurisë dhe histori romantike dashurie, si dhe partneritete të suksesshme.

Nga katër retrogradat e Mërkurit, më e rëndësishmja për ju është ajo që ndodh në shenjën tuaj. Gjatë gjithë kësaj kohe do të keni mundësinë të rishikoni disa nga mendimet apo vendimet tuaja, të njiheni më mirë dhe të realizoni dëshirat dhe nevojat tuaja të vërteta.

Demi

Fakti që keni mbyllur llogaritë me eklipset, që nga viti i kaluar dhe asnjë nuk ka ndodhur në boshtin tuaj është në vetvete mjaft ngushëllues. Çështjet që do t’ju shqetësojnë do të kenë të bëjnë me shëndetin tuaj mendor dhe fizik, jetën tuaj të përditshme, por edhe ankthet dhe fobitë që pengojnë zhvillimin tuaj. Ndoshta ka ardhur koha të hiqni nga jeta gjithçka që ju dëmton dhe ju kthen pas dhe të bëni ndryshime që do të jenë shpëtimtare, edhe pse të vështira, në punën dhe zakonet tuaja. Eklipsi hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju prekë, duke sjellë zhvillime dhe ndryshime në rrethin tuaj të miqve, por edhe në gjithçka që ka të bëjë me qëllimet dhe ëndrrat që keni për të ardhmen.

Nga data 21 janar, Plutoni, i cili do të kthehet sërish në Ujor, do të fillojë të ndikojë në karrierën dhe sektorin tuaj të biznesit, megjithatë ndryshimet që po vijnë do t’i ndjeni më fort.

Për të gjithë vitin 2024, Saturni do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 11- të vjen për t’u tensionuar miqësitë tuaja dhe nëse disa prej tyre nuk ia vlejnë, me siguri do të ndërpriten.

Jupiteri do të jetë sërish me ju këtë vit në shenjën tuaj deri më 25 maj. Të vetmit persona që e humbin këtë privilegj janë ata që kanë lindur brenda dy javëve të para të shenjës. Për pjesën tjetër, do të sigurojë mbrojtje në gjithçka që ata përpiqen të bëjnë, megjithëse shumë herë duket se do të humbasin fatin ose, për shkak të fatkeqësisë, nuk do të arrijnë aq lart sa munden. Megjithatë, ka edhe një pjesë që do të humbasë gjithçka, për shkak të lakmisë. Gjëja më e mirë për të bërë është të mos prisni gjithçka nga fati juaj. Nga data 26 maj, e cila kalon te Binjakët, ju jep një avantazh të madh në çështjet financiare. Megjithatë, është më mirë të mos luani me zjarrin.

Marsi në Ujor nga data 13 shkurt deri në 22 mars do t’ju ndihmojë të bini në sy në vendin tuaj të punës dhe të shfrytëzoni çdo mundësi që do t’ju jepet për t’u ngritur profesionalisht dhe për t’u vendosur. Sa më i madh të jetë rreziku, aq më shumë do t’ju emocionojë. Sigurisht, e gjithë kjo ka anët e saj negative, pasi nuk do ta keni të lehtë të punoni me të tjerët. Ndaj mos nxitoni të merrni vendime të rëndësishme për çështjet familjare, mos bëni marrëveshje përfundimtare në lidhje me pasurinë tuaj të paluajtshme. Merrni kohën tuaj për të rishikuar gjërat.

Afërdita do jetë pranë jush në çështjet e dashurisë, por edhe për bashkëpunimet nga data 29 prill deri në 22 maj që do të jetë në shenjën tuaj, por edhe nga 23 shtator deri në 16 tetor që do të jenë përballë jush në Akrep. Prisni momente të lumtura, flirti dhe ndjenja romantike.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më i rëndësishmi për ju është ai i shenjës së Virgjëreshës, veçanërisht nëse i përkisni dekadës së parë të shenjës. Në ato ditë mund të prisni një rilidhje romantike, por edhe përmirësime të gjërave në marrëdhënien tuaj romantike, e cila nuk dëshironi të përfundojë në mënyrë të palavdishme.

Binjakët

Ndoshta tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në boshtin Dashi/Peshorja, por për ju më i rëndësishmi është eklipsi hënor më 18 shtator te Peshqit, i cili ju prek më. Çështjet që lidhen me punën ose shtëpinë dhe familjen tuaj do të dalin në sipërfaqe për negociata dhe duhet të prisni ngjarje të rëndësishme në këto fusha. Ngjarjet që duhet të prisni kanë të bëjnë me fytyrat tuaja miqësore ose mund të keni njohje të reja të rëndësishme. Ka mundësi që të lindin edhe çështje dashurie. Përveç kësaj, planet tuaja krijuese janë në një trajektore të re dhe ndoshta ëndrrat që keni për të ardhmen do të ndryshojnë drejtim.

Plutoni do t’ju lejojë të merrni frymë në lidhje me borxhet tuaja nga data 21 janar kur do të kthehet në Ujor. Nga pozicioni i tij i ri, ai do të përpiqet të ndryshojë në çdo mënyrë perceptimet tuaja dhe botëkuptimin tuaj, ndërsa do të imponojë ndryshime në planet tuaja profesionale apo studimet në mënyrën e tij absolute. Më 02 shtator do të jetë sërish retrograde te Bricjapi dhe do të largohet sërish më 19 nëntor, ndaj prisni sërish telashe financiare.

Saturni për të gjithë vitin 2024 do të jetë tek Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 10-të, duke krijuar një atmosferë jo aq të këndshme për çështjet e karrierës dhe punës. Nëse në të kaluarën keni punuar shumë për njohjen tuaj, mund ta shihni akoma si një mundësi për t’u shpërblyer, por përsëri asgjë nuk ju jepet. Megjithatë, nëse keni bërë gabime, ato do t’ju përndjekin. Sigurisht, nëse jeni të gatshëm të mësoni prej tyre dhe t’i korrigjoni me durim dhe këmbëngulje, gjithashtu nuk do të dilni humbës.

Të mirat e Jupiterit në pesë muajt e parë të vitit, do t’i shihni në thelb në planin psikologjik. Megjithatë, fakti është se ju ndihmon të zgjidhni lëmshin e mendimeve tuaja dhe ju çliron nga ankthi dhe frika e së kaluarës. Dhe mjafton vetëm optimizmi që ju jep për të filluar të planifikoni jetën tuaj ndryshe. Përjashtoheni nëse i përkisni shenjës së parë pesëditore të zodiakut pasi keni marrë atë që ju është dhënë nga viti i kaluar. Tani do të mund të vini bast për fatin tuaj të mirë dhe madje në momentin e fundit do ta ktheni lojën në favorin tuaj në të gjitha fushat e rëndësishme të jetës suaj.

Me pasion dhe këmbëngulje të pafund, do të kërkoni njohje në fushën tuaj të punës ndërkohë që Marsi është te Peshqit. Asgjë dhe askush nuk ju ndalon të realizoni ëndrrat dhe ambiciet tuaja, por Saturnit, siç thamë më lart, nuk i pëlqen rreziqet dhe do të ishte më mirë të mos e tepronit, sepse do të jetë keq për ju. Nëse keni lindur në ditët e fundit të shenjës suaj të horoskopit, përpiquni të mos jeni të fiksuar pas një ideje apo një objektivi që keni, sepse Neptuni do të shkaktojë zhgënjime.

Afërdita ju jep dhuratat e saj dhe ju lehtëson në marrëdhënie dhe partneritete nga data 11 mars deri në 04 prill dhe nga 17 tetor deri në 10 nëntor, kur ajo do të jetë përkatësisht në shenjën tuaj dhe përballë Shigjetarit. Do të ketë edhe zhvillime romantike gjatë kalimit të saj përmes Peshores dhe shtëpisë tuaj të 5-të. Në çështjet financiare, ajo do të jetë e pranishme për t’ju ndihmuar në verë nga Gaforrja, por edhe gjatë dy kalimeve të saj nga Bricjapi, ndërsa mundësitë profesionale do t’ju sjellë kur të kalojë nga Virgjëresha.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, dy janë jashtëzakonisht të rëndësishme për ju, njëra në Virgjëreshë. Në rastin e parë ju jepet mundësia të rishikoni çështje që lidhen me shtëpinë dhe familjen tuaj dhe të gjeni zgjidhje për problemet kronike të së shkuarës, ndërsa në rastin e dytë do të preken marrëdhëniet dhe partneritetet. E vështirë për të filluar diçka të re, të paktën diçka të qëndrueshme, por mund të diskutoni shqetësimet tuaja dhe të zgjidhni keqkuptimet. Sigurisht, ish-partnerët romantikë ose propozimet për bashkëpunim që nuk funksionuan më parë mund të kthehen.

Gaforrja

Tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në shenjat e Kryqit tuaj, ndaj mund të prisni zhvillime të rëndësishme në punë, por edhe në çështjet tuaja familjare. Konkretisht, eklipsi hënor në Peshore më 25 mars do ju kap në befasi, nëse keni lindur në mes të dekadës së parë, ndërsa eklipsi i Diellit gjithashtu në shenjën e Peshores më 02 tetor. Ndoshta ka ardhur koha që thika të futet thellë në kockë dhe t’i japë fund situatave dhe marrëdhënieve që ju rëndojnë ose ju mbajnë rob në të shkuarën. Ndoshta, përsëri, do të merrni vendime për një ndryshim në karrierën tuaj ose një zhvendosje. Ju keni më shumë për të pritur nga eklipsi hënor më 18 shtator te Peshqit, dhe kjo më shumë në çështjet që lidhen me komunikimin dhe zhvillimin tuaj personal.

Plutoni ndoshta ka shkatërruar marrëdhëniet dhe partneritetet në të gjitha vitet e mëparshme, por nga data 21 janar kur do të kthehet në Ujor, do të filloni të shihni dritë. Do të bini sërish në errësirë ​​nga data 09 shkurt deri më 19 nëntor, e cila do të jetë sërish retrograde në Bricjap, nëse keni lindur në ditët e fundit të shenjës.

Saturni për të gjithë vitin 2024 do të jetë tek Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 09-të dhe e gjithë pesha do të bjerë mbi çështjet studimore dhe profesionale. Disa çështje ligjore që keni mund të jenë gjithashtu urgjente, ndërsa që ato të shkojnë mirë duhet të jeni plotësisht në anën tuaj, ndaj mos shpresoni shumë për fatin tuaj të mirë.

Njohjet me fat dhe ndihma e pandarë e miqve tuaj do të vazhdojnë t’ju japin Jupiteri nga Demi deri më 25 maj. Prezenca e tij atje mund të japë edhe realizimin e një ëndrre apo qëllimi tuajin të madh, ndërkohë që ju do të shkëlqeni brenda një grupi apo përmes aktiviteteve kolektive. Nga data 26 maj, kur do të kalojë te Binjakët, do të fillojë t’ju japë një premisë në çështjet që lidhen me psikologjinë apo shëndetin tuaj. Do të keni një mundësi unike për të hequr qafe ankthin dhe fobitë, ndërkohë që do të ndaloni së bllokuari veten. Mendimet pozitive dhe optimiste do ju çojnë në zgjedhjet e duhura dhe do i organizoni në mënyrë perfekte lëvizjet tuaja të ardhshme.

Për sa kohë që Marsi është në Bricjapin dhe shtëpinë tuaj të 7-të. Mos prisni qetësi gjatë kësaj kohe, do të ketë më shumë tensione, zënka dhe sjellje provokuese. Megjithatë, në këtë rast mund të keni edhe një lloj fitimi, pasi më në fund do të dilni nga guaska juaj dhe do të pretendoni pozicionin dhe karrierën që meritoni. Do të keni vetëbesim, dinamizëm dhe vendosmëri kur të vizitohet shenja juaj.

Në marrëdhëniet tuaja personale dhe partneritetet, do të keni dy herë favorin e Venusit këtë vit kur ajo është në Bricjap, dhe përsëri në dhjetor. Ajo do të ndikojë pozitivisht në rrjedhën e biznesit tuaj, kur të jetë në Dash ndërsa për lumturinë tuaj familjare dhe shtëpinë tuaj ajo do të bëjë gjithçka që ka në fuqi derisa është në Peshorja.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më e rëndësishmja për ju është padyshim ajo që ndodh në Dashi pasi do të ndikojë në çështje që lidhen me karrierën dhe punën tuaj. Shmangni marrjen e vendimeve të rëndësishme ose fillimin e diçkaje të re.

Luani

Nga katër eklipset e vitit, asnjë nuk ndodh në shenjën tuaj të Kryqit, kështu që ju keni gjëra për të pritur, por jo domosdoshmërisht në lidhje me fushat e rëndësishme të jetës suaj. Të tre ndodhin në boshtin Dashi/Peshorja dhe më konkretisht ju kap eklipsi hënor në Peshorja më 25 mars. Të gjitha sa më sipër sugjerojnë se viti do t’ju sjellë shumë gjëra e të rëndësishme për sa i përket komunikimit apo çështjeve që lidhen me vëllezërit e motrat, por edhe në gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin tuaj personal. Është një mundësi e mirë për të lënë pas perceptimet dhe botëkuptimet e vjetra dhe për të hapur horizontet tuaja, duke bërë plane të mëdha për të ardhmen tuaj profesionale apo studimet. Nëse i përkisni dekadës së 3-të, do të kapeni nga eklipsi hënor më 18 shtator te Peshqit dhe në fakt në aksin që lidhet me financat tuaja. Para së gjithash, duhet të rishikoni marrëdhënien tuaj me paratë dhe të kërkoni brenda vetes se kush dhe çfarë do t’ju ofrojë jo vetëm siguri materiale, por edhe siguri emocionale. Mund të keni mundësi të konsiderueshme për t’u pasuruar, por ka edhe mundësi për humbje të mëdha. Në plan të parë do të dalin tepricat financiare që keni, por edhe trashëgimitë tuaja.

Ju e mirëpritni sërish Plutonin përballë jush te Ujori dhe në vitet e ardhshme do të shihni mrekulli në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja. Ndryshimet dhe humbjet radikale do të vijnë fatalisht, pavarësisht sa shumë gjakosni dhe përpiqeni të ruani një stabilitet.

Për gjithë vitin 2024, Saturni do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 8-të dhe sikur po ju thotë se nuk është koha për shpenzime financiare, sepse çdo gabim do t’ju kushtojë shtrenjtë. Nëse dëshironi që të bëni diçka për të ndihmuar vërtet veten, shlyeni borxhet tuaja dhe ndryshoni mënyrën se si mendoni për paratë dhe mënyrën se si i shpenzoni ato.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maqj do të ngrejë karrierën tuaj. Nëse synoni një pozicion më të lartë apo një ndryshim karriere, gjithçka shkon sipas planit dhe edhe nëse ndonjëherë ju duket sikur po ju mungon diçka, në momentin tjetër do të vijë diçka më e mirë. Nga data 26 maj, kur hyn tek Binjakët, rrethi juaj i miqve do të fillojë të rritet. Sigurisht, mbani në mendje se këto miqësi të reja do të jenë kryesisht sipërfaqësore dhe thjesht për argëtim. Nuk do të mungojnë takimet me fat me personat kyç, por nuk do të thotë se kushdo që takoni është edhe njeriu juaj. Keni shanse të mëdha për t’iu bashkuar një grupi njerëzish që ndajnë qëllime të përbashkëta, por edhe për të hedhur hapa të mëdhenj dhe të rëndësishëm drejt realizimit të ëndrrës suaj.

Marsi ju udhëzon se e gjithë puna duhet së pari të bëhet brenda dhe me veten tuaj, përpara se të filloni ndonjë betejë. Në fund të fundit, më në fund mund të vendosni se nuk ia vlen më të luftoni për dikë ose diçka që e konsideronit të çmuar. Lëvizjet e guximshme dhe rreziqet e mëdha nuk do të kenë rezultatin që prisni dhe do përfundojnë në dështim të plotë.

Dy herë gjatë vitit, Venusi do të jetë përballë jush në shenjën e Ujorit dhe prej andej me siguri do të bëjë shumë punë të mira në çështjet e marrëdhënieve dhe partneriteteve. Ajo ju premton kohë të mira, argëtim, flirtim dhe dashuri kur të arrijë Shigjetarin. Për ndihmë profesionale duhet të prisni që ai të shkojë te Demi ndërsa në Akrep do ju japi favor në çështjet e shtëpisë dhe familjes.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më i rëndësishmi për ju është padyshim ai që fillon nga Virgjëresha dhe përfundon në shenjën tuaj. Megjithatë, nuk do të jetë koha për veprim, por për reflektim dhe rindërtim. Shigjetari i tij retrogradë mund të ringjallë të kaluarën tuaj romantike.

Virgjëresha

Eklipsi që ju shqetëson më drejtpërdrejt nga të katërtat e vitit është ai që do të ndodhë pikërisht përballë jush te Peshqit. Eklipsi hënor më 18 shtator ju kap në befasi dhe sjell ngjarje dhe ndryshime të natyrës fatale në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja. Është e pritshme që disa të marrin fund, veçanërisht nëse kanë përfunduar të jenë toksikë, por nuk është aspak e pamundur që njerëz të rinj të hyjnë në rrethin e njerëzve të rëndësishëm në jetën tuaj. Tre eklipset e mbetura ndodhin në boshtin Dashi/Peshorja. Më konkretisht, eklipsi hënor në Peshorja më 25 mars ju prek. Çështjet që do të dalin në sipërfaqe dhe do t’ju duhet t’i menaxhoni do të kenë të bëjnë kryesisht me financat tuaja dhe patjetër duhet të jeni vigjilentë sepse do e keni shumë të vështirë të dilni pa u dëmtuar nga e gjithë kjo. Përpiquni, sa të mundeni, të ruani disa masa mbrojtëse, ndërkohë që në mendjen tuaj, çdo rrezik në investime është jashtëzakonisht i frikshëm dhe borxhet mund të krijohen nga një moment në tjetrin. Natyrisht, zakonet tuaja të konsumit do të ndryshojnë, si dhe mënyra se si i menaxhoni të ardhurat tuaja.

Dashuritë tuaja, humori juaj i mirë, optimizmi juaj, do të theksohen më shumë kur Plutoni do të zhvendoset sërish në Ujor. Ujori “vë dorë” në jetën tuaj të përditshme, ndaj mos ëndërroni për stabilitet dhe orare strikte, ndërkohë që duhet t’i kushtoni vëmendje edhe çështjeve shëndetësore.

Saturni gjatë gjithë vitit 2024 do të jetë përballë jush te Peshqit dhe marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja të rëndësishme do të jenë në vëmendje. Kushdo që nuk ka baza dhe themele të forta do të marrë fund, përkundrazi, ata që do të kalojnë testet do të shkojnë një hap më tej dhe do të bëhen të përhershëm.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maj do të vazhdojë t’ju hapë rrugën për të realizuar planet tuaja për të ardhmen tuaj profesionale apo studimet. Në fund të fundit, përvetësimi i njohurive është një nga të preferuarat e tij. Nuk do të mbeteni mbrapa as në eksperienca, pasi mund të planifikoni lehtësisht një udhëtim të gjatë.

Ndërsa Marsi do ju sjellë grindje, tensione, shpërthime zemërimi, asnjë dëshirë për mirëkuptim, as gjakftohtësi për të gjetur zgjidhje. Do të çlironi të gjithë energjinë tuaj në çështjet që kanë të bëjnë me karrierën dhe punën tuaj.

Zhvillime të mira për ndjenjat tuaja, por edhe për partneritetet tuaja të rëndësishme, mund të prisni kur Afërdita do të kalojë në shenjën tuaj dhe kur do ta keni atë drejtpërdrejt përballë jush te Peshqit. Ndër pikat kryesore romantike të këtij viti mund të numëroni të dy kalimet e saj përmes Bricjapit. Në çështjet financiare, ajo ju mbështet ndërsa është në Dashi dhe më pas kur të arrijë Peshoren. Ajo do të sjellë gëzim në shtëpinë tuaj gjatë qëndrimit të saj në Shigjetar dhe çështjet e pasurive të paluajtshme gjithashtu mund t’ju shkojnë mirë, ndërsa ajo do të kujdeset për çështjet tuaja profesionale dhe të karrierës ndërsa është në Binjakët.

Sundimtari juaj, Mërkuri, kthehet në retrogradë në shenjën tuaj më 05 gusht dhe deri më 14 gusht, kur do të kthehet shkurtimisht te Luani dhe nëse i përkisni dekadës së parë, do të keni një mundësi të klasit të parë për të menduar përsëri cilat janë synimet tuaja, por edhe cilat janë nevojat dhe dëshirat tuaja më të thella dhe për të organizuar më mirë hapat tuaja të ardhshme. Retrogradi i tij te Shigjetari është gjithashtu shumë i rëndësishëm për ju, por më shumë për çështjet familjare apo çështjet e pasurive të paluajtshme, megjithëse është mirë të shmangni nënshkrimin e kontratave gjatë kësaj kohe.

Peshorja

Tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në boshtin tuaj, dy në fakt në shenjën tuaj. Më konkretisht, eklipsi hënor në Peshore më 25 mars ju prek. Marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja dalin në pah, ku disa prej tyre shpërbëhen, të tjera kalojnë nëpër zjarr dhe hekur dhe bëhen më të forta, ndërsa të rejat do të hyjnë në lojë. Basti i madh për ju është të përfundoni duke pasur njerëzit e duhur në krah. Eklipsi hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju kjo është zona ku mund të prisni zhvillime dhe ngjarje të rëndësishme, të cilat edhe nëse ju duken të pakëndshme në fillim, do ta kuptoni më vonë rëndësinë e tyre.

Për vite e vite e kishe Plutonin në shtëpinë tënde, teksa ishte në Bricjap dhe më në fund, pasi ndryshoi gjithçka në familjen tënde dhe krijoi ekuilibra të rinj, më 21 janar erdhi koha që ai të largohet dhe të shkoj në Ujor. Prej aty do të krijojë pasione të forta dashurie, ndërsa herë pas here do t’ju sjellë prirje depresive apo çështje që kanë të bëjnë me fëmijët tuaj. Për momentin, keni vetëm arsye për t’u shqetësuar nëse keni lindur në dy ditët e para të shenjës.

Gjatë gjithë vitit 2024, Saturni do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 06-të dhe kjo nuk do të jetë e lehtë në përditshmëri, pasi do të keni detyrime dhe presion të shtuar në punë, aq sa nuk mund ta imagjinoni. Megjithatë, nëse keni sukses profesionalisht. Duhet t’i kushtoni vëmendje edhe çështjeve shëndetësore, ndërkohë që shumë gjëra mund të dalin në sipërfaqe, për shkak të psikologjisë së keqe apo të rëndë.

Në çështjet financiare nuk do jeni aspak të humbur deri në datën 25 maj kur Jupiteri do të jetë në Demi, nëse keni lindur nga mesi i dekadës së parë e në vazhdim. Borxhet, kreditë, dëmshpërblimet dhe çështjet e trashëgimisë do të zgjidhen një nga një. Është një ide shumë e mirë për të investuar dhe rritur paratë tuaja. Sigurisht që mund të përfitoni në mënyrë indirekte, në rast se partneri juaj pa një rritje të ndjeshme në të ardhurat e tij. Nga data 26 maj kur të hyjë tek Binjakët, do të besoni se e gjithë bota ju përket vërtet juve. Planet që do të bëni për të ardhmen tuaj profesionale apo studimet do të jenë më shumë se madhështore, por nuk keni faj që mendja juaj është përhumbur, pasi thuhet e vërteta, i shihni mundësitë para syve.

Paqja juaj familjare kërcënohet nga Marsi pothuajse sapo të kthehet viti, pasi nga data 04 janar deri më 13 shkurt do të jetë në Bricjap dhe do t’ju shkaktojë zemërime të mëdha, zënka të papërsëritshme me të afërmit tuaj. Sidoqoftë, të shtyn të bëhesh i pavarur dhe të hapësh krahët, përtej folesë familjare, nëse diçka e tillë të ka shkuar në mendje dhe ke hezituar ose e shtyrë. Çështjet që lidhen me pasurinë tuaj të paluajtshme gjithashtu do të ecin më shpejt, por ky përshpejtim ka nevojë për një vëmendje që të mos preken interesat tuaja.

Ju duhet të jeni të gëzuar për përfitimet dhe dhuratat e Venusit në familjen tuaj dhe çështjet e pasurive të paluajtshme, pasi ajo do t’ju ndihmojë më së shumti të dyja herët që do të jetë në Bricjap gjatë vitit. Në çështjet emocionale dhe partneritetet, ai do ju bëjë shumë favore, si kur është në shenjën tuaj ashtu edhe nga e kundërta, tek Dashi. Kalimi i tij nëpër shtëpinë tuaj të 5-të dhe Ujorin do të ndodhë gjithashtu dy herë gjatë vitit, që do të thotë se do të jeni plot dashuri. Çështjet e karrierës dhe të punës do të shkojnë më mirë kur të mbërrijë tek Gaforrja.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më i rëndësishmi për ju, pasi ndikon në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja, është ai që ndodh tek Dashi. Mund t’ju ndihmojë të rivendosni marrëdhëniet tuaja me të tjerët të rëndësishëm në jetën tuaj, por nuk funksionon aq e dobishme për të filluar diçka të re. Nëse e bëni këtë, me siguri do të pendoheni gjatë rrugës. Vetëkuptohet që me retrogradën në shtëpinë tuaj të 7-të jeni shumë të favorizuar për rilidhje romantike.

Akrepi

Së bashku me Demin mund të gëzoheni që eklipset në boshtin tuaj kanë mbaruar. Këtë vit, tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në aksin Dash-Peshore dhe ju prekin më shumë psikologjikisht, ndërsa mund të prisni edhe ndryshime në përditshmërinë tuaj. Më konkretisht, eklipsi hënor në Peshorja më 25 mars ju prek rutinën. Ndoshta duhet të kuptoni se duhet patjetër ta organizoni jetën tuaj të përditshme në një mënyrë tjetër, për të mos rënduar akoma më shumë shëndetin dhe psikologjinë tuaj. Nëse këmbëngulni të bëni gjithçka ashtu siç dini, pothuajse do të jeni të detyruar të bëni ndryshime dhe më pas gjërat do të jenë më keq. Eklipsi hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju prekë më shumë nëse i përkisni ditës së 3- të të zodiakut, pasi do të sjellë zhvillime fatale dhe karmike në marrëdhëniet e dashurisë, ndërkohë që do t’ju duhet të bëni ndryshime apo transformime të forta në planet tuaja krijuese.

Plutoni hyn në Ujorin dhe shtëpinë tuaj të 4-të nga data 21 janar, e cila do të kthehet te Ujori. Dinamika e saj dhe çfarë mund të shkaktojë në familjen tuaj nga ndryshimet dhe forcat, do ta kuptoni mjaft mirë nëse keni lindur në ditët e para të shenjës.

Saturni gjatë gjithë vitit 2024 do të jetë në Peshqit dhe shtëpinë tuaj të 5-të , duke ju privuar disi nga gëzimi dhe pakujdesia. Gjithçka në mendjen tuaj do të kombinohet me punën dhe argëtimi do të renditet si mëkat. Sigurisht që mund të trajtoni planet tuaja krijuese dhe të shkëlqeni. Do të hasni disa vështirësi në jetën tuaj të dashurisë, ndërsa do të ndjeni presion për çështje që lidhen me familjen.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maj nuk do të ndalet së siguruari kushtet dhe perspektivat më të mira për marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja, nëse keni lindur nga mesi i dekadës së parë e në vazhdim. Sigurisht, do të lëvizni me një erë tjetër, duke pasur alternativa. Dhe kështu pasi të jeni vendosur në këtë sektor nga data 26 maj, që hyn tek Binjakët, do të duket t’ju bëjë komod financiarisht, nëse i përkisni dekanit të 1-rë apo të dytë. Nëse përfitoni siç duhet dhe jo në mënyrë joserioze nga mundësitë që do t’ju paraqiten për të fituar para nga investimet, por edhe për të mbuluar borxhet, atëherë nuk keni asgjë për t’u frikësuar.

Marsi në Ujor nga data 13 shkurt deri në 22 mars vjen për të ndezur zjarre në shtëpinë tuaj. Sigurisht, nëse po vononit çështjet që lidhen me një lëvizje, ndoshta në një vend tjetër ose me pasurinë tuaj të paluajtshme, kjo do t’ju motivojë të merrni vendime më të menjëhershme dhe të mos gjeni justifikime për të vonuar të vendosni se çfarë të bëni. Marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja kanë nevojë për më kur Demi kalon tranzit përballë jush. Tensionet dhe grindjet me të tjerët të rëndësishëm në jetën tuaj do të jenë një dukuri e përditshmel. Marsi në Luan do të ndikojë në biznesin dhe karrierën tuaj nga data 11 prill dhe do ju sjellë tensione.

Afërdita do t’ju japë favorin e saj në çështjet e shtëpisë, familjes, por edhe në gjithçka që ka të bëjë me pronat e paluajtshme dy herë gjatë kësaj kohe që do të jetë në shenjën e Ujorit, ndërsa financat tuaja do të kenë disa ditë të bardha dhe fitimet tuaja do të rriten.

Me Merkurin retrograd në Luan nga data 14 gusht deri më 29 gusht, ka shumë mundësi që çështjet dhe problemet nga e kaluara të kthehen në punë, por kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, pasi do të keni një mundësi të klasit të parë për të zgjidhur ato një herë e përgjithmonë. Shmangni mbylljen e një marrëveshjeje të re, megjithatë përpiquni të negocioni një të vjetër dhe të arrini kushte më të favorshme se ju. Nëse mendoni se tani është një kohë shumë e mirë për të zbatuar një plan tuajin të vjetër biznesi, mos hezitoni, keni shumë mundësi që ai të jetë i suksesshëm.

Shigjetari

Natyrisht, eklipsi, që është më i rëndësishëm për ju, është eklipsi hënor tek Peshqit që ndodh më 18 shtator. Çështjet që do të dalin në sipërfaqe do të vijnë nga fusha e punës, shtëpisë dhe familjes. Ngjarjet që ndoshta nuk do të jeni në gjendje t’i parashikoni apo kontrolloni do të sjellin ndryshime të rëndësishme dhe do të ketë fakte të reja në jetën tuaj, të cilat duhet t’i pranoni. Tre eklipset e mbetura nga katër eklipset e vitit ndodhin në boshtin Dashi/Peshorja. Këto do të nxjerrin në sipërfaqe më shumë çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet tuaja miqësore dhe romantike dhe aty duhet të prisni një ndryshim fytyrash dhe situatash. Gjithashtu, ato mund të krijojnë kushte krejtësisht të reja për planet tuaja krijuese, por edhe t’ju vënë në një proces të rivlerësimit të qëllimeve dhe ëndrrave tuaja.

Plutoni ju ka shqetësuar shumë në financat tuaja dhe më në fund nga data 21 janar po kthehet në Ujor dhe mund të keni shpresë se gjithçka do të shkojë më mirë nga këtu e tutje.

Saturni gjatë gjithë vitit 2024 do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të 4-të duke ju rënduar me koncepte dhe probleme që lidhen me shtëpinë dhe familjen tuaj. Në mënyrë që të vendosni një rregull për të gjitha gabimet që do të shfaqen, duhet të jeni plotësisht të përkushtuar ndaj asaj që po përpiqeni të arrini.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maj do t’ju zbukurojë përditshmërinë dhe do t’ju lehtësojë gjërat e vështira në punë, nëse keni lindur nga mesi i dekadës së parë e në vazhdim. Duhet të kujdeseni për shëndetin tuaj nga pikëpamja që do të bëni shumë gabime me arsyetimin se ne kemi vetëm një jetë dhe kështu mund t’i ngarkoni. Nëse keni ëndërruar të merrni një kafshë shtëpiake dhe nuk keni mundur deri më tani, mund ta adoptoni lehtësisht një në këtë kohë. Nëse diçka nuk funksionon, tani është koha për të gjetur gjysmën tjetër ose për të mbyllur partneritetin e ëndrrave tuaja. Thjesht mos u tërhiqni nga entuziazmi juaj absolut në vendimet që merrni, sepse do të keni prirjen për të ekzagjeruar dhe për të qenë tepër optimistë. Në fakt, një person ose një situatë që ju ka munguar shumë dhe keni dashur të ekzistojë përsëri, mund të kthehet në jetën tuaj.

Trazirat dhe tensionet sjellin Marsi nga Peshqit në shtëpinë tuaj dhe në marrëdhëniet tuaja me pjesën tjetër të familjes. Nervat e të gjithëve do të jenë në teh dhe zënkat do të shpërthejnë me pretekstin më të vogël. Marrëdhëniet dhe partneritetet do të kalojnë një gjendje të ngjashme të rritur gjatë verës, me kalimin e Marsit përmes Binjakëve. Në çdo rast, nuk do të jetë koha e duhur për fillime të reja dhe për vendime të rëndësishme.

Për sa i përket parave, me siguri do të arrini të bëni një marrëveshje të mirë këtë vit, pasi Afërdita do t’ju favorizojë në çështje të tilla të dyja rastet kur do të jetë në Bricjap, por edhe kur do të jetë në Gaforre. Bashkëpunimet tuaja do të ecin mjaft mirë gjatë periudhës që do të kalojë tek Binjakët ashtu si edhe marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Për aferat tuaja të dashurisë, mund të prisni disa doza fati me kalimin e tij përmes Dashit. Ajo do të vendosë dorën e saj të vogël në çështjet tuaja familjare dhe gjërat do të zgjidhen në masë të madhe gjatë kohës që është tek Peshqit.

Retrograde e Mërkurit në shenjën tuaj është më e rëndësishmja nga të trejat e vitit dhe do t’ju ndihmojë të ripërcaktoni qëllimet tuaja dhe të gjeni mënyra alternative të veprimit për t’i arritur ato. Do mendoni shumë vetëm për veten tuaj dhe ka shumë mundësi që të vendosni se ndoshta keni nevojë për një ndryshim brenda apo jashtë jush. Por mos nxitoni ta bëni këtë, sepse mund të pendoheni. Me retrogradin mund të prisni të keni një rilidhje romantike të suksesshme.

Bricjapi

Tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në aksin Dash-Peshore, shenja që i përkasin vetë kryqit tuaj, ndaj keni shumë ngjarje për të pritur në fusha të rëndësishme të jetës tuaj. Më konkretisht, eklipsi hënor në Peshorja ju prek. Fushat që dalin në pah janë ajo e punës dhe karrierës dhe ajo e shtëpisë dhe familjes. Aty do të bjerë gjithë interesi juaj këtë vit dhe në disa faza mund të mendoni se jeni duke u nënshtruar presion dhe se jeni në një pozitë të vështirë me disa vendime që duhet të merrni, por e dini mirë se sqarimet nuk janë kurrë të lehta. Eklipsi hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju prekë kryesisht në çështjet që kanë të bëjnë me komunikimin, lëvizjet apo vëllezërit e motrat, ndërkohë që mund të bëni njohje me rëndësi jetike.

Ju keni çdo arsye për të festuar, pasi shefi juaj i madh, Plutoni, do të kthehet në Ujor nga 21 janari. Ai ndryshoi jetën tuaj njëherë e përgjithmonë dhe ju imponoi ndryshime të ashpra, por këto kanë mbaruar tani. Nga Ujori do t’ju bëjë të ndryshoni marrëdhënien me paratë dhe mund t’ju arrijë në të dyja ekstremet, varësisht sesi do t’ju pasojë.

Saturni gjatë gjithë vitit 2024 do të jetë tek Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të tretë. Komunikimi juaj me ata që ju rrethojnë do të jetë i vështirë, ndoshta sepse do të ndjeni kritika të forta për ato që thoni ose sepse nuk do të gjeni dot fjalët për të shprehur atë që keni në shpirt dhe mendje. Rrethi juaj i të njohurve dhe miqve do të mbetet i ndenjur, madje mund të humbisni me disa, ndërkohë që nuk do jeni të hapur për njohje të reja. Mund të keni probleme me të afërmit dhe duhet të tregoni kujdes të madh gjatë lëvizjeve.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maj do t’ju tregojë gëzimet e jetës tuaj, si dhe mundësitë e panumërta për argëtim dhe momente të mira që do të kaloni, por edhe për çështjet e zemrës nuk do t’ju lërë të ankoheni. Gjithashtu, shpesh do të merrni dhurata, ndërkohë që mund të keni edhe fitime nga lojërat e fatit. Për këtë të fundit duhet të tregoheni të përmbajtur dhe të mos e teproni. Planet tuaja krijuese po shkojnë mirë dhe do të shfaqen mundësi të rëndësishme për t’i promovuar ato. Nëse lindin probleme shëndetësore, edhe pse keni një mbrojtje relative, nuk duhet t’i merrni si të mirëqenë, ndërkohë që do të jetë në avantazhin tuaj të mos braktisni zakonet tuaja të mira.

Duket se Marsi po ju jep dorën për vitin e ri, pasi do të hyjë në shenjën tuaj vetëm më 04 janar dhe do të jetë aty deri më 22 mars, duke ju dhënë motivimin dhe guximin që ju nevojitet për të ndjekur dhe arritur qëllimet tuaja. Megjithatë, do të keni një qëndrim egoist dhe arrogant ndaj të gjithëve dhe kjo ndoshta do të krijojë probleme në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Nga ana tjetër, do të ketë mobilizim në gjithçka që ka të bëjë me pasurinë tuaj të paluajtshme ose me ndonjë lëvizje/emigracion.

Me Venusin në shenjën tuaj dhe do të korrni të gjitha të mirat që mund t’ju ofrojë përsa i përket marrëdhënieve dhe partneritetet. Në të njëjtën zonë, ajo mund t’ju ndihmojë shumë gjatë kalimit të saj drejt Gaforres përballë jush. Përsa i përket dashurisë, mund të prisni shumë nga qëndrimi i saj në Demi, ndërsa ajo do të tregohet bujare me ju dhe mundësitë që do të keni për argëtim dhe momente të mira.

Më e rëndësishmja nga tre retrogradat e Mërkurit për ju është ajo që do të ndodhë në Dashi dhe do të ndikojë më shumë në marrëdhëniet tuaja familjare dhe çështjet që lidhen me shtëpinë dhe pasuritë tuaja. Do të ketë shumë keqkuptime me pjesën tjetër të familjes dhe vetëm nëse diçka ka ndodhur nga e kaluara, do të arrini ta zgjidhni atë. Shitjet e pasurive të paluajtshme dhe nënshkrimet e kontratave janë në avantazhin tuaj për t’i shmangur dhe shtyrë ato për momentin kur do të jetë menjëherë.

Ujori

Ndër të mirat e vitit, mund të përfshini faktin që asnjë nga katër eklipset nuk ndodh në shenjën tuaj të Kryqit. Tre nga katër eklipset e vitit ndodhin në boshtin Dashi/Peshorja. Ngjarjet që do të vijnë dhe do të shtyjnë zhvillimet të ecin, do të kenë të bëjnë me mënyrën tuaj të të shprehurit dhe të komunikimit nga njëra anë dhe me zgjerimin e horizontit tuaj shpirtëror nga ana tjetër. Nëse këmbëngulni të kapeni pas nocioneve të vjetra, me siguri do të ndodhë diçka që do të ndryshojë këndvështrimin tuaj. Gjatë kësaj kohe do të merrni shumë njohuri dhe do të fitoni përvoja të rëndësishme. Eklipsi Hënor i datës 18 shtator te Peshqit do t’ju ndikojë në një fushë disi më të prekshme, nëse i përkisni dekadës së 3- të të shenjës, kësaj financiare dhe duhet të përgatiteni sa më mirë për atë që do të vijë. Meqenëse tashmë keni mjaft nga këto lloj vështirësish, ndoshta duhet ta filloni të gjithën nga fillimi, sepse disa rregullime mund të mos jenë të mjaftueshme, por duhet të bëni ndryshime të mëdha në mënyrën se si i menaxhoni paratë tuaja.

Nuk do të dini nëse duhet të qani apo të qeshni me Plutonin që vjen në shenjën tuaj më 21 janar. Në fund të fundit, hiret e tij në planin psikologjik i keni parë vitet e mëparshme kur ishte në Bricjap dhe nuk ishin të pakta rastet që ju ndërronte dritat, ndërkohë që nuk ju mungonin as problemet shëndetësore.

Saturni për të gjithë vitin 2024 do të jetë në Peshqit dhe në shtëpinë tuaj të dytë, ndaj financat tuaja do të jenë shumë të vështira për t’u rikuperuar dhe për të fituar pak para shtesë do t’ju duhet të shkriheni në punë. Do përpiqeni vazhdimisht të shkurtoni shpenzimet, por në një moment nuk do të jetë e mundur.

Jupiteri nga Demi deri më 25/05 ju jep mbrojtjen e tij në çështjet familjare, ndërsa mund të prisni që familja juaj do t’ju japë bujarisht ndihmën e tyre për çdo gjë që ju nevojitet. Është gjithashtu një periudhë shumë e favorshme për t’u marrë me çështjet tuaja të pasurive të paluajtshme, ndoshta një lloj shitblerjeje, por edhe për të marrë vendimin për t’u zhvendosur apo zhvendosur.

Nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë të zodiakut, Marsi ju ndeshet në Luan, gjatë kësaj kohe, mund të shihni që ish-të dashurit dhe partnerët tuaj të kthehen ose të vazhdojnë aty ku e keni lënë në rastet kur është bërë një fillim, por nuk ka përparuar kurrë. Megjithatë, sigurisht që nuk është periudha e duhur për fillime të reja në këtë fushë, pasi me orientimin e saj mund të pendoheni shumë për zgjedhjet tuaja.

Marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja do të ndihmohen shumë nga Venusi në fillim të vitit kur ajo do të jetë në shenjën tuaj, por edhe në fund kur ajo t’ju vizitojë përsëri, ndërsa shumë vera që do të jetë përballë jush do t’ju bëjë mirë. Emocionet tuaja do të jenë gjithashtu në një fazë të mirë kur të kalojë në shtëpinë tuaj të 5- të te Binjakët. Në çështjet familjare, çështjet e shtëpisë, por edhe gjithçka që ka të bëjë me pasurinë tuaj të paluajtshme.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më i rëndësishmi për ju është ai i verës, i cili fillon në Virgjëreshë dhe përfundon përballë jush në Luan. Kryesisht ju prek nëse keni lindur në dekadën e 3- të të zodiakut dhe padyshim ju shtyn të rivlerësoni marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja. Sigurisht, vendimet për fillimin ose përfundimin e disa prej tyre është më mirë të merren përfundimisht kur të kthehet rruga e duhur. për të mos u penduar për ta. Rikthimi i një ish është sigurisht një skenar i mundshëm.

Peshqit

Edhe pse tre nga katër eklipset e vitit janë në boshtin Dash-Peshore, duke qenë se ju pret edhe një në shenjën tuaj, ai automatikisht është më i rëndësishmi për ju. Do ju sjell ngjarje dhe zhvillime në fushën e marrëdhënieve dhe partneriteteve tuaja. Do të jetë e vështirë në mos e pamundur t’i mbash ashtu siç janë sepse nëse dëshiron të jesh i sinqertë me veten, e di shumë mirë që nuk ia vlejnë të gjitha. Tre eklipset e mbetura ndodhin në boshtin Dashi/Peshore. Do të ndikoheni më shumë në planin psikologjik, megjithëse duhet të kujdeseni mirë edhe për shëndetin tuaj. Megjithatë, mos e konsideroni paqen shpirtërore dhe ekuilibrin si dytësore sepse shumë nga problemet tuaja nisin nga mos ndiheni mirë brenda dhe ndoshta kjo është ajo që vihet në pah eklipset. Ndryshimet në jetën tuaj të përditshme do të jenë gjithashtu të pashmangshme.

Plutoni bëri atë që kishte të bënte me miqësitë tuaja dhe nga data 21 janar kur do të kthehet në Ujor, do të fillojë t’ju ndikojë në një nivel psikologjik dhe të luajë me fobitë dhe ankthet tuaja.

Saturni do të jetë në shenjën tuaj gjatë gjithë vitit 2024 dhe sigurisht që do të keni një ndikim të madh në marrëdhëniet dhe partneritetet tuaja. Nuk do të tërhiqeni lehtë nga kërkesat tuaja dhe as nuk do të ndaheni nga fytyra juaj e rreptë, pasi shqetësimi juaj është të çoni jetën tuaj atje ku dëshironi dhe nuk lejoni askënd t’ju marrë për këmbë.

Jupiteri nga Demi deri më 25 maj ju shpërblen me çështje që lidhen me lëvizjet apo komunikimin tuaj, nëse keni lindur nga mesi i dekadës së parë e në vazhdim, por ju sjell edhe njohje me fat me njerëz që në momentin. Në të njëjtën kohë, gjërat do të shkojnë shumë mirë nëse dëshironi të shfrytëzoni apo zgjeroni pasurinë tuaj të paluajtshme, ndërsa nëse doni të hidhni një hap të madh, si bashkëjetesa apo ndryshimi i vendbanimit.

Ju pret Marsin në shenjën tuaj nga data 23 mars deri në 29 prill dhe gjatë kësaj kohe do të jeni më të motivuar për të arritur objektivat që keni vendosur në fusha të rëndësishme të jetës tuaj. Egoja dhe kërkesat tuaja këtë herë do të godasin me të vërtetë të kuqe dhe nuk do të shihni asgjë para jush, as nuk do të mbështeteni te askush kur bëhet fjalë për suksesin tuaj dhe veçanërisht kur mendoni se e meritoni atë. Megjithatë, çështje të ndryshme të rëndësishme dalin në sipërfaqe dhe zgjidhen në shumë raste, si dhe çështje që lidhen me shfrytëzimin e pasurive tuaja të paluajtshme.

Ju e mirëpritni Venusin në shenjën tuaj më 11 mars dhe do të keni shoqërinë e saj për t’ju ndihmuar në marrëdhënie dhe partneritete deri më 04 prill. Megjithatë, do t’ju japë edhe dhurata romantike kur të kalojë në shtëpinë tuaj të 5-të në Gaforre. Në çështjet familjare dhe të pasurive të paluajtshme do të keni ndihmën e saj derisa ajo të jetë tek Binjakët.

Nga tre retrogradat e Mërkurit, më e rëndësishmja për ju, është ajo e verës në shenjën e Virgjëreshës. Një ribashkim romantik ose përpjekja për të nisur një bashkëpunim me dikë me të cilin keni punuar në të kaluarën mund të shkojë shumë mirë. Retrogradi tek Shigjetari ndikon drejtpërdrejt edhe tek ju, por aty çështjet që do të lindin janë shumë më profesionale, megjithëse duhet të shmangni ende impulsivitetin.