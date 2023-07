Horoskopi javor, parashikimi për secilën shenjë, 3-9 korrik 2023

DASHI

Flisni këtë javë, idetë e shkëlqyera që mund t’ju vijnë nuk duhet të mbahen të fshehta. Jeni duke rifituar qartësinë mendore dhe dëshirën për të bërë, ndaj përfitoni nga ky moment për të rregulluar jetën tuaj, duke rivendosur prioritetet tuaja. Mund të jetë gjithashtu java e duhur për të përpunuar disa kujtime të rëndësishme me terapistin tuaj, duke marrë parasysh marrëdhënien harmonike midis Marsit dhe Saturnit.

DEMI

Sa më shumë ta vrisni mendjen tuaj duke u përpjekur të kuptoni nëse plani juaj do të funksionojë apo jo, aq më shumë do të lini vend për dyshimet dhe pasiguritë tuaja. Ndonjëherë ju thjesht duhet të përpiqeni dhe të hidheni në një sipërmarrje, duke u përballur me frikën tuaj. Filloni javën me disa shqetësime për t’u kapërcyer, përqendrohuni në atë që mund të kontrolloni, pasi mënyra se si të tjerët ju perceptojnë nuk është një prej tyre.

BINJAKËT

Këtë javë po lundroni me erën në vela. Projektet në punë po shkojnë mirë dhe e gjeni kohën së bashku sërish stimuluese. Puna në grup mund të jetë terren pjellor për lulëzimin e ideve të reja. Në përgjithësi, duket sikur më në fund po shihni një shpërblim të vogël për përpjekjet tuaja. Sidoqoftë, mbani mend se motivimi juaj nuk mund të varet vetëm nga përshtypjet e jashtme.

GAFORRJA

Ju jeni vërtet në qendër të vëmendjes këtë javë. Ndoshta keni një prezantim ose detyrë të rëndësishme për të bërë në punë, ose ndoshta jeni në pozicionin e mentorit për herë të parë pas një kohe të gjatë. Mos kini frikë të vini veten në qendër të vëmendjes, mishëroni personin që dëshironi të jeni. Përfshirja mund të jetë e lodhshme, sigurisht, por ju keni miq rreth jush të gatshëm për t’ju mbështetur dhe për t’ju brohoritur.

LUANI

Mos u habitni nëse ju kërkohet të merrni pjesë në projekte të reja në punë këtë javë. Ndërsa mund të duket si shumë jashtë rolit tuaj, ju keni mësuar shumë kohët e fundit dhe mund të jetë koha e duhur për t’i praktikuar këto aftësi. Më mirë të mësosh praktikisht sesa teorikisht, por mos mendo se ajo që di nuk është e mjaftueshme për këtë.

VIRGJËRESHA

Ju pret një javë plot me zbulime emocionuese, por vetëm nëse jeni gati të dëgjoni të tjerët. Për disa arsye njerëzit duket se duan t’ju besojnë këto ditë dhe zbulimi i historive të tyre mund të hapë një derë për përvojat që nuk i keni pasur kurrë, një mënyrë krejtësisht e ndryshme për të parë botën. Kur ju kërkohet këshilla, gjëja më e logjikshme është ta jepni atë, bazuar në përvojën tuaj.

PESHORJA

Të jesh me të tjerët, të bashkëpunosh, të biesh në dashuri, mund të jetë e bukur, por gjithashtu mund të jetë shumë frikësuese. Ndonjëherë keni frikë se duke qenë së bashku dëshirat tuaja do të mbeten në hije nga ato të të tjerëve, ose se do të pushtoheni nga kërkesat dhe nevojat e të tjerëve. Kjo javë ju mëson të jeni të kuptueshëm, por edhe të shihni potencialin e një lidhjeje.

AKREPI

Mendoni jashtë kufijve tuaj për të ecur përpara me një projekt që e keni shtyrë për një kohë. Sigurisht, ka ende shumë punë për të bërë, por sa më shumë të përsërisni të gjitha gjërat që duhet të bëni, aq më shumë rrezikoni të jeni në ankth. Gjithçka bëhet me hapa të vegjël dhe mund t’ju duket stimuluese të provoni metoda të ndryshme për të filluar. Një shembull mund të jetë alternimi i ditëve tuaja me aktivitete të ndryshme, fillimisht puna dhe më pas momentet e intimitetit me gjysmën tjetër.

SHIGJETARI

Nëse jeni duke flirtuar me dikë dhe gjërat duket se po shkojnë mirë, çuditërisht, apo jo, pse të dyshoni se do të ketë një ngërç? Shijoni gëzimet e vogla këtë javë, megjithëse nuk është e lehtë të zgjidhni të relaksoheni pas një periudhe stresi intensiv fizik dhe emocional. Për dyshimet tuaja, kërkoni këshilla nga ata që ju kanë njohur gjithmonë.

BRICJAPI

Merrni disa ditë këtë javë për t’u çlodhur. Dalëngadalë po gjeni ekuilibër në jetën private dhe në fillim të javës mund të organizoheni me prindërit apo bashkëjetuesit për t’i kërkuar që t’ju heqin pak peshë nga supet. Puna si ekip ju bën më efikas dhe mund të jeni në gjendje t’i zgjidhni disa çështje më shpejt.

UJORI

Java premton të jetë e mbushur me angazhime, por ju jeni të motivuar dhe gati për ta përballuar. Kjo furi më në fund po ju jep stimulin që kërkoni, por bëni kujdes të mos e mbingarkoni veten. Më mirë jepini vetes një renditje të qartë të prioriteteve dhe afateve me një listë të detyrave për t’i kontrolluar gjatë rrugës.

PESHQIT

Herë pas here keni nevojë për një dorë ndihme nga Universi dhe këtë javë po jua jep. Me takimin mes Jupiterit dhe Mërkurit mund të gjeni zgjidhje se si të fitoni pak më shumë, ose kompromisin e duhur për të menaxhuar më mirë financat tuaja. Jo se gjithçka zgjidhet brenda natës, por duhet të ndiheni më të lehtë në këtë mënyrë. Është disponimi i duhur për të shpalosur krijimtarinë tuaj ose për të shijuar një moment romantik me dikë.