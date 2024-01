Horoskopi ditor: 3 janar 2024

DASHI

Duke qenë se do ju ndryshojë shpesh humorit sot mund të keni edhe kontradikta me të tjerët. Nëse keni një lidhje do jetë e vështirë t’i shmangni problemet. Venusi do ju nxitë ta kritikoni partnerin për disa gabime dhe kur ai t’iu kthehet me të njëjtën monedhë nuk do ju vijë mirë. Nëse jeni ende vetëm do keni vetëm disa flirtime dhe asgjë serioze. Në punë duhet fillimisht të përcaktoni planin e veprimit e më pas të tentoni, pasi vetëm kështu nuk do gaboni. Motivimi në fakt nuk do ju mungojë. Për të përmirësuar financat mos tentoni të bëni gjëra të gabuara.

DEMI

Ka rrezik që sot të mos i përballoni dot ndryshimet që do iu sjellin yjet dhe do keni nevojë për më shumë qëndrueshmëri e mbështetje. Nëse jeni në një lidhje merrini gjërat sa më shtruar, por mos u ndalni në mbrëmje së e përkëdheluri atë që keni në krah. Edhe disa fjalë të ngrohta mund ta ndezin atmosferën. Ju beqarët do keni takime, por duke mos qenë të bindur se janë personat e duhur, nuk do guxoni të hidhni hapa. Sipas Horoskopi.vip në punë nuk do jeni të zotët të përfundoni me sukses ato që keni nisur, kështu që mos u mërzitni nëse një koleg do ju zërë vendin. Financat, po i menaxhuat me kujdes, do ju dalin për çdo gjë.

BINJAKËT

Gjatë kësaj dite do jeni më të vendosur dhe do ecni para me shumë besim. Ju të dashuruarit do jeni shumë të ngjitur pas partnerit dhe nuk do doni të bëni asgjë vetëm për të mos u larguar prej tij. Në fakt ai që keni në krah do e vlerësojë, por duhet të reflektoni dhe të ndryshoni paksa për të mirën tuaj. Ju beqarët nuk do jeni të bindur nëse doni ta ndryshoni statusin dhe do qëndroni të veçuar. Në punë do i merrni gjërat me shumë seriozitet dhe gjithçka do ju ecë sipas planeve të bërë. Edhe paratë do mbeten të mira sepse kohët e fundit keni ditur si të silleni me to.

GAFORRJA

Dielli dhe Urani do ju bëjnë sot orkestrues të jetës tuaj. Nuk do bëni asnjë lloj gabimi në asnjë moment. Nëse keni një lidhje do merreni vesh më së miri me partnerin dhe të dy së bashku do flisni seriozisht për të ardhmen e përbashkët. Do bini dakord për çdo gjë dhe do ndiheni mirë. Nëse jeni beqarë do dini se cilin person të joshni dhe do ecni me bindje drejt tij. Pritet që rezultatet të jenë të mira. Në punë do keni më shumë arritje, por do kërkoni që të merrni më shumë vlerësime. Do bëheni paksa mendjemëdhenj dhe kjo mund të sjellë probleme nesër. Paratë do kenë probleme të vogla.

LUANI

Do jeni shumë egoistë gjatë kësaj dite dhe do ju duket sikur jeni më të mirët në çdo gjë. Kjo mënyrë të sjelli mund të sjellë probleme. Nëse keni një lidhje do ju mungojë sinqeriteti ndaj partnerit dhe kjo do sjellë konflikte. Nuk do arrini dot as të gjeni mënyrën për t’i shprehur ndjenjat. Ju beqarët do shihni vetëm persona të bukur fizikisht duke mos menduar se ajo është thjesht ambalazhi dhe nuk ka shije. Në punë asgjë nuk do ju ecë ashtu si e keni dëshiruar. Do ndiheni konfuzë dhe të mërzitur. Në planin financiar do keni më shumë fat nga sa e keni imagjnuar, por kjo nuk do të thotë që duhet ta lëshoni dorën.

VIRGJËRESHA

Gjatë kësaj dite duhet të jeni më pak kritikë, më të butë dhe më bashkëpunues. Nëse keni një lidhje bëni të pamundurën për të hequr xhelozinë e tepruar nëse doni që marrëdhënia me partnerin të jetë e mirë. Mos u grindni kot së koti. Për ju beqarët pritet një takim shumë i rëndësishme me një person mjaft të veçantë. Ai ka shumë pretendentë, por do jeni ju personi që do zgjedhë për të kaluar jetën. Në punë gjërat do ju duken pak të vështira, por me kalimin e orëve do e shihni sa shumë do ju mbështesin kolegët e afërt. Pa ta nuk do mund t’ia dilnit dot. Edhe pse situata financiare nuk do jetë e mirë ju nuk duhet ta humbni shpresën.

PESHORJA

Planetët do ju vënë përpara zgjedhjeve të vështira gjatë kësaj dite dhe do hezitoni të hidhni hapa. Nëse keni një lidhje mos u fiksoni pas detajeve pa rëndësi, por mundohuni t’i përkushtoheni sa më shumë atij që keni në krah dhe të mos e lini vetëm asnjë moment. Mundohuni ta qetësoni edhe kur ai të mos jetë me nerva. Nëse jeni vetëm ka mundësi që të pëlqeni një mik, por do hezitoni t’ia thoni nga frika se mos e humbni përgjithmonë. Në punë padurimi do ju bëjë të gaboni. Gjërat nuk kanë për t’iu ecur aspak si keni dashur. Sipas Horoskopi.vip financat duhet thjesht t’i menaxhoni me më shumë maturi që gjendja mos ketë tronditje serioze.

AKREPI

Sot do ju ndryshojë shpesh humori dhe kjo gjë do i acarojë tej mase personat që keni pranë. Ndryshe nga sa mendonit nuk do kaloni momente shumë të qeta. Ju që jeni në një lidhje nuk do jeni shumë liberalë e madje mund të vendosni edhe disa kufij për disa gjëra. Nëse partnerit nuk do i pëlqejë diçka ju do e kuptoni menjëherë, do flisni me të dhe do merrni edhe vendime. Ju beqarët do jeni të paqartë dhe nuk do dini çfarë hapsh të hidhni për ta ndryshuar statusin. Në punë do keni nevojë që t’ua njohin meritat në punë. Nëse eprorët nuk e bëjnë do ndiheni pa një arsye për të ecur më tej. Financat do kenë tronditje të vogla, por jo alarmante.

SHIGJETARI

Gjatë kësaj dite do kërkoni më shumë pavarësi dhe liri në jetën tuaj. Kontrollojini mirë emocionet dhe impulset e momentit sepse mund t’ia dilni mbanë. Nëse keni një lidhje Venusi do e ngrohë tej mase ambientin dhe do jeni më të ëmbël me partnerit. Do fitoni edhe me shumë siguri në vetvete. Ju beqaret do keni shumë dëshirë të dashuroni, por në fakt duhet të jeni të matur me çdo hap. Sado t’iu pëlqejë dikush më mirë bëni durim. Në punë, pavarësisht përpjekjeve që do bëni, jo çdo gjë do ju ecë ashtu si kishit imagjinuar. Në disa momente mund të bëheni edhe me nerva nga kjo gjë. Shpenzimet mirë është t’i kryeni me sa më shumë përkujdes sepse në të kundërt do përballeni me vështirësi.

BRICJAPI

Për shkak të ndikimit të madh të Venusit dhe Neptunit sot do jeni realistë dhe do i keni idetë shumë të qarta. Nëse keni një lidhje, falë mbështetjes së gjithë planetëve do keni një ditë shumë harmonike. Do qëndroni më shumë kohë afër tij dhe do rikujtoni edhe njëherë momentet e bukura që keni kaluar së bashku. Për ju beqarët do jetë një ditë plot ngjyra për sa i përket dashurisë. Mund të takoni edhe shpirtin binjak. Sipas Horoskopi.vip në punë do përballeni me goxha të papritura dhe do ju duhet patjetër të ndryshoni mënyrën e të vepruarit. Për sa iu përket financave, kjo ditë ka për të qenë me fat. Përfitoni për të shlyer borxhet që keni.

UJORI

Gjatë kësaj dite duhet të bëni çdo përpjekje për të vënë në zbatim të gjitha idetë që keni pasur. Po i latë pas dore nuk do ju vijë më rasti. Nëse keni një lidhje, filloni të bëni plane për të ardhmen tuaj. Sot do keni shumë ide të mira që do ju sjellin kënaqësi pa fund. Ju beqarët nuk do mund të filloni lidhjen e ëndërruar, por do ia kaloni mjaft mirë me miqtë. Mos e mbani mendjen tek personi që pëlqeni sepse do vuani vetë. Në punë gjërat do ju ecin mirë, por ju nuk do kënaqeni aspak. Do kërkoni gjithnjë e më shumë nga vetja sepse e dini sa mund të arrini. Pak nga pak, në planin financiar fati do iu buzëqeshë dhe gjendja do fillojë të ndryshojë. E gjithë kjo falë maturisë tuaj.

PESHQIT

Jeta juaj ka rrezik të ndërlikohet paksa sot. Do filloni të keni dyshime për çdo gjë dhe nuk do dini si të veproni. Ju që jeni në një lidhje do keni disa mosmarrëveshje të vogla me ata që keni në krah, por asgjë e rënde nuk do ndodhë. Mirëkuptimi dhe komunikimi do zgjidhin çdo gjë sa hap e mbyll sytë. Nëse jeni beqarët nuk do jeni fare të interesuar për t’u lidhur me dikë. Do ndiheni shumë mirë edhe ashtu si jeni pasi keni liri për çdo gjë. Në punë do keni mundësi të mira për të ndryshuar postin. Vërtet gjërat nuk do jenë shumë të lehta, por nuk duhet të hezitoni ta provoni. Për financat do keni shumë ambicie dhe me pak mundim do arrini të përmirësoni situatën.