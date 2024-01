Horoskopi 10 janar, çfarë parashikohet për secilën shenjë këtë të mërkurë

Dashi

Nuk do të ketë komplikime në jetën tuaj në çift. Një zhgënjim do t’ju çojë në disa grindje me partnerin/en, por për fat të mirë ju do të kuptoni se situata është e zgjidhshme. Beqarët do të duhet të heqin qafe kujtimet e vjetra për të jetuar përvoja të reja. Ditë e rëndësishme për të gjetur kontakte të reja profesionale. Zgjeroni gamën tuaj dhe bëni biznes.

Demi

Nëse nuk doni probleme në dashuri, jini të kujdesshëm në atë që thoni. Kthimi i një pushtimi të së kaluarës do të hedhë hije në marrëdhëniet dhe marrëveshja mund të ndikohet. Beqarët sot do të jenë magnetikë dhe do të jenë në gjendje të bëjnë takime të veçanta me njerëz interesantë. Në punë do të tregoheni shumë energjik. Në këtë normë së shpejti do të jeni në gjendje të arrini qëllimet tuaja.

Binjakët

Ditë e ndritshme, ju jeni shumë energjik dhe të pasionuar dhe do të tregoni anën tuaj të butë për të dashurit, duke pasur parasysh projektet e rëndësishme për të ardhmen së bashku! Për beqarët, takime të reja janë të mundshme, disa prej të cilave mund të jenë shumë interesante. Dikush do t’ju kritikojë dhe nuk do të humbasë mundësitë për t’ju vënë në një dritë të keqe. Shmangni reagimin.

Gaforrja

Vendosni një porosi të vogël në jetën tuaj dhe jepini përparësi maksimale gjërave më të rëndësishme: bëjeni gjithçka për të gjetur ngrohtësinë në marrëdhënien në çift, Venusi është në anën tuaj. Beqarët do të kenë më shumë besim në vetvete. Mos i kushtoni vëmendje thashethemeve të zhvendosura nga një koleg ziliqar. Ka kaq shumë që dëshirojnë të jenë në vendin tuaj!

Luani

Sot do të keni mundësi të shkëlqyeshme për të parë njerëz që nuk i keni parë për një kohë të gjatë. Në dashuri duhet të dëgjoni nevojat e personit që doni për të shmangur keqkuptimet. Zemrat e vetmuara duhet të jenë më të vëmendshme ndaj miqësive që ndërmarrin në rrjetet sociale. Shumë situata do të kthehen në favorin tuaj edhe nëse dikush përpiqet të vendosë shkopinj nën rrota.

Virgjëresha

Dashuria sot ju rezervon momente pasioni dhe butësie. Ato janë pak, por për fat të mirë janë të drejta. Beqarët nuk duhet të humbasin shpresën teksa janë në kërkim të shpirtit të tyre binjak, shikoni përreth, ndoshta është afër! Ju keni një forcë të jashtëzakonshme për të përballuar vështirësitë në punë dhe madje problemet e mëdha nuk ju trembin.

Peshorja

Në zemrën tënde ka ndjenja kundërshtuese dhe është rasti të reflektohet për të kuptuar atë që dëshiron. Nëse jeni çift ju do të duhet të përpiqeni dhe të merrni njëfarë hapi në marrëdhënien tuaj. Njohje të reja po vijnë për beqarët, të cilat mund të jenë vendimtare për dashurinë. Do të keni një shans të mirë për të kryer një projekt me sukses. Mundësi të mira për ata që kërkojnë një punë të re.

Akrepi

Disa keqkuptime me partnerin/en do të bëjnë që të lëvizni. Ju ndiheni të hutuar dhe çdo gjë shfaqet në një dritë tjetër. Edhe ata përreth jush mund të krijojnë probleme. Sot beqarët do të realizojnë shumë takime. Lajmi i mirë do të sjellë qetësi për ta. Mos u dorëzoni në atë që keni kryer me vështirësi. Edhe nëse ka pasur disa ngjarje të papritura, së shpejti do të keni kënaqësitë tuaja.

Shigjetari

Ndoshta nuk është dita më e mirë për të kërkuar një sqarim në fushën sentimentale, por duhet patjetër të bëni diçka për të sqaruar dyshimet tuaja. Beqarët do të vlerësohen dhe mund të bëjnë takime interesante. Përqendrohuni vetëm në atë që premton t’ju japë rezultate dhe ndërkohë reflektojnë në një ofertë pune të mirë.

Bricjapi

Do të ndiheni si jashtë “orbite” dhe nuk e kuptoni pse, por mos i nënvlerësoni reagimet e partnerit/es që mund t’ju bëjnë nervoz. Për beqarët do të ketë mundësi të shkëlqyera për të marrë një ftesë interesante për mbrëmjen. Ka të gjitha kushtet për një flirt intrigues! Në punë ju do të merrni shumë më tepër nëse rrisni angazhimin tuaj. Diçka duket të lëvizë në horizont.

Ujori

Sot do të jeni i guximshëm dhe do të habisni partnerin/en me disa lajme. Nëse keni qenë në një marrëdhënie për një kohë të gjatë, do të forconi edhe më shumë lidhjen me diçka të papritur. Beqarët do të kenë probleme me disa miqësi, por në mbrëmje gjithçka do t’i kthehet normalitetit. Kënaqësi të shkëlqyera në sferën e punës. Pas shumë vështirësive e meritoni, por mos humbni kohën tuaj, shkoni përpara.

Peshqit

Vendime të shtyra për disa çështje shumë delikate. Në vend të kësaj, kushtojini vëmendje gjërave të vogla për të rimarrë një marrëdhënie që është gati të degjenerohet. Beqarët do të duhet të tregohen të kujdesshëm në vendimet e tyre për të shmangur zhgënjimet në dashuri. Sot Mërkuri favorizon marrëdhëniet me kolegët. Është një moment i mirë për të forcuar lidhjet dhe bashkëpunimet e reja.