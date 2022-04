Fëmija i llastuar: Këto janë gabimet që prindërit bëjnë më shpesh

Fëmijë të llastuar nuk lindin, rriten. Shmangni gabimet më të mëdha me këshillën e një eksperti…

Asnjë prind nuk dëshiron të pranojë se fëmija i tyre është i llastuar dhe shumica janë të bindur se prindërimi i tyre është i përsosur. Megjithatë, ekspertja e prindërimit Kirsty Ketley thotë se sjellja e keqe dhe e llastuar e fëmijëve është rezultat i prindërimit.

Kirsty beson se fëmijët e sotëm janë shumë të llastuar dhe nuk kanë as më të voglin përgjegjësi. Për t’i dhënë fund kësaj, lexoni më poshtë gabimet më të mëdha në edukim, si dhe këshilla se si të “përkëdhelni” një fëmijë.

Prindërit bëjnë gjithçka për fëmijët e tyre

Një nënë e dy fëmijëve, Kirsty, e di tundimin për të bërë vetë punët e nevojshme të shtëpisë – në fund të fundit, është më e lehtë dhe më efikase. Por janë pikërisht punët e shtëpisë që janë jetike për ndjenjën e përgjegjësisë së një fëmije.

Për ata që u japin fëmijëve të tyre punët e shtëpisë – qoftë larja e enëve apo nxjerrja e plehrave – eksperti vuri në dukje gjithashtu tendencën e prindërve për të “paguar” për të bërë këto punë të vogla.

Ajo kohët e fundit e hetoi këtë në një diskutim me dy nëna – njëra prej të cilave e detyroi shtatëvjeçaren të bënte punët e shtëpisë për të fituar një kompensim. Ndërsa në fund të fundit gjithçka varet nga çdo prind që bën atë që mendon se është e drejtë, Kirsty donte t’ju kujtonte se fëmija juaj do të mësohet me të dhe me kalimin e kohës do të fillojë të presë një shpërblim financiar për çdo gjë të vogël që ka bërë.

Ne të gjithë duam të kemi një marrëdhënie të mirë me fëmijët tanë – por ka një vijë të hollë që shumë duket se e kalojnë, vuri në dukje Kirsty. Në fund të fundit, ju jeni prindi, jeni ju ai që vendosni rregullat dhe kufijtë dhe fëmijët duhet t’i respektojnë ato. Kjo, shpjegoi ajo, nuk do të thotë që ju duhet të jeni veçanërisht të rreptë – por konsistues.

Shumë prindër të zënë e kanë të vështirë të kalojnë kohë me fëmijët e tyre. Disa prindër ndjehen fajtorë që nuk mund të kalojnë aq kohë me fëmijët e tyre sa do të donin. Në skenarë të tillë, ata do të përdorin mënyra të tjera, kryesisht materialiste për të kompensuar kohën e humbur. Por Kirsty beson se në këtë mënyrë ne u mësojmë fëmijëve vlerat e gabuara dhe rritim fëmijë të llastuar. Mbi të gjitha, një fëmijë ka nevojë për dashuri, vëmendje dhe siguri prindërore.

Prindër tolerantë

Nëse keni fëmijë, do ta dini se sa e vështirë është të përballeni me shpërthimet e zemërimit. Dhe sado joshëse që mund të jetë, të dorëzoheni dhe t’i jepni fëmijës tuaj atë që ai dëshiron nuk është gjithmonë alternativa më e mirë.

Fëmijët ndonjëherë janë më të zgjuar se të rriturit dhe së shpejti do të kuptojnë se të qarat dhe të bërtiturat – veçanërisht në publik – janë mënyra më e shpejtë për të arritur atë që duan.

“Gjëja më e rëndësishme dhe e di që është e vështirë është të qëndrosh e qetë”, tha Kirsty. “Merr frymë thellë dhe qëndro sa më i qetë – sepse mund të kesh më shumë kontroll kur je i qetë”. Kjo, tha ajo, gjithashtu do t’i mësojë fëmijët tuaj se si të kontrollojnë emocionet e tyre. ” Tregojuni atyre se e kuptoni pse janë të frustruar ose të mërzitur. Por kurrë mos u dorëzo”, porosit Kirsty.