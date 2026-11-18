Një studim i gjerë që përfshin mbi 600 portrete evropiane zbulon se nga shekulli i 17-të deri në mesin e shekullit të 20-të, përfaqësimi i grave në pikturë pësoi një transformim gradual drejt formave më pak të theksuara dhe fytyrave që dukeshin më të rritura.
Konceptet e bukurisë femërore kanë qenë gjithmonë në lëvizje, duke reflektuar trendet e modës, vlerat kulturore dhe strukturat shoqërore të çdo epoke. Hulumtimi i ri eksploron se si këto ndryshime u pasqyruan në artin e pikturës, shumë përpara se kinemaja, marketingu dhe platformat dixhitale të ushtronin ndikimin e tyre.
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Ekipi hulumtues nga Universiteti Northumbria shqyrtoi 606 portrete të krijuara midis viteve 1650 dhe 1950. Çdo vepër paraqiste minimalisht një grua të rritur nga klasat e privilegjuara, me pjesën e sipërme të trupit të dukshme.
Gjetjet tregojnë dy tendenca kryesore: me kalimin e kohës, figurat femërore u paraqitën me diferenca më të vogla midis belit dhe ijeve, ndërsa fytyrat e tyre perceptoheshin si më të pjekura në moshë.
“Mënyra se si përfaqësohet feminiteti duket se është zhvendosur gradualisht drejt një pamjeje më të drejtë dhe më androgjene, të paktën që nga shekulli i 18-të,” vënë në dukje studiuesit.
Në këtë kuadër, termi “androgjen” i referohet siluetave me karakteristika trupore më pak të dallueshme sipas koncepteve tradicionale të feminitetit.
Metodologjia e vlerësimit të portreteve
Për të kuptuar se si perceptoheshin figurat e pikturuara, studiuesit angazhuan 1,570 vullnetarë. Pjesëmarrësve iu kërkua të vlerësonin raportin e dukshëm midis belit dhe ijeve, masën trupore, moshën e fytyrës dhe atraktivitetin e grave në portrete.
Analiza tregoi se raporti i perceptuar bel-ije u rrit me kalimin e viteve. Kjo nënkupton që beli dukej më pak i hollë në krahasim me ijet, duke prodhuar një siluetë më lineare.
Kjo prirje mbetej e qëndrueshme edhe kur studiuesit kontrollonin për peshën dhe moshën e perceptuar të subjekteve.
Në të njëjtën kohë, fytyrat në veprat më të vona vlerësoheshin si më të rritura në moshë.
“Të marra së bashku, këto të dhëna tregojnë një model të qëndrueshëm ndryshimi në mënyrën se si është paraqitur trupi femëror gjatë tre shekujve,” shpjegojnë autorët e studimit.
Sipas interpretimit të tyre, ky evolucion reflekton një largim gradual nga theksimi i rinisë dhe nga tiparet që disa teori i lidhin me kapacitetin riprodhues. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se bëhet fjalë për interpretim të paraqitjeve artistike: pamja e një trupi në pikturë nuk përcakton fertilitetin apo gjendjen shëndetësore të personit të portretizuar.
Gjithashtu, hulumtimi analizon mënyrën se si gratë janë pikturuar dhe se si perceptohen nga vlerësuesit bashkëkohorë. Ai nuk tregon domosdoshmërisht si kanë evoluar trupat realë të grave apo preferencat e gjithë shoqërisë. Fakti që portretet përfshijnë vetëm gra nga shtresat e larta kufizon gjithashtu përgjithësimin e përfundimeve.
Një transformim që parapriu kulturën moderne të imazhit
Gjatë shekujve të 20-të dhe 21-të, moda, kinemaja dhe reklamimi kanë luajtur një rol të fuqishëm në përhapjen e standardeve të ndryshme të bukurisë.
“Siluetat e holla, të gjata dhe me forma më pak të theksuara u bënë dominante në modë, kinema dhe reklamë,” sqarojnë studiuesit.
Megjithatë, analiza e portreteve sugjeron se origjina e këtij transformimi mund të datojë shumë më herët. Pikturat e përfshira në studim tregojnë një ndryshim gradual në paraqitjen e feminitetit, i cili filloi përpara ardhjes së mediave masive moderne.
Çfarë zbulojnë hulumtimet mbi përmasat trupore?
Një tjetër studim, i publikuar në revistën “Japanese Psychological Research”, hetoi se si përmasat trupore ndikojnë në vlerësimin e atraktivitetit fizik.
Në këtë hulumtim morën pjesë 398 burra japonezë, të moshës 20 deri në 59 vjeç. Ata vlerësuan silueta femërore të krijuara kompjuterikisht, ku varionin raportet bel-bust dhe bel-ije, ndërsa karakteristikat e tjera mbeteshin konstante.
Rezultatet treguan se raporti bel-bust kishte ndikim më të madh në vlerësime sesa raporti bel-ije. Siluetat me bel relativisht më të ngushtë në krahasim me bustin morën në përgjithësi vlerësime më pozitive.
Sidoqoftë, këto rezultate pasqyrojnë përgjigjet e një grupi specifik pjesëmarrësish ndaj imazheve të thjeshtuara kompjuterike. Ato nuk vendosin një standard universal të bukurisë dhe nuk mund të shtrihen në të gjitha kulturat apo preferencat individuale.
Evolucioni i modeleve të bukurisë në kulturën popullore
Në epoka të ndryshme, media dhe industria e modës kanë promovuar silueta shpesh kontradiktore me njëra-tjetrën:
Në vitet 1890, ilustrimet e artistit amerikan Charles Dana Gibson popullarizuan të ashtuquajturën “Gibson Girl” – një figurë e gjatë me bel të ngushtë dhe siluetë të lakuar në formë S-je.
Vitet 1920 sollën stilin “Flapper” – flokë të shkurtër, fustane me bel të ulët dhe silueta më të drejta, të lidhura ngushtë me ndryshimet kulturore dhe pavarësinë në rritje të grave.
Në vitet 1950, kultura popullore i dha theks të veçantë siluetës së orës së rërës, me bel të ngushtë dhe forma të theksuara të bustit e të ijeve.
Vitet 1960 u karakterizuan nga pamja androgjene – modelja britanike Twiggy u bë ikonë e një estetike që vlerësonte hollësinë dhe format më pak të rrumbullakosura.
Vitet 1990 panë shfaqjen e prirjes së debatueshme “heroin chic”, e cila promovoi trupa shumë të hollë me pamje të zbehtë e të lodhur.
Në vitet e fundit, krahas siluetave të holla, kanë fituar terren trupat atletikë dhe muskulozë, ndërsa lëvizjet për pranimin e trupit kanë kërkuar përfaqësim më të gjerë të formave dhe madhësive të ndryshme.
Këto modele nuk kanë qenë kurrë të vetmet dhe as të pranuara në mënyrë uniforme nga të gjithë. Ndryshimi i tyre ndër shekuj tregon se koncepti i trupit “ideal” është i lidhur ngushtë me kontekstin kulturor dhe historik të çdo periudhe.