Eklipsi Diellor do u sjellë fat për gjithë vitin këtyre shenjave të horoskopit

Dashi – Eklipsi diellor do të ndodhë në shenjën tuaj këtë vit dhe do të ndodhë gjatë muajit tuaj të lindjes. Duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë asaj që ndodh në këtë ditë, sepse mund të vendosë bazat për gjërat që do të vijnë. Megjithatë, mos prisni që ndryshimet të jenë të menjëhershme. Mërkuri është retrogradë në shenjën tuaj dhe eklipset nënkuptojnë vonesa. Energjisë që fillon në këtë ditë mund të marrë një vit të plotë për të përfunduar. Jini të durueshëm. Punoni shumë dhe çfarëdo gjëje të re që dëshironi të filloni, kjo është Dita juaj e Parë!

Demi – Një zbulim i madh, Demi. Gjatë këtij eklipsi diellor, diçka që duhet të shihni do të bëhet e qartë dhe e dukshme. Një person, situatë ose projekt që nuk është i duhuri për ju do të bëhet i qartë. Eklipset priren të ndihmojnë njerëzit duke konfirmuar nëse janë në rrugën e duhur apo të gabuar. Pra, nëse jeni duke i besuar një individi ose projekti që nuk e meriton, ka shumë mundësi që ta dini shumë shpejt!

Binjakët – Miqësitë ndryshojnë. Ato mund të përmirësohen ose përfundojnë. Ne të gjithë kemi nevojë për një mik dhe ju keni pritur me durim të shihni se kush do të jetë aty për ju tani. Gjatë eklipsit diellor, do të kuptoni se cilët janë miqtë tuaj të vërtetë. Nuk do të duhet të pyesni. Do ta dini. Një tjetër gjë e mrekullueshme me këtë eklips është se mund t’ju prezantojë me më shumë miq.

Gaforrja – Ti meriton të jesh i/e lumtur, Gaforre. Meqenëse kaloni shumë kohë në punën tuaj, është e rëndësishme të shijoni karrierën që keni ndërtuar. Eklipsi diellor sjell energji të freskët në jetën tuaj të punës. Një gjë që duhet theksuar është se eklipset mund të ndryshojnë rrugën tuaj të karrierës. Nëse jeni në një vend ku jeni të pakënaqur dhe dëshironi të kaloni në diçka tjetër, gjashtë muajt e ardhshëm janë koha e mbjelljes së farave.

Luani – Disa njerëzve u pëlqen të udhëtojnë dhe ndërsa shpesh preferoni të qëndroni më afër shtëpisë, erërat e ndryshimit mund t’ju çojnë në një vit të tërë aventurash në të gjithë vendin apo edhe në një vend tjetër. Ky eklips diellor do të aktivizojë shtëpinë tuaj diellore të udhëtimeve në distanca të gjata, aventurave, vendeve të huaja dhe njerëzve. Nëse keni pyetur veten nëse duhet të shkoni në një udhëtim, kjo mund të jetë koha për të ndjekur dëshirat tuaja.

Virgjëresha – Borxhi mund të ndihet si një barrë kaq e rëndë për t’u mbajtur, por eklipsi diellor mund të jetë katalizatori për ndryshimin që ju ndihmon të kapërceni problemet financiare me të cilat jeni përballur. Mund të zbuloni se situata juaj financiare përmirësohet. Një borxh mund të falet ose mund të arrihet një marrëveshje ku ju duhet të paguani vetëm një pjesë. Kjo është një kohë e mirë për të filluar të investoni energjinë tuaj në gjetjen e zgjidhjeve për të kursyer.

Peshorja – Eklipsi diellor mund të sjellë dikë të veçantë në jetën tuaj nëse nuk jeni të përfshirë në një marrëdhënie të përkushtuar. Mund të konsideroni të filloni biznesin tuaj dhe ta bëni këtë me një mik. Kjo periudhë e vitit ka të bëjë me marrëdhëniet për ju dhe është një veçori e fortë në jetën tuaj për të gjithë vitin, jo vetëm në këtë ditë.

Akrepi – Gjithçka është në zakonet dhe zgjedhjet tuaja të përditshme, Akrep. Pra, merrni seriozisht këtë eklips diellor, sepse nëse jeni tepër të fokusuar dhe të qëllimshëm me veprimet tuaja, mund të prodhoni rezultate të pabesueshme gjatë vitit të ardhshëm. Ndërsa mund të jeni gati për të filluar një rutinë të rëndësishme, mund të zbuloni se ka disa vonesa për të kapërcyer. Për shembull, nëse doni të filloni një rutinë të re fitnesi, mund t’ju duhet të merrni leje mjekësore nga një mjek dhe do t’ju duhet të prisni për një takim. Mos lejoni që vonesat t’ju zhgënjejnë ose t’ju ndalojnë të ndiqni një qëllim. Jini të durueshëm.

Shigjetari – Romanca dhe kreativiteti janë dy fjalë që ju pëlqen t’i dëgjoni. Eklipsi diellor sjell një mesazh të mrekullueshëm dhe të ëmbël. Kjo është koha për të filluar një hobi të ri që ju sjell lumturi të jashtëzakonshme. Heqja dorë nga gjërat që ju pengojnë të shijoni jetën janë në të kaluarën. E ardhmja është e mbushur me të qeshura dhe buzëqeshje dhe ky vit vendos themelet për një kohë tepër fatsjellës, shkruan RevistaWho.

Bricjapi – Ju jeni një punëtor i palodhur, Bricjap, ndaj përgatituni të njiheni për gjithçka që keni bërë vitin e fundit. Eklipsi diellor ju sjell fuqi dhe përgjegjësi më të madhe. Ju jeni gati për të! Kjo është koha për të përveshur mëngët dhe për të bërë atë që bëni më mirë, të punoni shumë dhe të qëndroni të zellshëm dhe të vendosur për të fituar.

Ujori – Një kontratë, disa informacione, ndoshta edhe një makinë e re mund të jetë në horizont, Ujori. Ju keni një fillim të ri me eklipsin diellor. Me Merkurin retrogradë që po ndodh, problemet me makinën mund t’ju bëjnë të anoni drejt marrjes së një grupi të ri rrotash në vend që të paguani për një riparim të kushtueshëm. Konsiderojeni këtë si një bekim edhe pse nuk duket kështu.

Peshqit – Paratë mund të mos jenë dashuria juaj e parë. Ju mund të jeni një person i njerëzve para gjërave materiale. Megjithatë, eklipsi diellor do t’ju sjellë disa përfitime financiare, të cilat nga ana tjetër do t’ju ndihmojnë të kujdeseni për të tjerët. Nëse keni një shans për të marrë diçka në vend që ta mohoni ose refuzoni atë, konsiderojeni një dhuratë për ta përdorur për përmirësimin e të tjerëve