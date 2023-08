“Do zbulohet tradhtia”, Meri Shehu paralajmëron femrat e kësaj shenje horoskopi

Meri Shehu ka bërë parashikimin e rradhës teksa jemi nën ndikimin e hënës së re. Astrologia shkruan se zbulohen tradhti, ka pasione, emocione dhe dëshira të mëdha, por edhe mëkat.

“Hena e zeze ne Luan do marri pjese ne ndikimin e henes se re ne Luan. Kjo do te thote qe shume femra mund te zbulohen nese tradhetojne ose mund t’i kapin me ne cast te keq. Pasionet dhe emocionet jane te medha dhe deshira per te shijuar nje lidhje te fshehte nuk merr parasysh mekatin. Por nderkohe edhe dikush po perpiqet tju marri pozicionin e punes”, shkruan Meri.