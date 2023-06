Cilët janë më të lumtur, ata që zgjohen herët apo ata që zgjohen vonë?

Ata që zgjohen shumë herët në mëngjes – dhe janë mirënjohës për këtë shumicën e kohës – fitojnë funksione më të mira njohëse, si dhe shëndet mendor, sipas një studimi të mëparshëm. Por a mund të kenë diçka tjetër të përbashkët, në dukje jo aq të lidhur me mirëqenien?

Studiuesit nga Universiteti i Varshavës mbështesin përmes studimit të tyre më të ri, të publikuar në PLoS ONE, se si ata që zgjohen në agim priren të jenë më fetarë, krahasuar me ata që rrinë zgjuar deri vonë.

Më konkretisht, besimi në një fe mund të kontribuojë në një marrëdhënie të krijuar tashmë që lidh një preferencë për zgjimin në mëngjes dhe kënaqësinë më të lartë të jetës. Prandaj, kjo marrëdhënie mund të ndikohet edhe nga niveli i ndërgjegjes së një personi – tipari i personalitetit që lidhet me vëmendjen ose zellshmërinë.

Hulumtimet e mëparshme kanë gjetur gjithashtu një lidhje midis zgjimit në mëngjes dhe kënaqësisë më të madhe të jetës, dhe këto karakteristika janë vërtetuar gjithashtu në kërkimet për besimtarët.

Për të kuptuar më mirë ndërveprimet specifike, studiuesit kryen dy analiza kërkimore mbi të rriturit polakë – njëra me 500 pjesëmarrës dhe tjetra me 728 pjesëmarrës. Të gjithë pyetësorët e plotësuar, të cilët vlerësonin preferencën e tyre për zgjimin në mëngjes, kënaqësinë me jetën dhe nivelin e ndërgjegjes së tyre. Njëri grup u pyet për besimin e tyre në Zot, ndërsa tjetri u pyet për nivelin e tyre të fesë në përgjithësi.

Rezultatet konfirmuan se zgjimi në mëngjes shoqërohej me ndërgjegjshmëri më të lartë dhe kënaqësi nga jeta, por gjithashtu se pjesëmarrësit besnikë preferonin të zgjoheshin më herët.

Pas analizave të mëtejshme, studiuesit zbuluan se një nivel më i lartë i fesë midis llojeve të mëngjesit mund të shpjegojë të paktën pjesërisht statistikisht korrelacionin e vëzhguar që lidh një preferencë për zgjim herët me kënaqësi më të lartë të jetës. Në të njëjtën kohë, kjo marrëdhënie u duk statistikisht e ndikuar nga ndërgjegjja.

Si është e lidhur e gjitha? Autorët zbulojnë se tipat e mëngjesit në përgjithësi priren të jenë më të ndërgjegjshëm, gjë që i bën ata më të prirur të jenë fetarë, me këtë besim fetar që potencialisht kontribuon në kënaqësi më të madhe nga jeta.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ky hulumtim përfundimisht nuk konfirmoi ndonjë lidhje shkak-pasojë dhe nuk mori parasysh karakteristikat socio-demografike të pjesëmarrësve.