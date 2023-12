Cilat janë shenjat që tregojnë se keni vetëbesim të ulët?

Sipas ekspertëve, ka disa shenja që mund të tregojnë se një person ka vetëbesim të ulët dhe do të ishte mirë të punonte më shumë me veten.

Nëse vëzhgoni edhe modelet dhe shenjat e mëposhtme në sjelljen tuaj, atëherë mund të shqetësoheni se është koha për të punuar me veten tuaj.

Ju nuk i impononi lehtësisht kufijtë tuaj

Le ta bëjmë të qartë se kufijtë hyjnë në sjelljen tonë. Dhe kur flasim për kufijtë, nënkuptojmë të mos pranojmë sjellje që nuk na pëlqejnë ose që i konsiderojmë fyese. Pasi të shprehim dhe komunikojmë se si ndihemi për veprime të caktuara të të tjerëve dhe të shohim se si gjërat vazhdojnë të na lëndojnë, nuk kemi pse të durojmë më. Në të kundërt, njerëzit me vetëbesim të ulët nuk vendosin kufij dhe ata vazhdimisht pranojnë sjellje fyese ose të pamerituar.

Ju kërkoni konfirmimin ose mendimin e të tjerëve

Nëse për çdo hap që hidhni, keni nevojë për këshilla nga palët e treta ose kërkoni konfirmim për atë që do të bëni, atëherë diçka nuk shkon. Padyshim që do të ketë momente, por kur ato bëhen një model sjelljeje që përsëritet, kjo tregon se nuk i beson vetes dhe gjykimit tënd dhe vazhdimisht kërkon konfirmim nga të tjerët.

Ju intereson së pari kënaqësia e të tjerëve

Njerëzit që ‘kënaqin’ të tjerët kanë qëllime shumë të mira dhe ego të ulët. Ata janë të interesuar të ofrojnë dhe t’u shërbejnë nevojave të të tjerëve duke lënë pas dore nevojat e tyre. Dhe ndërsa e gjithë kjo mund t’ju tingëllojë bukur, nuk është ashtu. Të sakrifikosh veten për t’u shërbyer njerëzve të tjerë do të çojë në pakënaqësi dhe shfrytëzim nëse bie në dashuri me njerëzit e gabuar.

Ju gjykoni shumë lehtë

Ju mund të mendoni se njerëzit me vetëbesim të ulët nuk gjykojnë lehtë, por kjo nuk është plotësisht e vërtetë. Njerëzit me pasiguri dhe vetëbesim të ulët shpesh hyjnë në procesin e të gjykuarit vetëm për t’u ndjerë më mirë me veten e tyre. Kritika funksionon për ta si diçka që i vendos ata në një pozitë superiore, pavarësisht nëse kanë të drejtë apo jo.

Ju rregulloni ata që ju rrethojnë, për të pasur një qëndrim të favorshëm

Përsëri komentet pozitive dhe të këndshme për njerëzit me të cilët shoqëroheni janë shumë të këndshme. Sidoqoftë, pyesni veten, cili është qëllimi pas këtyre komenteve? A po e bëni këtë për të marrë një trajtim dhe favor më të favorshëm? Apo sepse e thoni vërtet? Nëse rasti është i pari, atëherë vetëbesimi juaj nuk është në të mirën e tij dhe keni frikë se dikush do t’ju shkundë.

Jeni të pavendosur në shumë fusha të jetës suaj

Nuk po themi të shqetësoheni për një vendim serioz në jetën tuaj, por përkundrazi kur pavendosmëria bëhet një gjendje e përhershme, atëherë diçka nuk shkon. Vendimet e rëndësishme në jetën tuaj janë logjike për t’ju shqetësuar dhe për t’ju bërë të pavendosur, por nëse nuk mund të vendosni se çfarë filmi të shikoni, apo nga të porosisni, për shembull, atëherë është mirë të shqetësoheni. Vetëvlerësimi i ulët shpesh çon në nivele të ulëta të vetëbesimit dhe kur nuk i besoni vetes, përfshirë aftësitë tuaja vendimmarrëse, është e zakonshme të mos jeni në gjendje të merrni vendimet e duhura edhe për gjëra të thjeshta dhe të vogla.