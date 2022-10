Cila është mosha e duhur? 3 pyetjet më të rëndësishme para se të bësh një mamografi

Sa më herët të zbulohet kanceri, aq më e lehtë është të kurohet. Por kur bëhet fjalë për mamografitë, shumë njerëz mendojnë se është shumë herët ose i ndërpresin kontrollet nga frika se do t’i dëmtojnë rrezet. Por vetëm disa minuta shqetësim mund të jenë çelësi për të shpëtuar jetën… Kështu që neglizhenca nuk tolerohet.

Çfarë duhet të dini para se të shkoni të bëni një mamografi?

1. A duhet të bëjnë mamografi apo ekografi gratë mbi moshën 40 vjeç? Po ato mbi moshën 50-vjeçare?

Mjekët sugjerojnë se duke filluar nga mosha 40 vjeç, pavarësisht nga historia familjare, mamografitë duhet të bëhen rutinë çdo vit. Ekografitë duhet të kryhen si plotësuese të mamografisë, veçanërisht te gratë me inde të dendura në gji, ndjeshmëri të theksuar mamografike apo gjetje të dyshimta gjatë mamografisë. Ultrasonografia mund të kryhet lehtësisht në çdo moshë.

2. Sa shpesh duhet ta bëni mamografinë?

Mamografitë duhet të bëhen rregullisht një herë në vit duke filluar nga mosha 40-vjeçare. Ekzaminimet mund të rekomandohen në një moshë më të hershme për gratë që konsiderohen pjesë e grupeve me rrezik të lartë, d.m.th. ato me histori familjare të kancerit të gjirit. Konsultohuni me mjekun për frekuencën më të mirë të këtyre vizitave.

3. Sa shpesh duhet të ekzaminoheni nëse keni një histori familjare të kancerit të gjirit? A janë vetë mamografitë të rrezikshme?

Njerëzit që kanë një histori në familje me kancer të gjirit duhet të bëjnë mamografinë dhe ekografinë një herë në vit duke filluar nga mosha 40 vjeç. Nëse një i afërm i shkallës së parë është diagnostikuar me kancer gjiri nën moshën 40 vjeç, atëherë mjekët rekomandojnë fillimin e shqyrtimit të kancerit 10 vjet më parë sesa është zbuluar masa kanceroze tek anëtari i familjes. Nëse i afërmi juaj është diagnostikuar në moshën 35-vjeçare, atëherë duhet të shkoni rregullisht për kontrolle duke filluar nga mosha 25 vjeç.