Çfarë ndodh me psikologjinë e një personi që vë pikë në fund të një mesazhi?

Tani dërgimi i mesazheve është mënyra më e zakonshme e komunikimit midis njerëzve me të gjitha aplikacionet dhe mediat sociale që ofrojnë mënyra për të shkëmbyer mesazhe.

Në fakt, të gjithë ne mund të kuptojmë shumë për personalitetin e tjetrit duke lexuar tekstet e tij, shenjat e pikësimit që ai përdor, sintaksën, drejtshkrimin e tij, shkronjat e vogla ose të mëdha.

A keni menduar ndonjëherë se çfarë do të thotë për një person të vë pikë në fund të një fjalie që dërgon në mesazhe?

Sipas një studimi nga Universiteti Binghamton, pika në fund të mesazhit është irracionale. Marrësi i percepton gjithashtu mesazhe të tilla si të pavërteta: Për shembull, nuk është e mundur që dikush të dërgojë “Kam kaluar shumë mirë”. Gjëja më normale është të vendosni një pikëçuditëse, një emoji, apo edhe asgjë fare.

Pika në fund të një mesazhi është, dhe tani e vërtetuar shkencërisht, një tipar i njerëzve me çrregullime psikologjike ose të të moshuarve që hedhin hapat e tyre të parë me teknologjinë dhe telefonat inteligjentë.

Sipas drejtueses së hulumtimit, Celia Klin, “Mesazheve me tekst u mungojnë shumë elementë socialë të përdorur në bisedat reale ballë për ballë. Kur flasin, njerëzit përçojnë lehtësisht informacion social dhe emocional përmes pamjes, shprehjeve të fytyrës, tonit të zërit, pauzave, etj. Njerëzit padyshim që nuk mund t’i përdorin këto mekanizma kur dërgojnë mesazhe. Pra, ka kuptim që mesazhet me tekst të bazohen në atë që kanë në dispozicion: emoticon, gabime të qëllimshme drejtshkrimore që imitojnë tingujt e të folurit dhe, sipas të dhënave tona, shenjat e pikësimit.

Pra, nëse dikush përdor një pikë shpesh, diçka nuk është në rregull me të. Do të jetë mirë që pika të përshtatet aty ku përshtatet realisht dhe të përputhet me stilin dhe përmbajtjen e mesazhit.