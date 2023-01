Atmosferës festive i erdhi fundi, kjo është data kur duhet ta heqësh pemën e Krishtlindjes

Atmosfera festive, pema e Krishtlindjes dhe zbukurimet i japin një pamje më të ngrohtë dhe më të bukur shtëpisë, por që, me trishtim të madh, të themi që në datën 6 duhet ta heqësh pemën, dritat, drerët…gjithçka festive domethënë.

*Në rastet kur e ke festuar Krishtlindjen në vigjilje, mund ta heqësh edhe në datën 5*.

Sipas traditës, pema duhet të hiqet 12 ditë pas Krishtlindjes, në Natën e Dymbëdhjetë, që njihet edhe si “Eve of the Epiphany”. Kjo natë cilësohet edhe si Dita e Tre Mbretërve dhe lidhet me tre burrat e mençur që vizituan dhe bekuan beben Jezus. Besohet se nëse i mban dekorimet pas kësaj date, do të sjellë fat të keq në shtëpinë dhe jetën tënde.

Gjithsesi, ti mund të bësh si të duash, sepse për shembull Dolly Parton e mban pemën deri në ditëlindjen e saj, më 19 janar dhe mesa dimë, në terezi e ka jetën.

Por që, duke marrë parasysh që asnjë prej nesh nuk është një ikonë e muzikës country, të sugjerojmë të ndjekësh traditën.