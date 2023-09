“Armiqtë e vjetër dhe të rinj do të shfaqen”, shenjat më të pafata të Horoskopit gjatë këtij shtatori: Luftë me financat

Nëse i përkisni një prej shenjave që do të përmendim më poshtë, dijeni se duhet të keni shumë durim, pasi shtatori nuk do t’ju trajtojë mirë, përkundrazi do t’ju sjellë disa sfida. Nuk duhet të frikësoheni, por jini pak më të kujdesshëm dhe përgatituni të përballoni çdo problem që ju del!

Shtatori duket gri, për ju që i përkisni një prej shenjave të mëposhtme:

DASHI

Me Marsin në Peshore gjatë gjithë muajit, në sy të ciklonit do të hyjnë fillimisht ato marrëdhëniet e dashurisë dhe më pas ato profesionale dhe ekuilibrat do jenë mjaft të ndjeshme. Do të keni shumë mundësi por sado që ju të përpiqeni do ta humbisni durimin shpejtë dhe do të shkatërroni çdo gjë. Në fund të fundit, ju nuk jeni shumë të durueshëm. Keqkuptimet, tensionet, përçarjet dhe ndarjet janë disa nga gjërat me të cilat do të përballeni, ndërkohë që ka mundësi që të jeni ju ai që do të largohet. Sido që të jetë, do të gjeni rreth jush njerëz që ose nuk do të shkojnë mirë me ju dhe do t’ju thonë në sy, ose durimi i tyre do të mbarojë dhe sjelljet e tyre të mira do të zhduken në mënyrë magjike.

GAFORRJA

Me Marsin në shtëpinë tuaj të katërt , ju duhet t’i thoni lamtumirë qetësisë suaj mendore. Gjërat në shtëpi dhe në mjedisin tuaj familjar nuk janë të këndshme dhe e vërteta është se do të vuani shumë (dhe muajin tjetër), pasi ka mundësi që marrëdhëniet tuaja me të dashurit t’ju prishen, ndërsa mund të keni probleme me partnerin. Sigurisht, nëse doni të rregulloni gjërat që janë shkatërruar duhet të rrëzoni ‘murin’ mes jush. Nëse jo, prisni dëme dhe shpenzime që nuk i keni llogaritur, të cilat do t’ju testojnë durimin! Hëna e plotë më 29 të muajit do të krijojë tensione dhe humbje edhe në fushën tuaj profesionale.

BRICJAPI

Me Marsin në Peshore dhe shtëpinë tuaj të 10-të, përgatituni për një atmosferë lufte në zonën tuaj profesionale. Armiqtë e vjetër dhe të rinj do të shfaqen, konkurrenca do të intensifikohet dhe marrëdhëniet me eprorët tuaj gjithashtu mund të kalojnë një krizë. Probleme do të keni gjithashtu edhe me anëtarët e familjes tuaj për shkak të Hënës së Plotë më 29 të muajit. Nga ana tjetër, sigurisht, mund të bëhesh këmbëngulës në disa kërkesa ose të kundërshtosh urdhra që i konsideron të paarsyeshme dhe të vendosësh të arrish qëllimin, kundër çdo pengese apo kundërshtimi, edhe nëse dështon! E vetmja gjë që është e sigurt është se diplomacia do të dështojë dhe do të detyroheni të mbani një qëndrim të qartë në çdo gjë që do të ndodhë.

PESHQIT

Ju jeni në listë për disa arsye: Ju keni një Hënë të Re që do të mbjellë erëra dhe do të korrë stuhi, falë trinës Diell-Uran, shtoni Marsin që do të jetë në shtëpinë tuaj të 8-të dhe së shpejti do të jeni me dorën në xhep, duke u përpjekur të përballoni detyrimet tuaja financiare… Tani shtoni kundërshtimin e Diellit në Neptunin tuaj dhe shumë probleme ju presin. Ky muaj do t’ju detyrojë të merrni vendime të vështira.

VIRGJËRESHA

Të njëjtat arsye vlejnë edhe për ju, me Marsin në shtëpinë tuaj të dytë do të keni një luftë në lidhje me financat tuaja, të cilat siç duket, situata e tyre do të jetë e tillë që nuk do të mund të mbani një plan menaxhimi, por ka një probabilitet të lartë që një marrëveshje ose bashkëpunim nga i cili prisnit të realizohet mund të anulohet. Tani vendosni kundërshtimin e Diellit tuaj me Neptunin që do t’ju turbullojë ujërat dhe do t’ju çorientojë plotësisht.