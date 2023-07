Saturni “në luftë” me Marsin/ 3 shenjat e Horoskopit që rrezikojnë të përfshihen në sherr

Sado që keni dashur të kaloni verën tuaj të shkujdesur, mund t’ju duhet të bëni pak më shumë durim, pasi kushtet nuk janë më të favorshmet për relaksim dhe qetësi.

Më 20.07.2023 Marsi i shenjës së Virgjëreshës do të përplaset me Saturnin e shenjës së Peshqve në një aspekt kërkues kundërshtimi.

Ka mundësi që të marrim kritika nga njerëzit tanë të dashur, të ketë tensione, mosmarrëveshje, por edhe tendenca për arratisje. Ditët në vijim për shenjat e horoskopit do të jetë sikur duam të shtypim gazin dhe frenën në të njëjtën kohë. Nga njëra anë kemi nevojë për fillime dhe iniciativa të reja për të pretenduar atë që meritojmë, por nga ana tjetër Saturni vjen për të na vënë pengesa dhe kufizime.

Konflikti, distancimi dhe izolimi janë në rendin e ditës, por gjëja më e mirë për të bërë është t’i ulni tonet dhe të mos detyroni situatat të ndodhin.

Më të prekurit janë:

Binjakët

Tensionet dhe konfliktet në lidhje me mjedisin tuaj familjar ju shqetësojnë thellësisht. Do të merrni përsipër përgjegjësi që nuk i dëshironi, ndërkohë që ka të ngjarë të ndiheni të mbytur në detyrime dhe në një jetë të përditshme që nuk ju mbush emocionalisht. Do ta keni të vështirë të afroheni më shumë me të tjerët dhe do të ndjeni se ata që ju rrethojnë nuk u përgjigjen ndjenjave tuaja, gjë që do të ndikojë negativisht në psikologjinë tuaj. Është e mundur që të thuhen gjëra që mund t’ju lëndojnë dhe mos bëni gabim t’u ktheheni zgjidhjeve të së shkuarës sepse do të zhgënjeheni.

Virgjëresha

Faza që po kalon shenja juaj tani mund të përshkruhet si kalimtare dhe kërkuese. Kundërshtimi që arrin kulmin më 20/07 vjen për të sjellë presione, pengesa dhe kufizime shtesë që do t’ju dekurajojnë dhe mund t’ju pengojnë të merrni iniciativa dhe të bëni fillime të reja. Nuk është koha e duhur për të marrë një vendim të madh, apo për të bërë ndryshime vendimtare në jetën tuaj. Mbi të gjitha, mos ndërmerrni rreziqe pa e menduar mirë dhe shmangni me çdo kusht përballjet dhe kritikat.

Shigjetari

Profesionistët dhe partneritetet po dalin në pah për ju Shigjetar dhe për fat të keq jo në humorin më të mirë. Ka shumë mundësi që të përballeni me pengesa dhe kritika që do t’ju bëjnë të rishikoni disa situata dhe njerëz. Do t’ju jepen më shumë përgjegjësi dhe detyrime, por nuk është koha më e mirë për ta shtyrë veten edhe më shumë.